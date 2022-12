L'Oroscopo di domani 26 dicembre è pronto a mettere in evidenza il primo giorno dell'ultima settimana del 2022. In primo piano le previsioni zodiacali di lunedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di lunedì 26 dicembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 26 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. L'oroscopo del 26 dicembre prevede in amore stelle abbastanza antipatiche. Queste vi faranno sentire una sorta di uragano interiore, il che vi impedirà di far chiarezza nel mondo delle vostre emozioni.

Di colpo, vi trovate presi da un vortice di un amore nuovo, ma il cuore è confuso dalla paura di perdere ciò che ha conquistato. Per cambiare una situazione che non vi soddisfa il modo migliore è quello di affrontarla di petto. Non abbiate paura quindi di andare dritti al cuore delle cose, con coraggio e dignità. Nel lavoro, sarà una giornata difficile, che metterà a dura prova la determinazione. Non perdete la fiducia in voi stessi ma rimboccatevi le maniche.

Toro: ★★★. In amore, la passionalità andrà tenuta sotto controllo, altrimenti in questi giorni potrebbe rischiare di portarvi fuori strada. Questo è il consiglio per affrontare al meglio questa giornata. In coppia, con la Luna a mezzo servizio qualche situazione rischierà di farvi provare delle emozioni fin troppo intense, questo potrebbe innervosire il partner.

Mercurio rappresenterà una piccola battuta d'arresto per i vostri progetti. Da un lato avreste tanta voglia di buttarvi in qualcosa di nuovo ma una parte di voi deve ancora elaborare delle questioni passate. Nel lavoro, è un periodo che siete un po' lunatici, soprattutto con i colleghi, che non sanno più come trattarvi, cercate quindi di limitare le risposte e siate più gentili.

Gemelli: ★★★★★. In amore, vi abbandonerete a un momento di bilanci in relazione alla vita di coppia. Le conclusioni cui arriverete saranno molto positive e questo vi consentirà di riprendere il cammino insieme alla vostra dolce metà, animati da un bell’entusiasmo e da una serena forza d’animo. Oggi sarete in grado di ispirare e coinvolgere gli altri in maniera molto efficace e le stelle, vi aiuteranno a dare il meglio di voi stessi.

Nel frattempo una nuova amicizia sarà di fondamentale e di supporto per diverse e importanti questioni. Nel lavoro, i buoni risultati che arriveranno saranno tutti frutto delle vostre fatiche recenti. Vi siete guadagnati ogni soddisfazione, sudando e spendendovi con la vostra sola forza di volontà.

Oroscopo di lunedì 26 dicembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: 'top del giorno'. Ottimo periodo per mettere tanta carne al fuoco! In amore, si delineerà un’aria di profonda comunione degli interessi della coppia di vecchia data, anche quelli d’ordine materiale e pratico. Ma anche nelle storie d’amore neonate, i sentimenti saranno facilmente e prontamente contraccambiati. Le stelle vi regaleranno un ottimo intuito e vi permetteranno di gestire le novità con grande discrezione e con buon gusto.

Il vostro modo di agire verrà notato e approvato dalla maggioranza delle persone che incontrerete, rendendovi la giornata piacevole. Nel lavoro, gradualmente, con lentezza e determinazione, siete arrivati ad un passo dalla vetta, senza mai commettere sbagli grossolani, bravi!

Leone: ★★★★. L'amore godrà di momenti distensivi, l’ambiente familiare ed affettivo si predisporrà favorevolmente e la relazione con il partner sarà il vero punto di forza nella vostra vita, così importante per ogni vero Leone che si rispetti! Oggi sceglierete di anteporre senza rimorsi il piacere al dovere e le stelle, vi metteranno addosso una gran voglia di vivere ma soprattutto di divertirvi e di stare in compagnia dei vostri amici più cari.

Nel lavoro, in questa giornata mediterete come le vostre capacità di lavoro si perfezioneranno, arrivando a diventare sempre più efficienti, sempre meglio gestite.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 26 dicembre, per l'amore vede positiva l’azione del cielo, questo si farà sentire sul vostro rapporto di coppia, che si nutrirà di contenuti profondi e durevoli. Le ultime perplessità che avevate sul vostro futuro si diraderanno in questi giorni, grazie alla luminosa e benefica Venere. Improvvisamente, tutto vi apparirà più chiaro e capirete istintivamente quale sarà la strada più adatta per voi. In ambito lavorativo, sarete precisi e metodici, non vedrete l'ora di fare il passaggio di consegne di un'attività un po' noiosa ad uno dei vostri colleghi più giovani: deve ancora imparare tanto!

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 26 dicembre.