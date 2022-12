Nuova giornata per i segni zodiacali. Scopriamo come andrà mercoledì 7 dicembre con l'Oroscopo e le stelle in campo sentimentale, lavorativo e salutare per tutti i segni dell'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questa giornata con Venere dissonante bisognerà prestare attenzione a ciò che riguarda le questioni sentimentali, alcune paure devono essere superate per poter esprimere al meglio i vostri sentimenti. In ambito professionale qualcuno potrebbe avere un ripensamento riguardo ad alcuni progetti.

Toro: sarà meglio affrontare le questioni con chiarezza, in particolare se negli ultimi tempi avete vissuto delle difficoltà con il partner.

Con Mercurio favorevole è un buon momento per il campo professionale, portate avanti i vostri progetti.

Gemelli: in ambito sentimentale possibile agitazione, attenzione a non creare discussioni che possono rivelarsi inutili e rovinare rapporti. Nel lavoro alcune questioni non sono chiare in questo momento, avete bisogno di recupero.

Cancro: per i nati sotto questo particolare segno la giornata di mercoledì 7 dicembre sarà caratterizzata da agitazione in ambito amoroso. Con Mercurio nel segno alcune situazioni potrebbero crearvi confusione. In ambito lavorativo non sottovalutate nuove opportunità.

Leone: giornata migliore rispetto le precedenti, in amore non volete prendervi troppe responsabilità in questo periodo, che è invece ottimo per i vostri affari professionali.

Vergine: momento di ripresa, ma attenzione alle discussioni in ambito amoroso.

Nel lavoro dovrete sistemare delle questioni di tipo economico.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: vi sentite vitali in questo momento, con la luna nel segno non manca la forza. Nel lavoro possibili distrazioni, per quanto riguarda l'amore potreste ricevere delle notizie interessanti.

Scorpione: siete in attesa di chiarire alcune questioni che riguardano il lato familiare, i single del segno potrebbero fare degli incontri interessanti.

Nel lavoro non manca l'energia.

Sagittario: possibili discussioni d'amore in questa giornata, con la luna in opposizione sarà meglio essere prudenti riguardo i vostri atteggiamenti. Insoddisfazione a livello professionale.

Capricorno: possibili incontri in questo periodo, con Venere che presto entrerà nel segno farete dei passi avanti importanti.

Nel lavoro potrete risolvere delle problematiche in questo periodo.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale la giornata di mercoledì 7 dicembre sarà caratterizzata da tensioni in amore. Per quel che riguarda il lavoro prestate attenzione ai rapporti con i vostri collaboratori.

Pesci: momento di stress, cercate di fare le cose con calma soprattutto nel lavoro. In amore i single possono guardarsi attorno.