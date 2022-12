L'Oroscopo di domani 27 dicembre è pronto a mettere in risalto il possibile andamento riservato dagli astri alla giornata. In primo piano le previsioni zodiacali di martedì, nel contesto riservate in esclusiva ai primi sei segni dello zodiaco. Iniziamo pure a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di martedì 27 dicembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 27 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 27 dicembre predice un periodo sottotono. La dissonanza della Luna in Pesci potrebbe trascinarvi dentro una commedia dagli equivoci facili a cui nessuno riuscirà pienamente a comprendere le motivazioni dell'altro.

Questo avrà effetti negativi soprattutto nella vostra relazione, quindi fate attenzione. In generale sarete preda di un certo nervosismo, ma sarà la tipica aggressività dei timidi. Il fatto è che fisicamente e psicologicamente vi sentite spossati, spremuti e il periodo sottotono non sembra darvi tregua. Nel lavoro, prestate maggior attenzione alle attività che vi sono state assegnate perché, con Mercurio antipatico, potreste commettere degli errori senza nemmeno rendervene conto.

Toro: ★★★★. Giornata buona anche se mediamente routinaria. In amore, certe rotte planetarie stanno prendendo una direzione per voi molto felice e alcune indicano addirittura in arrivo un pizzico di buona fortuna. Ad annunciare qualche piccola novità, Venere, pianeta dell'umore alto e della buona facilità ad intendersi bene con l'ambiente circostante, soprattutto con la propria metà.

Riuscirete a mantenere la calma laddove tanti altri sarebbero impazziti e a mostrare tutte le vostre qualità, senza però ostentarle in maniera esagerata o arrogante, come alcuni sono soliti fare. La vostra serietà emergerà, come sempre, rendendovi allegri e positivi. Nel lavoro, potreste ricevere una proposta molto interessante che vi ripagherà di tutti gli sforzi e i sacrifici che avete compiuto recentemente.

Gemelli: ★★★★. Buon martedì, anche se intermezzato dai soliti alti e bassi spesso di natura sconosciuta. In amore, schierati dalla vostra parte alcuni pianeti sono pronti a sostenervi con una iniezione di intuizione, di ricettività all’ambiente circostante, di grinta attiva. Tanta la forza di decisione e la capacità di rivoltare e rinnovare il rapporto con il partner.

La Luna in aspetto sufficientemente positivo però, non aiuterà soltanto per quanto riguarda la ricerca dell'anima gemella, ma su qualsiasi cosa abbiate in mente, portando aiuti preziosi anche tramite amici di fiducia: alcuni si adopereranno con passione per la vostra causa. Nel lavoro, sarete instancabili e attingerete alla vostra inesauribile energia per procedere senza intoppi nel far fronte a agli impegni: ultimamente sembrano aumentare sempre più.

Oroscopo di martedì 27 dicembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Giornata molto positiva. In campo sentimentale, la forza di volontà per superare eventuali momenti di stress non vi manca. Infatti in serata il partner vi preparerà una bella sorpresa.

Oppure, sarete voi che stupirete il vostro compagno o compagna, con una serie di piccole attenzioni: certamente avranno un grande valore. Per qualcuno l'amore vola alto in questo periodo! Un progetto divertente che avevate messo da parte sta per tornare in pista, magari ci sarà qualche aggiustamento da fare ma l'idea è buona e potenzialmente vincente, di questo state pur certi. Nel lavoro, vi siete posti un obiettivo ambizioso, ma la cosa non vi spaventa. Anche stavolta raggiungerete ciò che vi siete prefissati.

Leone: ★★★★★. Periodo molto positivo, supportato da astri pienamente di parte e generosi al massimo. In amore molti del segno stanno per iniziare una prodigiosa risalita. Questo fatto allargherà la dimensione dell’esperienza emotiva nei confronti del partner.

Alcuni cambiamenti interiori insieme a piccole svolte sentimentali, certamente saranno molto accentuate, favorendo una serena rinascita nel rapporto affettivo. Un'intensa attività interiore vi renderà contenti anche senza il bisogno di vivere delle grandi avventure. Parte delle stelle saranno al vostro fianco e vi regaleranno tanta fantasia e immaginazione. Nel lavoro, sentirete di avere una marcia in più e sarete pronti a sfruttare la vostra creatività per far rifiorire la parte professionale.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, martedì 27 dicembre, in amore annuncia un bisogno di mettere dei punti fermi per quanto riguarda la vostra vita di coppia. Alcuni desideri non verranno appagati, almeno per il momento.

Infatti, vi sentirete irrequieti e sarete i primi a non voler fare chiarezza con la vostra metà. Il Sole nel frattempo potrebbe inaugurare una giornata abbastanza complicata a tanti di voi. Sicuramente avrete bisogno di passare un po' di tempo da soli, magari per riflettere o per decidere cosa fare della vostra vita in futuro. Nel lavoro, piccoli alti e bassi vi stanno mettendo alla prova, ma siete fiduciosi. Presto le cose cominceranno ad andare per il verso giusto.

