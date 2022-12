Nell'oroscopo di giovedì 29 dicembre troviamo sul piano astrale la Luna assieme a Giove transitare nel segno dell'Ariete, mentre Nettuno sosterà sui gradi dei Pesci. Marte, intanto, continuerà l'anello di sosta in Gemelli, così come Plutone, il Sole, Mercurio e Venere resteranno stabili nel domicilio del Capricorno. Urano insieme al Nodo Nord, infine, permarranno in Toro come Saturno rimarrà nel segno dell'Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Leone, meno benevolo per Cancro e Bilancia.

Sul podio

1° posto Ariete: briosi. Malgrado un trambusto planetario non indifferente, l'accoppiata Giove-Luna riuscirà probabilmente almeno a risollevare l'umore di casa Ariete e grazie a uno splendido sorriso stampato sul volto sarà più facile, nel corso del 29 dicembre, affrontare il corso degli eventi.

2° posto Capricorno: fiduciosi. Grazie a qualche meritata gratifica morale, perlopiù proveniente dal fronte professionale, i nati Capricorno parranno affrontare questo giovedì con un piglio decisamente più fiducioso verso ciò che avverrà al lavoro in futuro.

3° posto Leone: recap. Prima di proseguire oltre, sia in ambito amoroso che lavorativo, il parterre astrale sussurrerà presumibilmente ai felini di fermarsi un attimo a riflettere, così da avere un quadro più ampio della loro situazione e tenersi al sicuro da macroscopici errori di sorta.

I mezzani

4° posto Toro: shopping. Approfittando dei saldi del periodo natalizio, il primo segno Fisso questo giovedì potrebbe concedersi una rinfrancante sessione di shopping, atta principalmente all'acquisto di oggetti per la casa che mixino bellezza e funzionalità.

5° posto Vergine: mondani. La voglia di presenziare a feste o pasti di rito sarà, c'è da scommetterci, molto alta nei nati Vergine nelle ventiquattro ore in questione, col segno di Terra che riuscirà a far diventare mondano anche il partner più pantofolaio.

6° posto Sagittario: aiuti da fornire. Un amico che necessiterà di essere accompagnato all'aeroporto o un collega alla quale servirà un dog-sitter saranno alcune delle eventualità che probabilmente busseranno alla porta degli arcieri questo giovedì, coi nativi che non si tireranno di certo indietro nel fornire il loro aiuto.

7° posto Acquario: schietti. Semaforo acceso sul giallo per il fronte comunicativo di casa Acquario in questa giornata di fine anno, in quanto il segno Fisso sarà più che mai deciso a togliersi qualche sassolino dalla scarpa ma potrebbe farlo mettendo in campo una dose sproporzionata d'irruenza dialettica.

8° posto Gemelli: risultati blandi.

Le prime due decadi dei nati Gemelli, nel corso di questa giornata d'inverno, dovranno probabilmente fare i conti con qualche défaillance a livello di risultati professionali ma, nonostante ciò, dovrebbero evitare di piangersi addosso.

9° posto Scorpione: taciturni. Esausti dal continuo saliscendi astrale dell'ultimo periodo, i nati Scorpione questo giovedì potrebbero assumere un mood taciturno e le persone che li conoscono appieno, capendo l'andazzo, preferiranno lasciarli cuocere nel loro brodo.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: stand-by. I progetti lavorativi in essere di casa Cancro, da questo giovedì e per le prossime tre settimane, dovrebbero essere messi in stand-by, in quanto il rischio di perdite economiche e/o di clienti di spicco sarà oltremodo elevato.

11° posto Bilancia: bizzosi. A causa di qualche attrito irrisolto legato alla famiglia d'origine, il giovedì in questione vedrà presumibilmente i nati Bilancia parecchio nervosi e un pizzico frustrati, soprattutto il primo decano che parrà scattare come una molla alla minima provocazione.

12° posto Pesci: spaesati. La sgradevole sensazione di sentirsi nel posto sbagliato al momento sbagliato, in primis al lavoro, sembrerà impossessarsi del dodicesimo segno zodiacale in questa giornata di fine anno, facendo sentire i nativi spaesati e destabilizzati.