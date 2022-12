L'oroscopo di mercoledì 7 dicembre è ricco di sorprese. Le previsioni astrologiche hanno in serbo una giornata scoppiettante. I pianeti, grazie ai loro diversi transiti, influenzeranno, in modo più o meno marcato, la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi cavalcherà l'onda del successo e chi metterà tutto in discussione. Scopri tutti i dettagli dell'Oroscopo del 7 dicembre.

Previsioni astrologiche di mercoledì 7 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: le sfide vi aiuteranno a fare il punto della situazione. Non vedrete l'ora di mettervi alla prova perché, finalmente, potrete dimostrare il vostro valore.

Le previsioni astrologiche del giorno, però, vi consigliano di non entrare in contrasto con le persone che vi vogliono più bene. Con qualche accortezza, potrete continuare a interagire in serenità.

Toro: sarete vivaci ed entusiasti. Vi sentirete al settimo cielo perché, finalmente, vi renderete conto di poter realizzare i vostri sogni. Adorerete coinvolgere le persone che vi staranno intorno. Amici, parenti e partner saranno ben felici di festeggiare con voi. Inoltre, avrete la possibilità di entrare in contatto con qualcuno di davvero speciale.

Gemelli: avrete molti pensieri nella testa. Per voi, non sarà facile fare chiarezza. Il rapporto con il partner sarà abbastanza turbolento. Vi troverete davanti a una situazione inaspettata che non vi aiuterà ad acquisire sicurezza.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di avere pazienza e di utilizzare tutte le vostre risorse per reagire.

Cancro: il rapporto tra voi e il partner andrà a gonfie vele. Finalmente, troverete il coraggio per lasciarvi andare aprire il vostro cuore. Sicuramente, verrete ricompensati. Sul posto di lavoro, apparirete piuttosto attenti.

Cercherete di non compiere errori e di rispettare tutte le procedure nei minimi dettagli. In caso contrario, riuscirete a rimediare velocemente.

Oroscopo del giorno 7 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: la giornata inizierà con il piede giusto. Avrete così tanta energia da decidere di concentrarvi sul vostro nuovo progetto.

Le fasi iniziali saranno accompagnate da ancora più entusiasmo. Per il momento, preferirete non parlarne con gli affetti più cari perché vorrete assistere alla loro successiva reazione. Accetterete i consigli, ma non vi farete influenzare.

Vergine: il rapporto con la famiglia subirà una battuta d'arresto. La reciproca invadenza, infatti, potrebbe destabilizzarvi. Farete fatica a rimanere lucidi e a concentrarvi sulle cose che contano davvero. Per il momento, avrete bisogno di riflettere e di prendere le distanze. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non farvi travolgere dalla rabbia.

Bilancia: sognerete l'amore, però, per ora, non sarete ancora pronti a intraprendere una relazione seria.

Avrete bisogno di guardarvi intorno, per scoprire nuovi aspetti di voi stessi e degli altri. Sarà una giornata importante dal punto di vista lavorativo perché riceverete i complimenti che stavate aspettando da tempo. Non tutti, però, saranno felici.

Scorpione: tenderete a suscitare una certa invidia. Alcune persone, infatti, non riusciranno ad accettare il vostro stato d'animo positivo. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di selezionare con cura gli amici da frequentare. Non farete fatica a individuare le mele marce. Il rapporto con il partner sarà altalenante, ma ancora basato su un forte sentimento.

Previsioni zodiacali del 7 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: entrerete in contrasto con una persona a voi cara.

Sarà difficile trovare un punto di incontro perché non vorrà ascoltarvi. Le vostre parole cadranno nel vuoto senza alcun riscontro. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non farne un dramma. In un secondo momento, potrete sistemare le cose. Il lavoro vi darà soddisfazioni.

Capricorno: tenderete a essere un po' precipitosi. Vi butterete a capofitto nelle situazioni, senza rendervi conto del loro vero peso. Sentirete il bisogno di agire e di non essere lasciati indietro. La famiglia proverà in tutti i modi a farvi desistere. Le loro parole saranno intrise di preoccupazioni e premura. Il partner, al contrario, non avrà voglia di un confronto.

Acquario: cambierete idea su diverse cose.

Scoprirete di avere una consapevolezza del tutto nuovo. Nell'ultimo periodo, infatti, avete avuto modo di rapportarvi con contesti insoliti e inaspettati. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di seguire sempre il vostro cuore. In alcune occasioni, sarà necessario avere un po' di coraggio.

Pesci: sarete molto collaborativi sul posto di lavoro. Il desiderio di svolgere le mansioni nel migliore dei modi sarà più forti di quello di allontanarvi da determinate persone. Ovviamente, non tutti la penseranno allo stesso modo. Dovrete lottare per raggiungere l'obiettivo desiderato. Una volta a casa, però, potrete rilassarvi davanti a un bel film e una cenetta deliziosa.