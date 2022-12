I transiti planetari più impattanti per il segno zodiacale della Bilancia nel 2023 saranno il transito di Plutone in Acquario in onda dal 24 marzo all'11 giugno, lo spostamento del Nodo Nord dall'asse Toro-Scorpione a quella Ariete-Bilancia il 18 luglio e l'anello di sosta di Venere in Leone che terrà banco dal 6 giugno al 9 ottobre.

Di seguito troverete l'oroscopo del 2023 riguardante amore e lavoro per il segno zodiacale della Bilancia.

Amore

Le questioni sentimentali di casa Bilancia nel 2023 risulteranno, con buona probabilità, più armoniose e possibiliste per il primo decano, mentre saranno più sfidanti per seconda e terza decade.

I nati dal 23 ottobre al 2 settembre, difatti, godranno del sostegno venusiano, dal 18 marzo all'11 aprile, e del benevolo transito gioviale dal 16 maggio in poi. Il binomio Venere-Giove occuperà l'ottava casa e sarà impreziosito dal trigono che Plutone in Acquario formerà con il loro Sole di nascita da fine marzo a metà giugno. Nel frangente in questione, la serenità e il feeling in coppia non dovrebbero faticare a sopraggiungere, mentre nell'alcova la temperatura non sarà poi così bollente.

Discorso diverso, come anticipato, per i nati dal 3 al 23 ottobre che dovranno irrimediabilmente fare i conti col cambio di domicilio del Nodo Lunare che, dal 18 luglio, interesserà proprio l'asse Ariete-Bilancia, il tutto reso più ostico dall'anello di sosta di Venere in Leone.

Da metà estate ai primi di ottobre e ancora agli sgoccioli del 2023, i decani in questione dovranno focalizzarsi sulle loro priorità nell'ambito affettivo. In questa fase, sarà probabile che riemergano conflitti genitori/figli, eventuali scappatelle fatte o subite ma anche problematiche legate alla fiducia nella cerchia amicale.

Il segno Cardinale, guardandosene bene dal dare di matto, dovrebbe affrontare ciò che accadrà con la consapevolezza che tali test esistenziali stanno giungendo al suo cospetto al fine di farlo evolvere.

Lavoro

Le faccende professionali dei nati Bilancia nel prossimo anno parranno avanzare a fasi alterne, con due periodi oltremodo positivi, dal 21 aprile al 5 giugno e dall'8 al 23 ottobre, e due frangenti meno entusiasmanti, ovvero da inizio anno a metà aprile e in estate.

Nella fase benevola, il parterre planetario parrà indurre il segno d'Aria a premere il pedale sull'acceleratore su quelle attività lavorative di sicuro affidamento, cercando di limitare al minimo possibile l'accidia e la procrastinazione. Così facendo, non soltanto i nati del segno manterranno integra la loro figura professionale, ma riusciranno anche a mettere da parte un gruzzoletto economico per eventuali periodi di magra.

Nei momenti meno rosei, invece, il segno Cardinale potrebbe avvertire una certa propensione a fuggire dalla solita routine lavorativa, nella speranza di trovare qualcosa di nuovo che possa garantirgli un cuscino finanziario più soddisfacente. Tale desiderio, però, avrà buone chance di essere null'altro che illusorio, quindi meglio mantenere le posizioni consolidate e non virare su nuovi lidi professionali. Giorni fortunati: 26 maggio, 8 giugno e 15 ottobre.