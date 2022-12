L'Oroscopo del 24 dicembre è pronto a svelare le previsioni zodiacali della Vigilia di Natale. In primissimo piano tra i sei segni in analisi in questo contesto senz'altro Capricorno e Acquario, entrambi considerati al top con cinque stelline all'attivo. In probabile difficoltà invece i nativi del Sagittario, preventivati in periodo poco positivo.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 24 dicembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti. Focus sui segni dalla Bilancia sino a Pesci.

Oroscopo: le previsioni zodiacali della Vigilia di Natale

Bilancia: ★★★★. Un avvio di weekend con lo sguardo tutto rivolto alla giornata seguente questo sabato. In questo bel periodo di festa si incontreranno un insieme di condizioni abbastanza favorevoli in grado di favorire i rapporti affettivi in generale. Diciamo che per una volta riuscirete a stare con le persone giuste, nel posto giusto e al momento giusto. Solo quando riuscite veramente a lasciarvi andare alla vostra indole festaiola, un universo di possibilità si apre davanti a voi regalando momenti davvero felici.

Scorpione: ★★★★. Giornata di Vigilia davvero non male, buona per molti versi anche se con piccoli intoppi ad inizio mattina da tenere sott'occhio.

Con questa buona Luna nel campo del Capricorno si presenterà un'opportunità molto importante in campo sentimentale. Ma se vorrete realizzare alcune delle vostre aspirazioni, soprattutto se già in coppia, dovete innanzitutto calmare quel terremoto emotivo che è in voi e rispettare le regole della buona convivenza. Farete progressi solo attraverso la perseveranza e il buon dialogo.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 24 dicembre mette in guardia da possibili dissonanze da parte di astri non troppo di parte. Il panorama astrale attuale indica che è tempo per molti di voi di iniziare a guardare indietro, magari per modificare alcuni vostri (o di altri) comportamenti sbagliati, magari di saldare vecchi debiti o correggere qualche errore precedentemente trascurato.

Cercate la solitudine, ma fatelo solo per riflettere o per raggiungere uno stato di maggiore maturità spirituale: non fatelo mai per fuggire da problemi o vicissitudini; sarebbe un errore grossolano!

Oroscopo e stelle del 24 dicembre, le previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Sabato di Vigilia preludio ad un Natale davvero con i controfiocchi. La Luna nuova nel segno del Capricorno favorirà i sentimenti in questa giornata dal sapore natalizio. Il settore dell'amicizia indica che vi sentirete molto a vostro agio con la solita cerchia sociale. Sarete invitati a riunioni familiari oppure ad eventi festaioli dove potreste incontrare qualsiasi tipo di persone. Se riuscirete a gestire quella vostra timida riservatezza, ovviamente con discrezione e cautela, vi sarà facile integrarvi.

Acquario: ★★★★★. Ottima la Vigilia di Natale per molti del segno. Senz'altro il dado è tratto in diverse situazioni e voi avete le carte migliori per tentare qualche bel colpo, sia in ambito amoroso che in altre situazioni. Un solo consiglio: non provate assolutamente a primeggiare a tutti i costi perché rovinereste solo la vostra bella immagine sociale. Seguite le regole dettate dalle tradizioni, senza saltare nessun passaggio, e poi preparatevi ad assaporare la dolcezza della vittoria, in ogni campo.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 24 dicembre, preannuncia una Vigilia di Natale certamente buona. In questi giorni vi sentite finalmente bene, ben radicati nei vari ambiti ed emotivamente stabili: merito di esperienze già vissute che vi hanno inculcato basi solide, preparati a qualsiasi evenienza.

Questo è il momento di dare priorità ai propri legami, non solo a quelli più stretti ma di promuovere l'unità e la riconoscenza anche verso chi, in modi e tempi diversi, si fosse dimostrato all'altezza delle vostre aspettative.