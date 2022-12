Martedì 6 dicembre troveremo sul piano astrale il Nodo Nord, Urano e la Luna transitare nel domicilio del Toro, mentre Plutone risiederà sui gradi del Capricorno. Saturno, invece, protrarrà il moto in Acquario, così come Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Nettuno assieme a Giove, infine, resteranno stabili nel segno dei Pesci come Mercurio, Venere e il Sole permarranno nell'orbita del Sagittario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Vergine, meno roseo per Pesci e Scorpione.

Sul podio

1° posto Toro: energici. Il primo segno Fisso, nel corso del 6 dicembre, sembrerà godere di un bottino energetico stracolmo, grazie al quale potrà fiondarsi, oltre alle solite mansioni pratiche e professionali, anche su altre attività inerenti la casa troppo spesso procrastinate.

2° posto Sagittario: focus monetario. Secondo e terzo decano di casa Sagittario, durante questo giorno dicembrino, potrebbero concentrare gran parte delle loro forze fisiche e mentali nel tentare di guadagnare di più da un progetto in ballo oppure, per i più audaci, su come chiedere un aumento di stipendio al capo.

3° posto Vergine: scelte relazionali. Martedì dove il segno Mobile sarà chiamato, c'è da scommetterci, a prendere una posizione ben delineata in merito a una diatriba tra due fazioni, probabilmente facenti parte la sfera amicale, perché agire diplomaticamente non sarà contemplato come opzione dal parterre astrale.

I mezzani

4° posto Capricorno: comprensivi. Il carattere algido che spesso fa parte del corredo astrologico nativo potrebbe, durante questo giorno di fine anno, segnare il passo per lasciar spazio a un insolito quanto apprezzato atteggiamento affabile e comprensivo nei riguardi del prossimo da parte del segno Cardinale.

5° posto Bilancia: hobby. Un vecchio passatempo che sembrava dimenticato, come curare un acquario o un orticello, avrà buone chance di essere rispolverato dalla prima decade di casa Bilancia, coi nativi che si catapulteranno in tale hobby con la spensieratezza d'un tempo.

6° posto Leone: routine. Giornata d'inizio settimana che non dovrebbe nascondere molte insidie per i felini, a patto che gli stessi non facciano il passo più lungo della gamba.

La routine, difatti, sarà presumibilmente una fida alleata del segno di Fuoco.

7° posto Ariete: prendere le distanze. Sia che si tratti di un legame amicale claustrofobico che di una relazione affettiva tossica, i nati Ariete saranno probabilmente invogliati dal parterre planetario a prenderne le distanze già da questo martedì.

8° posto Gemelli: bastone e carota. La Luna taurina assieme all'ostico binomio Nettuno-Giove potrebbero spingere i nati Gemelli a cambiare il loro comportamento in base alla persona alla quale di rapporteranno, sebbene attuando tale modo di porsi potrebbero risultare poco genuini.

9° posto Acquario: battuta d'arresto. Il quadrato Urano-Saturno sommato al Luminare femminile in quarta dimora saranno, con ogni probabilità, i fautori di una battuta d'arresto lavorativa per i liberi professionisti di casa Acquario, stop che servirà ai nativi per fare il punto della situazione ed evitare di cadere nuovamente negli stessi errori.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: nervosi. Nel bel mezzo del mese dell'anti-compleanno, i nati Scorpione si troveranno probabilmente a dover fare i conti con l'ultima giornata particolarmente nervosa del 2022, ventiquattro ore dove farebbero bene a no perdere la calma in quanto un periodo più armonioso sta per stagliarsi all'orizzonte.

11° posto Pesci: concessioni. Nonostante qualche regola ferrea imposta ai figli oppure una presa di posizione messa in atto nel ménage amoroso, i nati Pesci avranno buone chance di tornare sui loro passi questo martedì, facendo una concessione agli affetti cari coi quali sono stati così rigidi.

12° posto Cancro: introversi. Esternare paure o emozioni potrebbe non essere un esercizio semplice per la seconda decade dei nati Cancro in questo giorno d'autunno, in quanto il segno Cardinale parrà sguazzare nella sua introversione guardandosene bene dal permettere a qualcuno di sbirciare.