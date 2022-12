L’anno che sta per arrivare, quello del 2023, potrebbe essere decisamente denso di novità per voi nati sotto il segno del Gemelli. L’oroscopo prevede un anno davvero molto produttivo per il lavoro ed eccezionale sotto il profilo professionale. L’impegno che metterete in ogni vostra mossa sarà ripagato profumatamente.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per il segno del Gemelli nell’anno 2023.

L’oroscopo del 2023, amore e affetti

Venere si presenterà alla vostra porta a partire dal mese di aprile 2023, un momento molto delicato anche sotto il profilo familiare.

Questo mese perciò sarà cruciale per le coppie che vogliono sposarsi, avere figli, oppure semplicemente fare della propria storia d’amore una bellissima esperienza che duri il più a lungo possibile. Secondo l’oroscopo l’intesa sarà pressoché inscalfibile, fino a raggiungere un vertice fatto di romanticismo e passionalità nell’estate, soprattutto ad agosto. Ci saranno delle situazioni delicate in famiglia, soprattutto nel periodo autunnale, ma con un bel cielo fatto di serenità ogni cosa potrebbe sistemarsi senza aver bisogno di molto tempo.

Lavoro e denaro

Evitate di guardare indietro: qualsiasi passato professionale abbiate, pensate essenzialmente al futuro. Avrete delle belle occasioni da sfruttare nei primi due mesi dell’anno, poi avrete un periodo di marzo relativamente fermo per poi ripartire alla grande nel mese di aprile, quando le energie di Marte saranno in grado di sbaragliare ogni tipo di concorrenza voi abbiate, secondo l’oroscopo.

L’estate potrebbe essere molto emozionale, quindi controproducente per gli affari, ma in autunno e in inverno le cose miglioreranno drasticamente.

Salute e fortuna

Avrete le forze di Marte a orientare al meglio le sfide che coglierete ma al tempo stesso Giove vi supporterà in primavera. Secondo l’oroscopo avrete le carte in regola per fare molto e con una dedizione molto forte nei confronti delle vostre energie.

Dovrete però prendere in considerazione la prospettiva che qualcosa potrebbe complicarsi nel corso della seconda metà dell’anno, nonostante ci siano alcuni dettagli che potrebbero dire il contrario, secondo l'oroscopo.

Previsioni brevi per il 2024

Avrete un Plutone che influenzerà la vostra autostima e la farà crescere nel modo più sapiente possibile.

Avrete una maturità nuova che potrebbe essere molto utile per le difficoltà, che comunque potrebbero essere poche, secondo l’oroscopo. Non siate troppo apprensivi con le persone che vi circondano, potrebbe comportare qualche incomprensione piuttosto forte e di difficile risoluzione.