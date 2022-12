Si avvicina a grandi passi l'ultimo weekend del mese di dicembre. Approfondiamo di seguito le previsioni astrologiche e l'oroscopo di venerdì 23 dicembre 2022 per tutti i 12 segni zodiacali con le novità e i cambiamenti per questa nuova giornata sia in amore che nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore se una persona vi interessa agite ora con prudenza, alcuni potranno risolvere anche un problema. Nel lavoro è una fase di lieve agitazione a causa della Luna e del Sole in opposizione.

Toro: per i sentimenti sarà possibile riavvicinare una persona, in questa giornata farete più del previsto.

Nel lavoro vi sono piccoli disguidi da chiarire.

Gemelli: a livello sentimentale questa è una fase che vi vede in calo, riuscirete comunque a superare i problemi di inizio mese. Nel lavoro potreste regalarvi qualche emozione in più in questo momento.

Cancro: in amore la giornata chiede attenzione nei rapporti, è meglio agire con calma. A livello lavorativo alcune cose non sono andate come avreste voluto, meglio seguire nuove strategie.

Leone: in amore ci sono alcune cose da chiarire al momento, ritroverete presto una maggiore capacità di azione. Nel lavoro c'è una particolare voglia di sperimentare.

Vergine: per i sentimenti è una giornata favorevole, ma qualche momento di agitazione non mancherà.

Nel lavoro quella attuale è una situazione interessante, in particolare per chi ha un'attività in proprio.

Stelle e oroscopo del 23 dicembre 2022: la seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso è un fine settimana che porterà maggiori complicazioni, ci sono diverse cose da dover rivedere. Nel lavoro concedetevi qualche giorno di riflessione prima di fare delle scelte azzardate.

Scorpione: in amore c'è una fase che porta maggiore passione e gli incontri che programmerete adesso saranno importanti. Nel lavoro potrete fare delle scelte da qui ai prossimi giorni.

Sagittario: per i sentimenti se siete single da tempo alcuni incontri potrebbero essere interessanti, ma dovete gestire al meglio le relazioni.

A livello lavorativo soluzioni che arrivano anche se ora avete diversi pensieri di troppo.

Capricorno: a livello amoroso la situazione è interessante, con le stelle che annunciano nuove opportunità. Nel lavoro è un periodo che porta buone occasioni.

Acquario: a livello amoroso chi è solo da tempo avrà nuove possibilità, gli incontri per i single saranno importanti. Nel lavoro le nuove collaborazioni andranno forte.

Pesci: in amore vi sentite un po' arrabbiati in questa fase, Venere però è attiva e aiuta negli incontri. Nel lavoro vi sentite maggiormente creativi, non mancano le novità.