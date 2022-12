Per la giornata di lunedì 5 dicembre 2022, l’Oroscopo si presenterà ottimale per il segno del Capricorno e in straordinario rialzo per il segno del Vergine. In basso si troveranno molti segni di acqua.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di lunedì: occasioni per Vergine

1° Capricorno: ci sarà un’ottima giornata per i guadagni e per quelle situazioni affaristiche che potrebbero portarvi non solo denaro ma anche prestigio. Nel corso del pomeriggio potreste fare shopping per le festività natalizie che stanno per arrivare.

2° Vergine: avrete una bella occasione per dimostrare alla vostra squadra di lavoro quanto valete veramente, senza troppi fronzoli che potrebbero in qualche modo essere controproducenti per le questioni professionali. Avrete un atteggiamento molto più sereno nella sfera privata.

3° Cancro: sarete al centro dell’attenzione da parte del partner e con una carica emozionale che potrebbe portarvi parecchie novità in un prossimo futuro. Ora potreste avere anche una opportunità professionale senza precedenti, secondo l’oroscopo.

4° Leone: sarete tra i prediletti dello zodiaco. Secondo l’oroscopo del 5 dicembre il dialogo sarà favorito. Vivrete dei momenti molto emozionanti con il partner, e finirete anche per fare qualche bella sorpresa.

Esperienze per Gemelli

5° Gemelli: avrete delle chance sul piano professionale che potrebbero incrementare non solo i vostri guadagni ma anche qualche elogio. Secondo l’oroscopo anche l’aspetto emozionale potrebbe dare qualche bella esperienza significativa.

6° Bilancia: avrete un incremento della vostra produttività sul piano lavorativo, mentre le questioni amorose purtroppo avranno poche soluzioni.

7° Pesci: avrete molto per cui lavorare ancora, ma sarete certi che i risultati saranno molto buoni. Secondo l’oroscopo avrete anche un po’ di tensione in famiglia o all’interno della cerchia delle amicizie, per cui potreste sentirvi alquanto ‘isolati’, senza volerlo veramente.

8° Sagittario: il vostro periodo ‘taciturno’ potrebbe concludersi da un momento all’altro.

Secondo l’oroscopo state facendo dei passi in avanti per poter risolvere questioni molto significative che potrebbero cambiare l’ambito professionale.

Toro impegnato

9° Toro: avrete delle cose da fare che vi assorbiranno completamente, per cui non sempre potreste avere del tempo per voi stessi.

10° Ariete: prendere qualche momento per distrarvi non basterà per rilassarvi: dovrete attingere dalle esperienze passate per poter trovare una soluzione ai conflitti.

11° Scorpione: avrete una giornata molto impegnativa, quindi ci sarà poco tempo per i vostri cari . Rilassatevi in serata, probabilmente in completa solitudine.

12° Acquario: sarete tesi, nervosi, pronti a scattare come una molla; non sempre riuscirete a raggiungere una atmosfera serena con la famiglia, avrete molto per cui parlare e discutere prima di raggiungere qualche compromesso che sia ottimale per entrambe le parti.