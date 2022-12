Nel weekend di San Silvestro 2022 e Capodanno 2023, sabato 31 dicembre 2022 e domenica 1° gennaio 2023, l'Oroscopo vedrà in netto rialzo il segno del Pesci e del Cancro, con Toro stabile alle prime posizioni e l'Ariete posizionato subito dopo.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco del fine settimana di Capodanno 2023.

L'oroscopo di Capodanno: Pesci in testa

1° Pesci: avrete una bella atmosfera di festa con i familiari e un romanticismo ottimale con il partner. Secondo l'oroscopo avrete il tempo necessario per poter prendervi cura di voi stessi.

Fare qualche strappo alla regola vi regalerà un umore alto e una creatività fuori dalla norma.

2° Toro: avrete delle belle sorprese che sarà davvero divertente sperimentare, soprattutto alla luce delle festività che stanno raggiungendo il massimo. Secondo l'oroscopo con il partner ci saranno dei momenti indimenticabili, ma al tempo stesso potreste avere delle idee straordinarie per il vostro futuro. Con le amicizie ci saranno novità davvero stimolanti per la vostra professione.

3° Cancro: ritroverete sicuramente un bel buonumore che sarà molto difficile evitare, soprattutto se sarete circondati dagli affetti più cari. Le energie per rendere l'atmosfera sempre più bella e spensierata ci saranno tutte, e saranno davvero al di sopra delle vostre stesse aspettative.

4° Ariete: gli influssi della Luna potrebbero darvi delle emozioni molto positive, sia per quanto riguarda l'ambito sentimentale che quello familiare. Avrete delle giornate di festa che molto probabilmente conserverete a lungo e che potrebbero favorire anche delle iniziative niente male da parte vostra. Secondo l'oroscopo avrete una bella stabilità emotiva.

Emozioni per Gemelli

5° Gemelli: le emozioni la faranno da padrone, nel corso delle due festività più importanti dell'anno. Questo Capodanno potrebbe costituire per voi l'inizio di un cammino molto favorevole per l'ambito prettamente personale, senza contare una carriera che sta letteralmente spingendo verso l'alto. Avrete una fortuna molto particolare nella serata di domenica.

6° Sagittario: avrete un fine settimana di festa che probabilmente sarà diviso in due, fra il buonumore e un po' di pensieri nostalgici. Avrete un po' di stanchezza sia fisica che mentale che con il trascorrere delle ore potrebbe anche fare un passo indietro.

7° Leone: avrete quel pizzico di nostalgia per l'anno che sta per concludersi e aspettativa per quello che arriverà. Probabilmente spererete per un esito positivo in una faccenda che è rimasta in sospeso da tanto tempo, mentre con la famiglia riuscirete a trascorrere serenamente le festività di Capodanno.

8° Capricorno: concedervi un po' di tregua potrebbe essere molto produttivo per la vostra salute, ma al tempo stesso penserete semplicemente a fare qualcosa per tirarvi su di morale.

Il partner sicuramente riuscirà nell'impresa, mentre potrebbero aleggiare delle nostalgie piuttosto forti, soprattutto nella giornata di domenica.

Scorpione stanco

9° Scorpione: divertirvi adesso dovrebbe essere la regola, e nella giornata di sabato lo sarà certamente. La domenica potrebbe portarvi invece un po' di stanchezza e di malumore, nonostante la famiglia e le amicizie potrebbero darvi occasione di distrarvi in modo molto efficace. Con gli affari potreste incontrare un rallentamento.

10° Bilancia: con il partner non sta andando molto bene e sarà questo con tutta probabilità la ragione per la quale non riuscirete a godervi le festività di Capodanno 2023. Anche in famiglia si verificheranno delle nostalgie piuttosto forti da evitare.

11° Acquario: anche se avrete poca voglia di festeggiare, questo weekend potrebbe essere un incentivo a prendervi cura di voi stessi e ad amare ciò che state facendo in questo momento in ambito professionale. Secondo l'oroscopo stimolare la fantasia potrebbe portarvi a qualche sorpresa inaspettata che vi darà motivo di rallegrarvi.

12° Vergine: non sarete molto in vena di festeggiamenti, ma nel contempo non avrete il cuore di deludere le aspettative di coloro che amate. Secondo l'oroscopo alcune questioni in sospeso con gli affari vi stanno letteralmente martellando, ma godervi un po' la festa vi farà sicuramente bene.