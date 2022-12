Secondo l'oroscopo del 3 dicembre 2022, i nati Gemelli avranno un umore instabile per tutta la giornata, mentre i single del Cancro saranno piuttosto colpiti da una persona intelligente che appartiene al segno del Toro.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche di sabato 3 dicembre, rivolte a tutti i simboli dello zodiaco.

L'oroscopo amoroso di sabato 3 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Una persona dell’Acquario potrebbe cercare di ingannarvi. Questo vi causerà problemi, soprattutto se avete già una relazione. I single del segno non saranno dell’umore giusto per incontrare nuove persone.

Emotivamente, potreste sentirvi più irritati o frustrati del solito, ma questo è solo passeggero.

Toro – Se avete una relazione amorosa, dovreste fare qualcosa di romantico per la vostra dolce metà. Non una classica cena a lume di candela, però. Qualcosa di eccitante e di nuovo. Vi sentite come se la vostra famiglia non vi capisse davvero. Non dovreste arrabbiarvi per questo, soprattutto non in questo periodo che siete più stressati del solito.

Gemelli – Il vostro umore sarà molto instabile, ma fortunatamente il vostro partner sa come reagire a questo tipo di situazione. Venere sta inviando ai cuori solitari del segno un’energia potente e appassionata. Le vostre emozioni saranno un po’ selvagge nelle prossime 24 ore, quindi, preparatevi.

Non dite nulla o fate qualcosa di impulsivo perché potreste pentirvene.

Previsioni delle stelle per l'amore, giorno 3 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Se il vostro cuore è solo da un bel po’ di tempo, un Toro molto intelligente e divertente potrebbe fare breccia al vostro cuore. Coloro che hanno una storia d'amore potrebbero diventare molto gelosi in questo periodo.

Parlate di più con la vostra famiglia. Esprimete le vostre opinioni, ma non oltrepassate i confini. Chiedete sempre scusa quando interrompete qualcuno.

Leone – Dicembre è un mese pratico per voi, in tutti i sensi. Inizierete a guardare la vostra vita amorosa in maniera più pragmatica. Questa non sarà una brutta cosa. Mentre l’energizzante Marte viaggia nello spazio zodiacale dei Gemelli, avrete un supporto extra-cosmico.

Vergine – Negli ultimi mesi vi siete concentrati su altre cose. Siate consapevoli del fatto che il vostro partner potrebbe sentirsi poco amato ed escluso. L’infedeltà scorre nelle vostre vene. I single del segno avranno un’ottima conversazione con una persona nata sotto il segno dei Pesci. Ritrovate la vostra spiritualità. Cercate di trovare la vostra pace e il vostro equilibrio interiore. Fate quello che vi fa stare bene.

Astrologia del giorno 3 dicembre per l'amore: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Siete adorabili e molto premurosi, ma il vostro partner non sta raccogliendo il vostro bisogno di affetto, attenzione. L'Oroscopo consiglia di parlarne in maniera molto chiara con la vostra dolce metà.

I single del segno flirteranno con una persona del Toro. Emotivamente, vi sentirete molto teneri e gentili con i vostri amici. Se avete fratelli più piccoli, trascorrete un po’ di tempo con loro.

Scorpione – I cuori solitari del segno saranno molto colpiti da una persona dei Gemelli molto sensuale. Siate seducenti, potreste ottenere il loro numero di cellulare. Coloro che hanno una relazione d’amore dovrebbero essere più compassionevoli. Stare con le persone è fantastico, ma in questo periodo avete bisogno di stare da soli per riflettere sui vostri sentimenti e sul vostro futuro.

Sagittario – Per le coppie, questo non è il periodo adatto per parlare di figli o di un trasferimento. Lasciate quelle conversazioni per un’altra volta.

Alcuni single del segno cascheranno alle avances di una persona della Bilancia. Siete molto concentrati e molto strategici in questo periodo, e le stelle vi stanno inviando una buona energia.

La giornata del 3 dicembre secondo l'oroscopo dell'amore: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Siete soddisfatti della vostra relazione amorosa. Questa potrebbe essere la giornata perfetta per voi e il vostro partner per discutere di questioni più serie. I cuori solitari del segno potrebbero sentirsi un po’ soli alla fine della giornata, ma dalle prossime ore le cose andranno un po’ meglio. Emotivamente c’è molta tensione nell’aria e non sapete cosa la sta causando. Cercate di rinfrescarvi e fate qualcosa di rilassante.

Acquario – I single del segno saranno più civettuoli e carini del solito. Le coppie sposate parleranno di avere figli o di trasferirsi in un posto diverso. Fate qualcosa di carino per la vostra dolce metà, perché sta attraversando un momento difficile. Emotivamente, vi sentite nostalgici. Penserete alla vostra infanzia e soprattutto vi lascerete cullare dai momenti bellissimi.

Pesci – È molto importante connettersi con ogni aspetto della vostra vita, soprattutto quella amorosa. Ascoltare il vostro cuore fa di voi una persona saggia e matura. Attenzione, però, ai suoi sussurri poiché non solo stabilisce la direzione, ma taglia i percorsi che non portano a nessun successo. È l’intuizione che ha aiutato le civiltà a nutrirsi e prosperare, quindi, ascoltate il vostro istinto.