Per il segno della Vergine, l'Oroscopo dell'anno 2023 si presenterà con una prospettiva di stabilità sul piano economico e molta tranquillità su quello emozionale. Ci saranno delle decisioni che si dovranno prendere in virtù della situazione corrente per poterla migliorare, che si tratti di amore o di affari. Giove proporrà un periodo di fortuna molto allettante. A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno della Vergine dell'anno 2023.

L'oroscopo del 2023: amore e affetti

Da febbraio avrete una fase di ripresa dell'intesa di coppia e della volontà di fare molto con la persona amata, soprattutto trascorrere insieme il proprio tempo libero.

Secondo l'oroscopo la passionalità e il romanticismo potrebbero dominare la vostra atmosfera, per poi intraprendere un percorso in solitaria nel corso dell'estate: questa situazione potrebbe sembrare altalenante, ma a partire da ottobre ci sarà occasione di intraprendere dei cammini stabili che vi porteranno a matrimoni o convivenze. La famiglia costituirà un supporto per ogni tipo di situazione, che sia positiva o negativa. Avere qualcuno di vicino che vi aiuterà in ogni vostra circostanza vi riempirà il cuore di emozioni positive che saranno molto più solide rispetto a quelle legate all'amore in senso stretto. Il dialogo potrebbe favorire anche qualche avventura estiva da affrontare insieme.

Lavoro e denaro

Saturno nella costellazione dei Pesci da marzo in poi potrebbe potarvi una fortuna che probabilmente non vedrete molto spesso nel corso del resto dell'anno 2023. Ci saranno affari e una collaborazione con la vostra squadra che potrebbe sbaragliare la concorrenza attuale. Giove che sarà positivo da maggio potrebbe favorire ulteriori guadagni, secondo l'oroscopo.

Pensare ad un investimento che potrebbe migliorare sia la vostra vita privata che il vostro lavoro in questo momento vi porterà a risparmiare parecchio per tutto il periodo autunnale e la prima parte dell'inverno, quello che vi porterà all'anno successivo.

Fortuna e salute

Come già anticipato, Giove sarà dalla vostra parte dalla fine della prima metà dell'anno 2023, quindi di fortuna se ne parlerà e anche molto.

Questa potrebbe essere estremamente vantaggiosa per qualche decisione da prendere in merito ad un trasferimento eventuale che possa in qualche modo farvi fare un salto di qualità. Le energie ci saranno, ma con il procedere dell'anno l'oroscopo prevede un calo molto pesante che potrebbe spingervi a riposare di più e a rendere i vostri hobby più frequenti per sopperire alla necessità di tregua. Lo stress potrebbe subentrare da un momento all'altro, secondo l'oroscopo.

Previsioni brevi per il 2024

Nell'anno successivo, l'oroscopo prevede un equilibrio molto forte che vorreste avere per affrontare la quotidianità, a partire dall'attenzione più focalizzata sulla salute. Probabilmente qualche impegno potrebbe essere procrastinato proprio in virtù di una regolamentazione più efficace per combattere lo stress.