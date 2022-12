L'Oroscopo di domani 6 dicembre è pronto a mettere in evidenza quali saranno i simboli astrali favoriti dall'Astrologia del giorno e quali invece quelli costretti a sottostare ad un periodo poco positivo. In primo piano le previsioni zodiacali di martedì, messe a confronto con i settori della vita legati all'amore e al lavoro.

Da sottolineare in questo frangente l'ingresso di una pimpante Luna in Gemelli, decisamente fortunata per coloro nati in questo bel segno di Aria. Tra gli altri segni indicati in periodo positivo da segnalare senz'altro l'Ariete e la Vergine insieme allo Scorpione e al Capricorno, quest'ultimo favorito dall'arrivo di Mercurio nel segno.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di martedì 6 dicembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 6 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 6 dicembre promette senz'altro un bellissimo martedì. In amore, sarà necessario indagare a fondo su diverse situazioni in cui vi ritroverete coinvolti insieme al partner. State infatti vivendo una storia molto allegra e coinvolgente: chi avete accanto riesce sempre a sorprendervi con le sue idee fantasiose. Insieme formate davvero una bella coppia! La giornata poi si prospetta particolarmente movimentata e potreste ricevere una piccola sorpresa che vi renderà tanto felici.

Non vergognatevi di mostrare a tutti la vostra gioia e il vostro entusiasmo, nel caso foste single: sembra infatti che abbiate paura di dichiarare quello che provate. Rilassatevi e lasciatevi andare. In ambito lavorativo, sarete grintosi e piena di energia. Le vostre proposte verranno approvate dai vostri responsabili, che vi stimano e vi ammirano.

Toro: ★★★★. Giornata abbastanza buona, stabile quanto basa, positiva per ciò che dovesse servire. In amore, una dolcissima Luna tirerà fuori il vostro lato più tenero e affettuoso, con grande gioia della persona compagno/a di vita. Venere invece vi esorterà ad essere più rassicuranti nella manifestazione delle vostre emozioni e dei vostri sentimenti, nei confronti di chi sapete.

Le stelle altresì consigliano, visto i tanti impegni messi in conto alla giornata, di trovare un po' di tempo anche per voi stessi, cercando di rilassarvi mettendovi in ascolto della vostra voce interiore, quella che conosce i vostri desideri più reali. Così, se lo vorrete, potrete realizzarli tutti, se non immediatamente, molto presto. Nel lavoro, alcuni astri a voi positivi vi doneranno il fiuto giusto per un affare che non sarà certo il caso di lasciarsi scappare.

Gemelli: 'top del giorno'. Si profila un meraviglioso martedì dicembrino. L'ingresso della Luna nel segno regalerà tanta buona fortuna e moltissima voglia di vivere nuove emozioni. In amore soprattutto, la musa dei poeti vi illuminerà il cammino indicandovi il percorso meno rischioso da un punto di vista della coppia.

Il luminare astro notturno poi, di certo vi concederà un’amabilità e una simpatia di cui potranno beneficiare tutti, ad iniziare dalla persona che vi è accanto da tanto tempo sino agli amici più cari. In ripresa esponenziale l’armonia familiare e l'ambiente amicale, entrambi caratterizzati da massima fortuna in questa giornata. Ritornerà il buon umore, il piacere di stare insieme e di godersi le persone care. Nel lavoro, le stelle favoriranno l'intuizione, suggerendo le mosse giuste per aumentare i guadagni. Sfruttate questa occasione per dar vita a quei progetti cui aspirate da tempo.

Oroscopo di martedì 6 dicembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Un periodo così così, ossia caotico, ma anche importante.

Ogni tanto vivere un eccesso di confusione è normale, anche se non proprio tutto vi appare chiaro: per iniziare, allontanate qualcuno che non sta dalla vostra parte. In amore, alcuni pianeti dissonanti vi renderanno un po’ svagati, poco presenti con la persona che avete accanto. Drizzate le orecchie e porgete sempre il vostro ascolto prezioso: dimostrarsi disinteressati o indifferenti con la dolce metà a volte è proprio quello che ci vuole per conservare una relazione d’amore peretta e duratura. Single, avete tantissime risorse che non avete mai sfruttato: è giunto il momento di rispolverarle tutte! In alcuni momenti sembrerà che siate stati punti da un ragno velenoso, per come apparirete nervosi agli occhi degli altri.

Se così fosse, non credete sia il caso di calmarsi e di cambiare disco? Sul lavoro avrete da ridire su chiunque, anche colleghi che sono oggettivamente più esperti e preparati di voi: calma!

Leone: ★★. Si prevede un martedì sicuramente molto impegnativo, forse anche di difficile governo. Ogni tanto capita di queste giornate un po' particolari, nervose, distratte. Affrettarsi può creare sicuramente caos e qualche rischio: agitazione da limitare al massimo. In amore, Venere in opposizione a Marte vi renderà lamentosi, polemici e capricciosi persino con il partner e, per concludere il cerchio, con tutti indistintamente. In famiglia nessuno avrà il piacere di stare troppo tempo a discutere con voi, perché le vostre critiche risulteranno eccessive e questo creerà malumore.

E in molti sarete pronti a "sputare sentenze" su tutti quelli che incontrerete sulla vostra strada. il consiglio è di sfruttare la prima parte di questa giornata, perché i troppi pensieri possono procurare qualche lieve disagio, soprattutto nel pomeriggio. Sul lavoro, si creeranno delle situazioni spiacevoli: a tratti sembrerà che voi e i vostri colleghi parliate lingue diverse.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 6 dicembre, mette in conto una giornata interessante con qualche nuovo progetto a lunga scadenza. Il consiglio è di chiudere ciò che interessa al più presto. Situazione valida che coinvolgerà pure l'amore: le stelle tireranno fuori il vostro lato più romantico consigliandovi di organizzare qualcosa di speciale per sorprendere il partner.

Le vostre anche piccole attenzioni sicuramente faranno sentire speciale chi avete accanto, anche per questo la vostra relazione continuerà ad andare avanti serena e felice. Venere, il pianeta guida, aprirà l’ultimo mese dell’anno in bellezza, dove amore, amicizie e armonia globale saranno ottime. Sappiate riconoscere la fortuna avere buoni amici sempre pronti a sostenervi e farvi divertire. Nel lavoro, sarete genialmente lucidi e programmatori pur senza perdere mai il proprio senso dell’umorismo. I colleghi e capi approveranno il vostro operato.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 6 dicembre.