L'Oroscopo di domani 5 dicembre è pronto a svelare cosa porterà di interessante la prima giornata della nuova settimana. In primo piano le previsioni zodiacali di lunedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di dare un senso compiuto al periodo in analisi? Certo che si, pertanto iniziamo pure a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, analizzate nei dettagli dall'oroscopo di lunedì 5 dicembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 5 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 5 dicembre in amore vede il Sole regalare a voi nati sotto il segno dell'Ariete un consistente contributo.

Pronti a manifestare le vostre emozioni? Sia che abbiate una relazione stabile oppure un rapporto vissuto in maniera libera, aperta, avrete la possibilità in questa giornata di inizio mese, di veder fiorire le pulsioni e il trasporto emotivo, verso la persona amata. Il vostro segno è celebre per le sue intemperanze, per gli alti e bassi che può manifestare quando è innamorato. In questo lunedì le stelle vi renderanno frizzanti e allegri per l'intera giornata. Preparatevi a trascorrere del tempo in giro per la città o al telefono con amici e conoscenti che desiderano farvi delle confidenze speciali. Nel lavoro, vi guadagnerete ancora una volta la palma del lavoratore che più si dà da fare nell'ambiente.

Coprirete eventuali défaillance di altri o ancora, tamponerete deficienze lavorative qua e là.

Toro: ★★★★★. Giornata molto promettente che fa certamente ben sperare molti del segno. In amore, la configurazione astrale del periodo vi renderà appassionati verso il partner: vi muoverete in base agli impulsi del cuore anziché ai dettami della mente.

Stupirete la persona amata con il vostro estro, la voglia di vivere, la capacità di saper coinvolgere in nuovi interessi, stimoli e curiosità. Urano, molto positivo, darà l'opportunità, quasi senza volerlo, di giocare una partita amorosa in cui impegnerete il vostro carattere programmatore. Se poi da single aveste messo gli occhi su qualcuno che in questi giorni vi ha molto incuriosito o addirittura fatto emozionare, potrete trovare la strada ideale per raggiungerlo e per far sì che capisca il vostro interesse.

Nel lavoro, la vostra competenza e abilità nel contesto lavorativo non si discutono: siete dei fuoriclasse e conviene che i vostri colleghi se ne facciano una ragione.

Gemelli: ★★★★. Un inizio settimana abbastanza positivo, normale. In amore, non date peso eccessivo a qualche variazione delle note umorali, vostre o della persona che avete accanto. Si tratterà giusto di mutamenti caratteriali temporanei, il che non modificherà certo la sostanza nella vostra relazione amorosa. La vostra giornata affettiva poi andrà a gonfie vele da metà pomeriggio in poi. Se siete single, il vostro spirito entusiasta e caloroso vi permetterà conquiste a ogni angolo di strada. Venere, che in questa giornata sarà in buona posizione, promette consistenti conferme in merito ad alcune situazioni abbastanza avventurose.

Nel lavoro, guadagnerete punti e farete passi in avanti decisivi nel vostro contesto lavorativo. Qualcuno potrebbe riscontrare qualche difficoltà in più a causa dei soliti onnipresenti individui "ficcanaso", sempre bendisposti ad una critica di discutibile caratura.

Oroscopo di lunedì 5 dicembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Giornata decisamente "no". In amore, una Luna nervosa vi renderà particolarmente capricciosi e dispettosi, soprattutto verso il partner: sembra infatti che ultimamente non vi vada bene nulla di quello che dice, pensa o fa. Il vostro atteggiamento polemico se dovesse protrarsi a lungo di sicuro lo faranno allontanare da voi, rendendovi ancora più nervosi di quanto già siete.

Le stelle nel frattempo vi ricordano di non trascurare le esigenze delle persone che vi stanno vicino, specialmente se avessero chiesto un vostro aiuto da diverso tempo. Nel lavoro, un cielo grigio vi chiederà di essere più accurati nella gestione della quotidianità. Va bene occuparsi di diversi progetti allo stesso tempo, ma sarà necessario curare la qualità di ogni cosa che farete e non soltanto la quantità.

Leone: ★★★★. Normale routine e tanta buona positività. Chi dovesse ritrovarsi con problematiche di difficile soluzione, probabilmente dovrà in qualche modo riorganizzarsi. In amore, le stelle creeranno un'atmosfera abbastanza piacevole intorno a voi; potrete finalmente trascorrere il vostro tempo con la persona che amate e chiarire alcuni aspetti del rapporto.

Se avete dei figli poi, ci saranno eventi importanti che li riguarderanno; mentre in coppia vi sentirete pronti per fare nuovi progetti in vista del futuro. In alcune situazioni amorose invece, parlando a è single, Venere vi farà sentire affascinanti e belli, capaci di sedurre chiunque voi abbiate saggiamente puntato. Da tener presente inoltre che avete intorno a voi tanti amici che vi vogliono bene, sempre pronti a dare una mano per alleggerire le incombenze della giornata. In ambito lavorativo, Mercurio vi sta regalando ottime opportunità per esporre le vostre idee migliori.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 5 dicembre, vi vede sicuramente molto sorridenti. In amore la Luna riporterà nella mente alcune situazioni del passato, alcune davvero molto piacevoli.

Il partner intanto sarebbe felice di venire a sapere qualcosa di nuovo sul vostro passato. La vostra vita insieme sta attraversando un momento molto positivo e prospero; sentite di aver finalmente incontrato qualcuno in grado di farvi sentire appagati e soddisfatti. La Luna vi esorta a mettere in pratica eventuali progetti che avete da tempo in attesa. Avete solo bisogno di nutrire il vostro spirito con idee nuove, magari frequentare le persone giuste che possano trasmettere positività e buona energia. Nel lavoro, organizzate un piano d’attacco solidissimo in modo da arrivare a tener testa a qualsiasi sfida si creasse all’interno del vostro entourage professionale.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 5 dicembre.