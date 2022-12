L'oroscopo di domani 10 dicembre è pronto a decantare positività e negatività assegnate dall'Astrologia ai simboli della prima sestina. In primo piano in questo frangente le previsioni zodiacali di sabato su amore e lavoro. Allora, ansiosi di scoprire insieme a noi come potrebbe evolvere questo primo giorno di weekend? Certi della risposta affermativa, iniziamo pure a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, analizzate nei dettagli il responso astrale indirizzato in esclusiva ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Focus mirato sull'Oroscopo di domani, sabato 10 dicembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 10 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del giorno 10 dicembre annuncia un periodo sottotono. Inutile continuare a cavalcare l’onda, meglio che vi fermiate un po’ a riflettere in modo da riprendere fiato e pensare sul da farsi. Prendetevi altresì un momento di stacco dalle incombenze quotidiane per meditare sulle prossime scelte: analizzate pro e contro e attendete l’evolversi degli eventi. In amore, la Luna in Cancro vi invita a rimanere con i piedi ben piantati per terra. In questi giorni è bene valutare con dovizia e attenzione ogni situazione, ovviamente insieme a chi amate. Forse in serata sentirete che è arrivato il momento di mollare un po' gli ormeggi, visto che ultimamente forse siete stati un po' troppo ritenuti, prudenti o eccessivamente coscienziosi.

Se single, certamente sentirete il bisogno di evadere dalla solita routine, scappare, allontanarvi dai problemi e andare alla ricerca di qualcosa di nuovo e di insolito. Spesso vi muoverete con circospezione eccessiva, come se una chissà qualche minaccia gravasse su di voi: calma! Consiglio: evitate di respingere gli altri come fossero appestati, altrimenti potreste creare il deserto attorno a voi.

Nel lavoro, malumore: questo non vi renderà affidabili agli occhi dei colleghi.

Toro: ★★★. Un avvio di weekend ancora in scomoda compagnia a causa di astri sconnessi, forse un po' ambigui, il che ostacolerà alcuni progetti a livello personali. Qualche contrasto è previsto anche in famiglia; la convivenza forzata aumenterà la vostra insofferenza alle regole (e lo sapete bene, no?).

In amore invece, la giornata si preannuncia sottotono. Forse non avrete voglia di litigare con il partner ma alcune vicissitudini vi costringeranno a reagire: da qui alla "guerra dei due mondi" il passo sarà breve... Tranquilli, in serata sicuramente le cose miglioreranno, nel frattempo però cercate di non combinare guai, per quanto caratterialmente possibile. Consiglio: tenete a bada il vostro nervosismo, soprattutto perché potrebbe spingervi a comportamenti poco gradevoli nei confronti di chi amate. Single, sarete particolarmente diffidenti e non intenderete interagire con persone per cui non nutrite la minima simpatia. Risulterete abbastanza scontrosi e il vostro modo di comunicare, diretto e sanguigno, vi impedirà di procedere rapidamente verso qualsivoglia soluzione.

In ambito lavorativo ci saranno delle faccende economiche che non potranno assolutamente essere ignorate: da queste dipende il vostro benessere finanziario, sappiatelo!

Gemelli: ★★★★. Giornata meno esaltante di quelle appena trascorse, ma comunque serena, il periodo vi vedrà impegnati a smaltire una serie di incombenze burocratiche o fiscali. Pazientando di fronte alle inevitabili code agli sportelli, potreste fare un incontro interessante... In amore, viaggerete sulla cresta dell'onda accompagnati da Venere, che in questi giorni timidamente inizia a risplende verso il vostro segno voi. Bando a problemi o vicissitudini, regalatevi un sabato quanto più possibile sereno, da vivere insieme al vostro partner.

Sappiate che in tanti in questi giorni non starete fermi un attimo: avrete letteralmente l'argento vivo addosso e il vostro compagno o compagna di vita troverà serie difficoltà nel tenere il passo con i vostri ritmi. Le stelle vi chiederanno di dedicarvi più intensamente alla sfera delle amicizie, anche perché potrebbe essere una delle giornata più fortunate in questo settore. Se single, un consiglio: visto che potreste essere travolti da una forte passione, lasciatevi andare per una volta, giusto per vedete se l'universo accontenterà quel vostro innato desiderio d'amare oppure sarà solo un bluff... Nel lavoro troverete una piccola soluzione, giusta al momento giusto. Finalmente, dopo tante amarezze vi prenderete una bella soddisfazioni con un collega.

