L'Oroscopo della giornata di sabato 3 dicembre vede i Leone pieni d'impegni, ma sotto la guida di astri come Mercurio e Marte, mentre Pesci potrebbe mostrare una certa apatia. Atmosfera più rilassata per gli Acquario, ma soprattutto in lento miglioramento, mentre Toro sarà concentrato e al tempo stesso prudente al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di sabato 3 dicembre.

Previsioni oroscopo sabato 3 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: questa prima parte di dicembre vi darà piacevoli soddisfazioni sul fronte amoroso.

L'aiuto della Luna e di Venere vi permetterà di godere di un'atmosfera positiva, che vi spingerà a darvi da fare per vivere bei momenti insieme al partner. Nel lavoro energie e desiderio di raggiungere buoni risultati vi terranno sull'attenti, pronti a dare sempre del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale discreta secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Ci saranno dei cambiamenti positivi all'interno della vostra relazione di coppia, che dovrete cogliere al volo per provare a godere di momenti migliori con la vostra fiamma. Nel lavoro riuscirete a mantenere alta la concentrazione, ma al tempo stesso cercherete di essere prudenti e non correre rischi. Voto - 7️⃣

Gemelli: con Venere e Mercurio contro di voi, la vostra vita quotidiana si farà sempre più pesante e difficile da gestire.

In amore dovrete ridimensionarvi e non essere scontrosi nei confronti della persona che amate. Se siete single non rimuginate sul passato e sui vostri errori. Pensate a fare di meglio. In ambito lavorativo essere determinanti non sarà il vostro obiettivo. Per il momento, sarà necessario svolgere bene le mansioni che vi verranno assegnate.

Voto - 6️⃣

Cancro: periodo instabile sul fronte amoroso per i nati del segno. Il rapporto con il partner potrebbe essere messo in discussione dalla Luna in quadratura. Non sempre potreste essere della stessa linea di pensiero della persona che amate. Un po’ meglio nel lavoro, dove i vostri progetti prenderanno una piega incoraggiante, che dovrete saper sfruttare.

Voto - 6️⃣

Leone: sarà una giornata piena d'impegni sotto il profilo professionale. Per fortuna ci saranno stelle come Marte e Mercurio a indicarvi la giusta direzione, e permettervi di svolgere bene le vostre mansioni. Per quanto riguarda i sentimenti, in questa giornata di sabato godrete della buona posizione di Venere e della Luna. Cuori solitari o meno, avrete buone occasioni per sentirvi a vostro agio con la persona che amate, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale sfavorevole in questa giornata, ma comunque in miglioramento secondo l'oroscopo. Dovrete dunque portare pazienza, ed essere meno scontrosi nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro potreste essere un po’ più esigenti, nel tentativo di ottenere di più dai vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata di sabato in calo per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in opposizione potrebbe farvi perdere di vista il rapporto con il partner. Lasciatevi influenzare da Venere per riprendere in mano la situazione. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi aiuterà a fare di necessità virtù. Riuscirete a mettere insieme buone idee e farvi notare per il vostro talento. Voto - 7️⃣

Scorpione: godrete di un'atmosfera stabile e piacevole sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo di sabato 3 dicembre. Le emozioni tra voi e il partner saranno molto bene, e alimenteranno il vostro rapporto. Nel lavoro vorreste espandere i vostri obiettivi, ma dovrete avere idee valide che possano condurvi al successo.

Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata eccellente sul fronte amoroso per i nati del segno. Secondo l'oroscopo, la Luna e Venere vi permetteranno di vivere una relazione di coppia romantica, piena di vita, soprattutto per voi che siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo sarete piuttosto convinti delle vostre capacità grazie a Mercurio, ma attenzione a non chiedere troppo considerato che Marte e Giove saranno ancora contro di voi. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di sabato che vedrà la Luna sfavorevole secondo l'oroscopo. Il vostro modo di amare a volte potrebbe non essere apprezzato dal partner, forse perché non avete pensato a sufficienza al benessere della persona che amate. Un po’ meglio nel lavoro grazie a Giove, ma sappiate che le mansioni da portare a termine sono ancora tante.

Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale sempre più piacevole per i nati del segno. Godrete di un'atmosfera più rilassata tra voi e il partner, che vi permetterà di sentirvi sempre più a vostro agio e dare vita a momenti migliori. In ambito lavorativo Mercurio, Marte e Saturno promettono risultati eccellenti con le vostre mansioni, di conseguenza, grandi soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Pesci: mostrerete una certa apatia in questa giornata secondo l'oroscopo, quasi non da voi. Suvvia, il periodo natalizio è ormai arrivato. Anche se questo cielo non vi darà grandi opportunità, soprattutto romantiche, provate a dare una possibilità alla persona che amate, non ve ne pentirete. Nel lavoro il sostegno di Giove sarà importante, soprattutto per cominciare a mettere insieme alcuni nuovi progetti, che presto potrebbero assumere un ruolo più centrale nella vostra carriera professionale. Voto - 6️⃣