L'oroscopo di venerdì 9 dicembre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche del giorno danno la precedenza alla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi presterà attenzione al prossimo e chi non vorrà esporsi in alcun modo.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 9 dicembre.

Previsioni astrologiche di venerdì 9 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete divisi tra il lavoro e l'amore. Da una parte, tutte le vostre attenzioni saranno rapite dai successi lavorativi ma, dall'altra, non vedrete l'ora di tornare a casa per stare insieme alla persona amata.

Indubbiamente, il vostro rapporto farà molti passi avanti.

Toro: la vostra energia verrà messa in ombra dallo stress della giornata. Con il passare delle ore, vi renderete conto di non riuscire a mantenere un certo ritmo. Le previsioni astrologiche vi consigliano di analizzare bene la situazione per evitare di sentirvi troppo sotto pressione.

Gemelli: l'amicizia avrà un valore molto forte. Lotterete per difendere le persone amate. Vi esporrete senza alcun tentennamento. Userete lo stesso atteggiamento anche sul posto di lavoro. Attenzione, però, a non inserirvi in dinamiche delicate create dai vostri colleghi.

Cancro: sarete protagonisti di una situazione poco piacevole. Non vorrete discutere con i vostri amici, ma non riuscirete a tirarvi indietro.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di usare il tono pacato che vi ha sempre contraddistinto: solo in questo modo riuscirete a chiarire.

Oroscopo del 9 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: vi approccerete alla quotidianità con un atteggiamento del tutto nuovo. Deciderete di provare a sfruttare il tempo in modo più adeguato.

La produttività avrà un grande valore, ma tenderete a mettere al primo posto le sensazioni personali e le emozioni.

Vergine: sarete espansivi con il prossimo. Tenderete a parlare molto, senza timore di rivelare aspetti troppo personali. Vi piacerà il confronto e sarete pronti ad ascoltare, con grande entusiasmo, le parole dei vostri amici.

Inoltre, sarete istintivi e decisi.

Bilancia: il lavoro vi metterà in difficoltà. Avrete paura di commettere errori e di non riuscirete a mantenere il ritmo dei mesi precedenti. Questo timore, purtroppo, non farà altro che peggiorare le cose. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di tenere sotto controllo la timidezza.

Scorpione: il rapporto di coppia vi renderà molto felici. Sarete soddisfatti di voi stessi e del percorso fatto insieme. Non vedrete l'ora di vivere nuove tappe con la persona amata. Inoltre, sarete partecipi durante le uscite con gli amici e gli incontri in famiglia.

Previsioni zodiacali del giorno 9 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: proverete attrazione per una persona speciale.

Non sarà facile scendere a patti con i vostri sentimenti. Desidererete compiere la prima mossa, ma attenderete di ricevere un riscontro prima di iniziare la danza del corteggiamento. La famiglia vi sosterrà.

Capricorno: vi metterete alla prova in ogni momento della giornata. Sarete competitivi e pronti a tutto pur di dimostrare il vostro valore. La giornata lavorativi si rivelerà positiva, ma saprete di dovervi sforzare un po' di più per raggiungere i risultati desiderati.

Acquario: vi opporrete con forza alle discussioni. Non avrete alcuna voglia di partecipare ad accese conversazioni o a incontri spiacevoli. Preferirete non affrontare determinati argomenti per il momento. Non tutti, però, la penseranno allo stesso modo.

Pesci: troverete delle ottime strategie per affrontare la tensione. Anche se non sarà facile vivere questo momento, dimostrerete di avere una grande forza di volontà. Gli amici rappresenteranno un modo per prendere le distanze dalle difficoltà e gli hobby un'ottima valvola di sfogo.