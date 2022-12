Martedì 10 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna transitare sui gradi della Vergine, mentre Mercurio, Plutone e il Sole risiederanno nel domicilio del Capricorno. Saturno e Venere protrarranno il moto in Acquario, così come Giove resterà stabile nel segno dell'Ariete. Urano e il Nodo Nord proseguiranno il transito in Toro, come Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Nettuno, infine, stazionerà nell'orbita dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Vergine, meno entusiasmante per Pesci e Gemelli.

Sul podio

1° posto Cancro: sperimentatori.

La solita routine professionale, ancora di più per chi ha deciso di mettersi in proprio, potrebbe stare stretta ai nati Cancro nelle ventiquattro ore in questione, col segno Cardinale che si lascerà trasportare dalla viscerale voglia di sperimentare che lo pervaderà.

2° posto Vergine: avanti tutta. Caparbi e pressoché inarrestabili, i nati Vergine parranno catapultarsi in questo giorno invernale con un entusiasmo e un desiderio di sbaragliare la concorrenza che darà i suoi primi frutti già a tarda sera.

3° posto Capricorno: rinnovamenti. Ammodernare il soggiorno o la camera dei più piccoli ma anche spostare la disposizione dei mobili in ufficio saranno, c'è da scommetterci, dei rinnovamenti che il segno di Terra metterà in atto questo martedì di gennaio.

I mezzani

4° posto Toro: attenti ai dettagli. Complice il binomio Luna-Mercurio in favorevole posizione, i nati Toro avranno buone chance di riservare maggiore cura ai dettagli in questa giornata d'inizio anno, col segno Fisso che risulterà oltremodo meticoloso.

5° posto Leone: buona compagnia. Sia che si tratti di un partner col quale si sono riconciliati che di un'amica storica, i nati Leone godranno presumibilmente di ottima compagnia questo martedì e ciò non potrà che renderli un po' più sereni.

6° posto Scorpione: focus sulla linea. Tutto ciò che riguarderà il peso corporeo potrebbero rappresentare il fulcro dei pensieri dei nati Scorpione, ancor più delle prime due decadi, in questo giorno d'inverno, col segno Fisso che porgerà parecchia attenzione sia all'attività fisica che alle calorie ingerite.

7° posto Sagittario: ripresa sentimentale.

Se da una parte la scaltrezza mentale non sarà il piatto forte della casa, dall'altra parte gli arcieri potranno probabilmente accorgersi che il clima in coppia tornerà, nel corso del 10 gennaio, armonioso come un tempo.

8° posto Ariete: uscite extra. Il rischio per il primo segno di Fuoco questo martedì sarà, con buona probabilità, di dover fronteggiare un'uscita economica più ingente del previsto, ad esempio una mora derivante da una sanzione amministrativa o una bolletta del gas dimenticata nel cassetto.

9° posto Acquario: comunicazione sottotono. Martedì da prendere con le pinze quello che, c'è da scommetterci, trascorreranno i nati Acquario, soprattutto il terzo decano, sul piano comunicativo.

Il segno Fisso, difatti, parrà non badare troppo a ciò che dirà, creando probabili dissapori attorno a sé.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: lavoro flop. Le questioni professionali di casa Gemelli avranno buone chance di risultare parecchio ostiche questo martedì, in particolar modo per i liberi professionisti che si renderanno conto di aver speso troppo per iniziative poco profittevoli.

11° posto Pesci: impulsivi. Insolitamente per il loro corredo astrologico, i nati Pesci in questo giorno d'inizio 2023 potrebbero assumere un controproducente mood impulsivo che li spingerà, loro malgrado, a operare delle scelte non ponderate.

12° posto Bilancia: fuori giri. Giornata di gennaio dove il segno Cardinale sembrerà non imboccarne una giusta, specialmente sul fronte amicale dove tra equivoci e risentimenti rischierà di far naufragare un rapporto storico.