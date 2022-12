L'Oroscopo della giornata di martedì 20 dicembre prevede possibili nuovi incontri per i nativi Pesci, che potranno fare affidamento alla Luna in trigono, mentre Scorpione dimostrerà intesa e affiatamento con il partner. Vergine riuscirà a essere più dinamica e razionale al lavoro, mentre l'Ariete avrà bisogno di riordinare le idee. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di martedì 20 dicembre.

Previsioni oroscopo martedì 20 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: il pianeta Venere in quadratura vi metterà alle strette in questa giornata di martedì.

In amore avere fascino non sarà sufficiente. Dovrete anche dimostrare di saper prendervi cura delle persone che amate, soprattutto nei momenti di burrasca. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi disorienta. Dovrete prendervi qualche momento per riordinare le idee e ripartire. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale non eccellente per via della Luna in opposizione. Non sempre godrete di un'intesa unica con il partner, ma questo non deve essere il pretesto per scatenare una crisi, non con Venere in buon aspetto. Nel lavoro saprete mettere insieme buone idee, che presto o tardi potrebbero darvi discrete soddisfazioni. Voto - 7️⃣

Gemelli: potreste sentire il bisogno di cambiare alcune meccaniche già collaudate sul posto di lavoro secondo l'oroscopo della giornata di martedì.

Con Marte in congiunzione, avrete la forza per gestire i vostri progetti in modo più efficace. Sul fronte amoroso questo cielo non vi influenzerà più tanto. Sarà dunque compito vostro vivere una relazione di coppia più coinvolgente. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in Scorpione rasserenerà solo lievemente il vostro animo. Dal punto di vista sentimentale dunque, single oppure no, proverete ad avvicinarvi alla persona che amate, cercando il dialogo e una possibile via d'uscita da questa vostra crisi.

In ambito lavorativo dovrete saper cogliere le occasioni, ma con Mercurio in opposizione centrare l'obiettivo non sarà così semplice. Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali sottotono dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo, la Luna si troverà in quadratura, e alcune circostanze potrebbero rendere il rapporto con la persona che amate problematico.

Settore professionale che invece mostrerà piccoli ma importanti progressi. Con il ritorno di Giove in Ariete, qualcosa potrebbe finalmente muoversi per il verso giusto. Voto - 6️⃣

Vergine: riuscirete a essere più razionali e dinamici sul fronte professionale. Sentirete meno la pressione di Giove opposto, e Mercurio vi aiuterà a prendere la giusta direzione con i vostri progetti. Sul fronte amoroso saprete creare una forte intimità con il partner grazie alla Luna e Venere favorevoli. Le occasioni per godere al meglio del vostro rapporto non mancheranno. Voto - 9️⃣

Bilancia: configurazione astrale che continua a tormentarvi in amore a causa di Venere in quadratura. Single oppure no, vorreste di più dalla persona che amate, ma dovrete ancora capire che non potrete chiedere di più.

Sul fronte lavorativo vi darete da fare grazie a Marte in trigono, ma dovrete anche essere ben organizzati, cosa che con Mercurio in quadratura non vi riesce benissimo. Voto - 6️⃣

Scorpione: ottima giornata per voi sul fronte sentimentale grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Riuscirete a dimostrare intesa e affiatamento verso la persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda e terza decade. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni progetti rappresenteranno una parte piuttosto corposa della giornata, che al tempo stesso però, vi darà buone soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: non ci saranno importanti novità durante questa giornata di dicembre per voi, almeno sul fronte amoroso. In ogni caso, al momento godrete di un'intesa di coppia splendida, e sarà questo ciò che più conta per voi.

In ambito professionale presto potrete concentrarvi su nuovi progetti, che potrebbero rivelarsi più stimolanti per voi. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarete piuttosto attivi e vivaci in questa giornata di martedì. La Luna e Venere alimenteranno il vostro entusiasmo, soprattutto lato sentimentale. Single oppure no, vi piacerà approcciarvi con persone che attireranno il vostro interesse e la vostra simpatia. Nel lavoro riuscirete a portare avanti facilmente le vostre mansioni, grazie a Mercurio nel segno, che vi spianerà la strada verso il successo. Voto - 9️⃣

Acquario: continuerete a dare il meglio di voi in ambito professionale, anche in questo periodo natalizio, ormai entrato nel vivo. Il sostegno di stelle come Marte, Mercurio e Saturno si rivelerà prezioso, e potrete mettere in fila grandi prestazioni.

In amore purtroppo questa giornata non avrà molto da offrirvi a causa della Luna in quadratura. Portate pazienza, perché tra voi e il partner le cose non vanno così male. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in trigono e Venere in sestile potrebbero dare l'occasione a voi cuori solitari di fare nuovi e interessanti incontri. Se invece siete già impegnati basterà poco per rendere l'atmosfera tra voi e il partner magica. Per quanto riguarda il lavoro sarete messi bene grazie a Mercurio, ma dovrete prepararvi a dire addio a Giove in congiunzione. Voto - 8️⃣