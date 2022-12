Per la settimana che inizia dal 19 dicembre e che terminare con il week end di Natale, l'oroscopo prevede ottime notizie, soprattutto per i nati sotto il segno del Sagittario. Meglio che riposeranno invece i nati sotto il segno dell'Ariete, in vista di un finale di anno scoppiettante.

Oroscopo per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: come preannunciato, sarà tempo di attese per i nati sotto il segno dell'Ariete. Se ne avete la possibilità, prendete qualche giorno di riposo; le sorprese per voi arriveranno tra la fine dell'anno e l'inizio di quello nuovo.

Meglio attendere e non azzardare troppo durante la settimana di Natale.

Toro: per voi sarà tempo di riscoprire la serenità sia in ambito familiare che lavorativo. Troverete il modo di risanare vecchi conflitti e superare difficoltà che fino a poco tempo fa sembravano insormontabili. In ambito sentimentale sarà tempo di riscatto soprattutto per i single.

Gemelli: non riuscirete a stare fermi un secondo. La vostra caratteristica voglia di fare può, però, portare delle frizioni in ambiente lavorativo. Cercate di non lasciarvi andare e tenete la situazione sotto controllo. Una lieta notizia da parte di amici e/o parenti vi rallegrerà la settimana e il Natale.

Previsioni astrali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: per i nati sotto il segno del Cancro, il vostro Oroscopo prevede un ricongiungimento con i vostri cari caratterizzato da pace e tranquillità grazie al transito di Venere. In ambito lavorativo la settimana procederà senza grossi intoppi

Leone: il lavoro vi tartasserà e vi sembrerà, in alcuni momenti, di non farcela.

Non datevi per vinti, tra il 24 e il 25 dicembre avrete modo di riprendere il controllo sulla vostra vita e trascorrere un sereno Natale. In amore, una bella sorpresa renderà serene le vostre feste.

Vergine: avrete finalmente la possibilità di dedicare un po' di tempo a voi stessi per riscoprire i vostri hobby e portare a termine delle attività che rimandavate da tempo.

Qualche piccolo attrito in ambito familiare a metà settimana ma, grazie alla congiunzione di Giove con Saturno, tutto si risolverà per il meglio.

L'oroscopo relativo a Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: inizio della settimana negativo per i nati sotto il segno della Bilancia ma nulla di insormontabile. Cercate di recuperare le energie attingendole in casa e da chi avete di più caro. Anche per voi sono previste piacevoli sorprese durante il week-end di Natale. Per i single meglio non osare troppo; le coppie già consolidate riscopriranno la passione.

Scorpione: per i nati sotto il segno dello Scorpione la settimana procederà in maniera piuttosto piatta. Non prendete questo come un elemento negativo, osare troppo potrebbe portare dei rischi insuperabili.

Accontentatevi e avrete la possibilità di arrivare a Natale recuperando le energie di cui tanto sentite la mancanza.

Sagittario: l'oroscopo prevede per voi grandi novità in arrivo. In ambito lavorativo ci saranno dei piacevoli cambiamenti; non preoccupatevi se non li apprezzerete sin da subito, saranno il terreno fertile per un finale di anno particolarmente positivo e un inizio altrettanto piacevole. In ambito sentimentale trascorrete delle felici giornate e un Natale più sereno del solito.

Previsioni oroscopo per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: cercate di recuperare le energie se vi sentite particolarmente stanchi in quanto nel week-end di Natale sarete i veri protagonisti. Lasciate passare le incomprensioni che si verranno a creare in ambito lavorativo, non saranno niente in confronto alle gratificazioni che otterrete in famiglia e in amore grazie alla luna in Venere.

Acquario: ritagliatevi del tempo libero da trascorrere con gli amici che non vedete da tempo in quanto il vostro oroscopo prevede che è questo l'ambito in cui vi sentirete più appagati. Per il resto nessuna grande novità, né in ambito lavorativo né in ambito sentimentale.

Pesci: per i nati sotto il segno dei Pesci, un viaggio sarebbe proprio quello di cui avreste più bisogno. Concedetevelo se ne avete la possibilità. In ambito familiare qualche piccolo attrito durante il week end potrebbe provocarvi dei risentimenti.