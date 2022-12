Nel corso della vigilia di Natale, l'Oroscopo indica che diversi segni zodiacali riceveranno piacevoli notizie durante l'intera giornata. In particolar modo, i più fortunati saranno Toro e Acquario. Leggermente stizziti per delle piccole incomprensioni i nati sotto il segno della Bilancia. Vediamo nel dettaglio le previsioni astrologiche per tutti i 12 segni zodiacali.

L'oroscopo per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: la giornata per i nati sotto il segno dell'Ariete, a detta del loro oroscopo, procederà senza troppi intoppi, ma anche senza troppe soddisfazioni.

In particolar modo, nel corso della mattinata, vi porterete dietro il lavoro dell'intera settimana che, però, porterete a termine nel migliore dei modi. In amore nessuna novità dietro l'angolo.

Toro: come preannunciato, sarete i più fortunati insieme agli amici dell'Acquario. Arriverete spediti fino a sera, durante la quale riceverete piacevoli notizie dai familiari con cui vi riunirete. Non sottovalutate i messaggi di auguri che vi saranno inviati, da lì potreste cogliere l'occasione per cambiare, in meglio, gran parte delle vostre abitudini.

Gemelli: l'oroscopo per i Gemelli prevede che dovrete faticare molto in ambito lavorativo anche durante questa giornata. A partire dal pomeriggio, il consiglio è di iniziare a godervi il meritato riposo per poi trascorrere una lieta serata con le persone a voi più care.

Previsioni astrali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: per i nati sotto il segno del Cancro, qualche piccola incomprensione potrebbe offuscare questa giornata che all'apparenza dovrebbe trascorrere liscia sotto ogni aspetto. Sia durante la giornata che durante la serata non vi sentirete compresi e questo urterà la vostra acuta sensibilità.

Attenzione, per i single un messaggio di auguri potrebbe essere l'occasione per tentare un approccio.

Leone: l'oroscopo per il Leone prevede buone notizie in arrivo. Soprattutto in ambito lavorativo inizieranno ad arrivare delle gratificazioni che mancavano da tempo. In amore, le sorprese non mancheranno, sia per le coppie già consolidate che per quelle appena nate.

Vergine: per i nati sotto il segno della Vergine la giornata procederà a gonfie vele. Vi godrete il meritato riposo; qualche piccola buona notizia vi riempirà la giornata sin dal primo mattino. Una volta che avrete carburato a sufficienza non vi fermerà più nessuno.

L'oroscopo relativo a Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: come preannunciato, l'oroscopo della Bilancia annuncia delle piccole incomprensioni che potranno sorgere tanto in ambito lavorativo quanto in ambito familiare. Questo vi provocherà dei piccoli risentimenti che, comunque sia, rientreranno definitivamente già nel corso della giornata.

Scorpione: per i nati sotto il segno dello Scorpione la giornata filerà liscia grazie al piccolo giorno di riposo che vi siete concessi.

Attenzione a quello che troverete sotto l'albero questa sera, potrebbe gettare le basi per un futuro migliore sia per voi che per la famiglia che avete intenzione di costruire col vostro partner.

Sagittario: l'oroscopo per il Sagittario prevede una valanga di doni in arrivo. Alcuni saranno ampiamente desiderati, altri leggermente meno. Il consiglio è quello di rimanere coi piedi per terra e godervi la serata in famiglia nel migliore dei modi e senza programmare nulla.

Previsioni oroscopo per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: anche la vostra giornata filerà liscia fino a sera. Gli auguri poco sentiti da parte di persone che conoscete molto poco vi manderanno in tilt e vi faranno pensare male; cercate di sorvolare e di godervi la giornata in serenità.

Acquario: l'oroscopo per l'Acquario preannuncia grandi piacevoli novità in arrivo per voi. Queste riguarderanno sia programmazioni future in ambito lavorativo, sia il vostro futuro col partner o con la famiglia. In amore una nuova ondata di passione vi farà sentire bene.

Pesci: per i Pesci la giornata sarà piuttosto piatta. Non prendete questo come un elemento negativo ma, piuttosto, come uno spunto per riposare e ripartire alla grande dopo le feste.