Oroscopo di sabato 10 dicembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. La Luna nel segno vi caricherà di energia e tanto spirito d’iniziativa: proprio ciò di cui avrete bisogno per portare a termine con successo i vostri impegni. Cercate però di ampliare il vostro ventaglio di interessi, dedicandovi anche ad attività ricreative. Con rinnovato zelo e con scrupolosità vi tufferete in questo anticipo di weekend dimostrando a chi avete intorno che grinta e passione non vi mancano. In amore, sarà certo il momento adatto per pensare, se non lo aveste ancora fatto, a un regalo natalizio per la vostra dolce metà: fatelo immediatamente, anche perché più tempo passa e meno scelta troverete in giro.

Un oggetto curioso, un articolo che stupisca e crei la sorpresa. Ecco, è questo per voi lo scopo ideale del vostro regalo: suscitare meraviglia e fare un po’ di scena agli occhi di chi amate. Se single, agite spesso d’impulso con la classica tecnica del colpo di fulmine, dirigendovi verso colui/colei che cattura la vostra attenzione. La Luna in questi giorni riporterà nella vostra mente alcune situazioni del passato che vi piace spesso ricordare: potreste condividerle con le persone care? State vivendo un momento di allegria e frenesia e, con la Luna vostra amica, non si esclude la possibilità di nuovi flirt, seppur senza troppe aspettative per il futuro. Nel lavoro, avrete praticamente tutto sotto controllo.

Consiglio: se sapete dare dei consigli saggi, fatelo, soprattutto a chi li chiedesse "per favore".

Leone: ★★★★★. Grazie alla serenità e al vostro equilibrio, la vostra quotidianità prenderà un andamento più vivace, consentendovi di superare ogni ostacolo. Potrete sciogliere quei nodi che da tempo vi tengono in una posizione di scomoda incertezza. Sarete in grado persino di realizzare un progetto impegnativo, ma dovrete essere accorti nel valutare in modo approfondito tutti i dettagli. In amore, sarà un giorno davvero radioso, promettente in fatto di sogni e certezze. Situazioni incoraggianti sotto tutti i punti di vista: le stelle vi sorrideranno, così proseguirà felicemente il momento fausto, tutto all'insegna di una giornata particolarmente pimpante e ironica.

Venere, astro della voglia di essere gaudenti e del sano divertimento, vi aiuterà a sentirvi col cuore leggero in qualsiasi situazione. La vostra giornata non potrà che essere scoppiettante con la vostra simpatia altamente travolgente: familiari, amici e conoscenti vi adoreranno! Voi single, poi, sarete semplicemente irresistibili, grazie alla Luna riuscirete sempre a rendere piacevoli le vostre giornate. Avrete infatti, la possibilità di dedicarvi a qualcosa che vi appassiona particolarmente. Sul lavoro potrete contare sul supporto di quei tanti colleghi che vi considerano un punto di riferimento importante per loro.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, sabato 10 dicembre, prevede un periodo "no".

Se non potete fare a meno di dire ciò che pensate ad una persona che ha deluso le vostre aspettative, cercate almeno di farlo con le dovute maniere. Opponete solo critiche costruttive, evitando di tirare in ballo argomentazioni di natura personale. Anziché infastidirvi, le difficoltà vi spingeranno a dare il meglio di voi. Pianificate nuove strategie per battere la concorrenza. In amore, in questa giornata il mondo vi sembrerà un luogo infestato da inutili dettagli e faccende di cui non vorreste occuparvi. Oscillerete così tra nervosismo e stanchezza, rovinando la serata sia a voi che alla vostra metà. Qualcosa o qualcuno vi impedirà di fare progetti sentimentali a lungo termine. In generale non ne sentireste nemmeno il bisogno ma il fatto che vi venga impedito, dagli eventi o dal destino, vi farà innervosire parecchio.

In ambito lavorativo vi state impegnando per veder crescere le vostre finanze, ma sembra che ci voglia ancora del tempo affinché questo accada.

