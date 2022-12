Le previsioni zodiacali di mercoledì 14 dicembre sono pronte a svelare l'Oroscopo giornaliero.

In evidenza in questo contesto sono i segni rientranti nella seconda parte della ruota dello zodiaco (ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci).

Previsioni zodiacali del 14 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Periodo decisamente felice per molti. L'Astrologia applicata alla giornata di mercoledì invita a sfruttare il momento, vista l'ottima posizione della Luna in progressivo avvicinamento al vostro settore.

Sentirete sicuramente la necessità di riposare di più. Se potete, questo sarebbe un ottimo periodo per concedervi qualche giorno di vacanza, magari questo weekend. Un evento felice, alquanto inaspettato, potrà manifestarsi non solo nel quotidiano ma anche in ambito familiare. Nel lavoro invece, state vivendo come una sfida l’impegno che vi viene richiesto, ma ciò comporta un po’ di stress e di tensione in più. Amore: novità in vista? Chi avesse chiuso una storia, dovrà metterci una bella pietra sopra: è tempo di aprirsi al nuovo, senza rimpianti...

Scorpione: ★★. Le previsioni astrologiche per questo mercoledì non sono troppo promettenti per voi del segno. Curiosi di scoprire qualcosa di più?

Diciamo che potreste dover avere a che fare con un momento poco brillante, senz’altro non all’altezza dei vostri standard: colpa dell'opposizione Sole-Marte, che apporterà intralci e confusione. Controllare l’emotività potrebbe essere un’autentica impresa, soprattutto nel caso di una discussione in famiglia o tra amici. Nel lavoro, invece di agire con la solita decisione, mostrate insicurezza e non riuscite a venire a capo degli impegni.

Controllate l’agitazione prima di fare qualsiasi altra cosa, ok? In amore alcuni pensieri che non hanno niente a che fare con i sentimenti vi terranno abbastanza in ansia: non potrete contare sull’affetto di chi vi sta vicino, sappiatelo.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di mercoledì 14 dicembre invita ad essere positivi in questo mercoledì di metà settimana.

Potrebbe capitarvi, vostro malgrado, di perdere quell’alone di serietà che è il vostro biglietto da visita. Ma guadagnerete punti in simpatia e questo potrebbe essere uno scambio "alla pari". Plausi pioveranno sul vostro operato professionale, il che vi vedrà particolarmente versatili e brillanti. Parte dell’abituale scioltezza potrebbe venir meno a metà pomeriggio, ma non per lungo tempo. In ogni caso, basterà una piccola pausa per recuperare la lucidità e la voglia di fare. In amore un consiglio: smettetela di tuffarvi in avventure di scarso respiro o senza prospettive: cercate l’anima gemella, a cui dedicare ogni vostro pensiero! In coppia, la fase di stanca vissuta in questi giorni sembra stia per rientrare: datele una spintarella.

Oroscopo e stelle del 14 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. La giornata del 14 dicembre, secondo le ultime analisi astrali, si presenterà abbastanza positiva, anche se pregna della solita routine quotidiana. Sarete comunque simpatici e brillanti, perfino disposti a sorvolare sulle divergenze per avere un clima più sereno, cosa che non accadeva da tempo. La Luna in Vergine vi darà abbastanza carica e giuste motivazioni per affrontare questa giornata, che si annuncia molto proficua per il lavoro. Tenderete infatti ad occupare la scena, ma lo farete con abilità, tanto che invece di infastidire, il vostro protagonismo sarà molto ben accetto. In amore, dopo qualche colpo mancato, la buona sorte tornerà a sorridervi; magari nelle vesti di un’avventura maliziosa, capitata così per caso, senza muovere un passo.

Consiglio: quel senso d’euforia che vi regalerà la Luna non dovrà farvi trascurare le regole del buon senso e dell’equilibrio.

Acquario: ★★★. Per mercoledì 14 dicembre l'Astrologia pone l'accento su un periodo probabilmente all'insegna del sottotono. Avete conti in sospeso, problemi relativi a mutui, prestiti o crediti da incassare? Potrebbe essere la giornata giusta per sistemare ogni questione. Ma non dimenticate che Marte in Gemelli impone tanta cautela e altrettanta massima discrezione nei rapporti alcune persone e in generale con il prossimo. Nel lavoro, elasticità, flessibilità e apertura alle novità saranno le condizioni necessarie per avanzare e per raggiungere i traguardi che vi siete dati.

In amore intanto, è sempre meglio dire la verità, in tutte le circostanze. Specie in coppia poi, le bugie (è risaputo) hanno sempre le gambe molto corte...

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 14 dicembre predice un ottimo mercoledì ai nati del segno. Molto buono il periodo da sfruttare sia in campo sentimentale che nella quotidiana esistenza. Si profila per tanti di voi una giornata magnifica, dove tutto filerà liscio e gli impegni, se affrontati con la dovuta energia, si risolveranno quasi da soli. Faccende domestiche, lavoro, investimenti andranno davvero alla grande. Col vento in poppa e il cuore rinfrancato potrebbero arrivare persino belle novità. Ottime le occasioni in ambito lavorativo, da afferrare con tempestività.

Poiché naturalmente faranno gola a molti, evitate ogni indecisione. In amore, un piccolo dono scelto col cuore potrebbe dire alla persona amata quello che a parole non sempre riuscite ad esprimere. Sarete ricambiati generosamente. Consiglio: non lasciate spazio alla pigrizia ma prendete l’abitudine di fare una salutare passeggiata quotidiana.