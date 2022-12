Il 2023 per il segno del Bilancia sarà molto prolifico secondo l'Oroscopo. Sebbene ci saranno degli inizi non esattamente consoni alle esigenze, con il trascorrere dei mesi si verificherà un incremento dei progetti che renderanno i guadagni sempre più alti. Poi subentrerà un periodo di decisioni, anche di stampo sentimentale. A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno del Bilancia per l'anno 2023.

L'oroscopo 2023: amore e affetti

Avrete delle vere e proprie svolte in amore, soprattutto se le state attendendo da tanto tempo. L'oroscopo si presenterà con delle sorprese amorose fantastiche, che potrebbero cambiare radicalmente la vostra vita.

Un matrimonio o comunque una evoluzione molto più forte nella vita di coppia potrebbe farvi toccare il cielo con un dito. Purtroppo dopo l'estate potrebbe presentarsi con qualche dubbio da risolvere e con delle discussioni a cui porre rimedio. Questo sarà possibile nell'arco temporale del mese di dicembre. In famiglia la sintonia non mancherà affatto, nemmeno di fronte a degli ostacoli che a prima vista potrebbero spaventarvi. Subentreranno delle discussioni in estate anche per questo tipo di relazioni, ma basterà poco per rimettere in carreggiata l'armonia.

Lavoro e denaro

Sicuramente affronterete il lavoro con un ottimismo sempre più marcato. L'anno però potrebbe declinare di tanto in tanto in alcune discese che però non costituiranno dei pericoli concreti per la vostra carriera.

Avrete dei vantaggi all'interno della vostra squadra, magari anche con dei progetti che potrebbero favorire le vostre entrate finanziarie. Con queste però dovrete far fronte a qualche spesa in più, quindi il risparmio sarà un concetto che dovrete prendere seriamente in considerazione. Nel periodo festivo che coinvolgerà il Natale potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo e fare qualche piccolo acquisto personale in più che vada a sforare la vostra condotta più o meno rigida.

Fortuna e salute

Giove sarà energico per il vostro segno, per cui la fortuna vi accompagnerà per gran parte dell'arco annuale senza troppe interruzioni che possono in qualche modo condizionare il vostro operato. Avrete un atteggiamento molto più attento di fronte alla vostra salute, specialmente se farete più attività sportiva.

Dovrete però essere molto cauti, perché l'eccesso di queste attenzioni potrebbero favorire lo stress.

Previsioni brevi per il 2024

Sarete usciti da un pessimismo che vi farà stare un po' per conto vostro, soprattutto con le amicizie. Avrete una vitalità nuova che vi farà apparire non solo più vivaci, ma anche inclini alla disponibilità nei confronti delle persone che vi circondano.