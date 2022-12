Manca sempre meno all'arrivo del Natale e i segni zodiacali si stanno preparando a festeggiare l'evento con tutto l'entusiasmo possibile. L'oroscopo del 23 dicembre descrive ciò che hanno in serbo le stelle. In particolare le previsioni astrologiche, basandosi sui transiti planetari, si concentrano sulle questioni lavorative, amorose e sociali.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 23 dicembre.

Previsioni astrologiche di venerdì 23 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: riceverete delle piccole sorprese in ambito sentimentale. Non si tratterà di niente di eclatante, ma vi faranno sentire molto meglio.

Grazie alla dolcezza del partner, troverete la forza per affrontare tutti gli ostacoli della giornata. Il lavoro vi chiederà qualche sforzo in più in vista del Natale.

Toro: non osserverete in disparte gli eventi della giornata. Al contrario, parteciperete con trasporto ed entusiasmo. Vorrete essere coinvolti dagli amici e dalla famiglia. Non accetterete che gli altri prendano decisioni senza interpellarvi. Il partner potrebbe lasciarvi con l'amaro in bocca.

Gemelli: sarete decisamente malinconici. Purtroppo, non riuscirete ad affrontare le feste con l'entusiasmo dello scorso anno. Avrete molte questioni su cui riflettere. Gli amici cercheranno di donarvi il sorriso, ma solo il partner potrebbe riuscire in questa difficile impresa.

Cancro: trascorrerete una giornata serate, all'insegna dell'entusiasmo e della vivacità. Vi dedicherete alla realizzazione degli ultimi regali, senza farvi prendere dal panico. Al contrario, vi piacerà osservare le decorazioni che siete riusciti a creare negli ultimi giorni. La fantasia vi aiuterà anche in cucina.

Oroscopo del giorno 23 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: rispetto all'ultimo periodo, vi sentirete un po' meglio. Avrete bisogno di ancora un po' di tempo, però, per recuperare tutte le forze. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a impostare la quotidianità in modo diverso. Solo così otterrete risultati più decisi.

Vergine: la famiglia vi metterà sotto pressione. Non riuscirete a stare dietro a tutte le richieste. Nonostante questo, dimostrerete affetto a tutte le persone che vi staranno accanto. Le previsioni astrologiche vi consigliano di prendervi cura anche del vostro benessere interiore.

Bilancia: amerete stare al caldo e riposare. Avrete bisogno di recuperare le energie in vista dei prossimi giorni. Avrete una parola gentile per tutti, anche per le persone che, in passato, vi hanno mancato di rispetto. Il partner non apprezzerà molto questo lato del vostro carattere, ma vi proteggerà.

Scorpione: dal punto di vista sentimentale, vivrete delle emozioni davvero intense. Vi lascerete andare con il partner, al punto di aprirgli completamente il vostro cuore.

Apprezzerà la sincerità dimostrata e accetterà di approfondire il rapporto di coppia. La famiglia potrebbe sollevare qualche perplessità.

Previsioni zodiacali del 23 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: abbatterete tutte le vostre barriere. Avrete intenzione di dedicare le feste alla socializzazione e al contatto con gli altri. Gli amici saranno lieti di organizzare qualcosa di divertente da fare tutti insieme. Ci saranno delle novità speciali anche in ambito sentimentale.

Capricorno: il Natale non vi renderà meno competitivi. Al contrario, continuerete a essere ambiziosi, soprattutto sul lavoro. Vorrete ottenere il massimo in modo da non avere alcun rimpianto. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di non essere troppo duri con i colleghi.

Acquario: non sarà una giornata particolarmente fortunata dal punto di vista lavorativo. Alcune mansioni, infatti, potrebbero non concludersi nel modo desiderato. Il partner, però, saprà come farvi sentire meglio. Le sue sorprese, infatti, vi lasceranno con un dolce sentimento nel cuore.

Pesci: dovrete affrontare una relazione di coppia complicata. Nelle ultime ore, infatti, il partner potrebbe assumere un atteggiamento ostile. Proverete a chiedere chiarimenti, ma sarete costretti a rimandare a un secondo momento. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a mantenere la calma.