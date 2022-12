Trascorsa la giornata dell'Immacolata, approfondiamo le previsioni e l'oroscopo del 9 dicembre 2022 per tutti i segni zodiacali. Di seguito analizziamo le indicazioni relative ai cambiamenti e alle novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore ritrovate una grande energia, ma attenzione alla Luna in opposizione che renderà la prima parte della giornata non positiva. Nel lavoro diverse polemiche ci saranno anche nelle nuove collaborazioni.

Toro: per i sentimenti è una giornata esaltante, avvertite però uno stato di fatica nella vita di coppia.

Nel lavoro, per chi ha un'attività in proprio, le prossime ore saranno favorevoli.

Gemelli: a livello sentimentale Venere non sarà più in opposizione, rimandate le eventuali discussioni ai prossimi giorni. Nel lavoro le stelle sono dalla vostra parte.

Cancro: in amore Mercurio in opposizione porta uno stato di maggiore confusione, alcune tensioni saranno da superare. A livello lavorativo potrebbe essere un mese che porterà idee anche in vista del futuro.

Leone: per i sentimenti le stelle portano nuove emozioni, grazie anche alla Luna nel segno, sarà possibile ottenere qualcosa in più. Nel lavoro buone le stelle che aiutano in questa fase.

Vergine: in amore le stelle potranno portare dei cambiamenti, nella vita di coppia in questa giornata si potrà ottenere qualcosa in più.

Nel lavoro c'è voglia di ripartire o di far partire un nuovo progetto.

La seconda sestina

Bilancia: in amore questo è un momento che vi vede maggiormente agitati, a causa anche della Luna dissonante, che porta polemica. Nel lavoro evitate di programmare attività complicate nell'arco delle prossime ore.

Scorpione: per i sentimenti i nuovi incontri saranno favoriti, nei prossimi giorni sarà possibile risolvere un problema.

Nel lavoro è un periodo impegnativo che richiede maggiore attenzione da parte vostra.

Sagittario: a livello amoroso la giornata è favorevole per gli incontri, tutto quello che vivrete ora sarà interessante. Nel lavoro, se avete un'attività in proprio, questo momento vi permette di salvare alcune situazioni.

Capricorno: a livello amoroso la Luna in opposizione chiede di evitare qualsiasi tipo di discussione.

Le polemiche dovranno essere bloccate. Nel lavoro attenzione a non amplificare i problemi che state vivendo.

Acquario: per i sentimenti, se ci sono dei discorsi da fare a qualcuno, agite adesso che c'è una carica in più. Nel lavoro è un momento che vi vede distratti, non riuscite a concentrarvi.

Pesci: in amore se il vostro cuore è solo da tempo da ora si potranno vivere nuove emozioni. È il momento giusto per agire. Nel lavoro giornata importante con le stelle che aiuteranno.