L'Oroscopo della giornata di lunedì 5 dicembre prevede un Toro altisonante in amore, grazie alla Luna nel segno, e un cielo in miglioramento, mentre Bilancia mostrerà tanta dolcezza nei confronti della persona che ama. Tanta vitalità permetterà ai nativi Ariete di gestire in modo più efficace il lavoro, mentre Acquario potrebbe essere un po’ indulgente. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 5 dicembre.

Previsioni oroscopo domenica 5 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: periodo soddisfacente sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

Questo cielo vi metterà spesso a vostro agio con la persona che amate, ma anche voi cuori solitari vi sentirete più amichevoli e sociali. Per quanto riguarda il lavoro, sarà importante portare a termine alcuni progetti in tempo, rispettando le scadenze. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale altisonante dopo un periodo un po’ buio, secondo l'oroscopo. Quest'ultimo mese dell'anno si rivelerà davvero interessante per rendere migliore la vostra vita amorosa. Single oppure no, fate in modo che sia così. Nel lavoro, affinché i vostri progetti si rivelino un successo, avrete bisogno di un'ottima organizzazione. Voto - 7️⃣

Gemelli: un'altra giornata sottotono per voi in ambito amoroso, ancora una volta a causa di Venere opposta.

Queste giornata no, però, stanno per finire, dunque è il momento di riordinare le idee, capire dove sbagliate e dove potete migliorare e provare a vivere un rapporto migliore. In ambito lavorativo le buone idee presto arriveranno, dovrete solo limitarvi a svolgere bene le vostre mansioni per il momento. Voto - 6️⃣

Cancro: giornata favorevole in amore secondo l'oroscopo, anche se l'ombra di Venere in opposizione si farà sentire non poco.

Single oppure no, potete ancora provare a rendere magica la vostra storia d'amore, ciò nonostante non dovrete superare certi limiti. Per quanto riguarda il lavoro, non sarà facile essere sereni quando alcuni progetti non vanno come vorreste. Voto - 6️⃣

Leone: configurazione astrale in cambiamento per voi nativi del segno. Dovrete dimostrare di essere pronti alle novità, positive o negative che siano.

In questo lunedì, fate attenzione alla Luna in quadratura, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro, sarete particolarmente attivi, ma dovrete mantenere la giusta concentrazione. Voto - 7️⃣

Vergine: mostrerete una certa perspicacia in questa giornata, merito della Luna in trigono dal segno amico del Toro. Le cose stanno per cambiare in amore, e con questi cambiamenti celesti potreste finalmente risollevarvi. Settore professionale che vi vedrà a secco di energie a causa di Marte in quadratura, ma con le idee giuste per provare a recuperare terreno. Voto - 7️⃣

Bilancia: mostrerete una certa dolcezza questo lunedì grazie a Venere in sestile. Single oppure no, avrete modo di vivere momenti che vi scalderanno il cuore, e non potrete fare a meno di stare con quella persona che amate tanto.

In ambito lavorativo dovrete essere più ostinati, ma soprattutto sicuri delle vostre capacità e di ciò che potreste riuscire a raggiungere con il vostro impegno e le giuste idee. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale sottotono in questo inizio di settimana, ciò nonostante il rapporto con il partner non attraverserà una crisi, soprattutto se di recente siete riusciti a costruire un rapporto stabile insieme. Per quanto riguarda il lavoro sarete piuttosto precisi in quel che fate, e con l'arrivo di Mercurio in sestile potreste anche ottenere qualcosa in più. Voto - 8️⃣

Sagittario: ultima giornata di Mercurio favorevole secondo l'oroscopo di lunedì. Sul fronte lavorativo potreste aver bisogno di più tempo per mettere sul piatto buone idee da sviluppare.

Nessun problema per quanto riguarda i sentimenti grazie a Venere nel segno. Single oppure no, vi piacerà molto stare in compagnia delle persone che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale che sarà dalla vostra parte in questa giornata di lunedì. La Luna in particolare sarà in trigono dal segno amico del Toro, e sarà più facile per voi stabilire la giusta intesa con la persona che amate. Miglioramenti in arrivo anche per quanto riguarda il lavoro. Mercurio sta per arrivare nel vostro cielo, e riuscirete a essere ben organizzati e attivi con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: potreste essere un po’ indulgenti sul fronte lavorativo in questa giornata di lunedì.

Astri come Marte e Saturno saranno favorevoli. Avete fatto un ottimo lavoro, per cui per una volta potrete rilassarvi un po’. Sul fronte amoroso Venere sarà in sestile, ma attenzione alla Luna in quadratura che potrebbe causare qualche piccola incomprensione. Voto - 7️⃣

Pesci: vita sentimentale che lentamente sta migliorando per voi nativi del segno. In questa giornata potrete contare sul sostegno della Luna in sestile, che vi aiuterà a vedere positivamente il vostro rapporto. Con calma e pazienza, presto potrete vivere momenti migliori. In ambito lavorativo avrete bisogno di mettere fine ad alcuni progetti che vi hanno non pochi problemi. Voto - 7️⃣