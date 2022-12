Mercoledì 4 gennaio 2023 sul piano astrale Venere e Saturno risiederanno nel segno dell'Acquario, mentre Giove transiterà nell'orbita dell'Ariete. Nettuno, intanto, continuerà a sostare in Pesci, così come la Luna insieme a Marte resteranno stabili in Gemelli. Urano assieme al Nodo Nord, infine, proseguiranno la sosta in Toro come Plutone, Mercurio e il Sole permarranno nel domicilio del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Gemelli, meno conciliante per Sagittario e Scorpione.

Sul podio

1° posto Ariete: curiosi. Giornata di metà settimana che sembrerà fomentare la tipica curiosità dei nati Ariete, spingendo quest'ultimi a intraprendere un nuovo percorso di studi, ad esempio iscrivendosi a un corso di formazione o d'aggiornamento.

2° posto Gemelli: spalle larghe. L'arma in più della quale saranno dotati i nati Gemelli nelle 24 ore in questione sarà l'inclinazione a non curarsi di eventuali colpi bassi e maldicenze altrui, dimostrando di saper proseguire dritti per la propria strada nonostante le opinioni malevole.

3° posto Acquario: affettuosi. Le prime due decadi di casa Acquario, nel corso del 4 gennaio, parranno essere maggiormente propense a dimostrare il loro affetto alle persone care, ancor più alla famiglia originaria dive risulteranno quasi smielati.

I mezzani

4° posto Leone: lasciar andare. Ottime le effemeridi per i nati Leone che vorranno aprirsi a nuove esperienze esistenziali questo mercoledì, a patto che accantonino la loro indole al controllo degli eventi e al possedimento degli oggetti per lasciare andare tutto ciò che ha fatto il proprio corso.

5° posto Capricorno: incontri. In questo giorno invernale sarà probabile che qualcuno faccia l'incontro di una persona che non vede da tempo, come un ex compagno o un professore del liceo, grazie alla quale rispolvererà dei divertenti ricordi.

6° posto Toro: sentirsi all'altezza. Semaforo acceso sul giallo nel ménage amoroso di casa Toro questo mercoledì, col segno Fisso che sembrerà desiderare fortemente di riuscire a dimostrare al partner di essere all'altezza di svolgere un compito di natura pratica in casa, ad esempio sistemare il lavabo che gocciola.

7° posto Vergine: risultati blandi. Qualche defaillance sul versante professionale per la terza decade dei nati Vergine potrebbe insorgere in questo giorno di gennaio, col segno Mobile che dovrà gioco forza fare i conti con dei risultati al di sotto delle loro aspettative.

8° posto Cancro: esagerazioni. Durante l'incontro con dei vecchi amici o nella fase di una nuova conoscenza, i nati Cancro saranno spinti dalle ingenti dissonanze planetarie in onda questo mercoledì a ingigantire alcuni accadimenti, divenendo propensi alle esagerazioni.

9° posto Pesci: dita puntate. Il dodicesimo segno zodiacale, nel corso di questo giorno d'inizio anno, avrà buone chance di soffrire di vittimismo, in quanto avvertirà l'erronea sensazione che molte persone con le quali avrà a che fare punteranno il dito contro di lui.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: polemici. L'indole di minatore cerebrale tipica del segno parrà venir fuori questo mercoledì, ma i nati Scorpione la impreziosiranno, per così dire, di una vena polemica che farà storcere non pochi nasi.

11° posto Sagittario: pigri. Se i nati Sagittario fossero un animale questo 4 gennaio sarebbero senz'altro un bradipo, in quanto la loro probabile accidia prenderà il sopravvento su quasi tutte le attività che dovrebbero ultimare in giornata.

12° posto Bilancia: pentola a pressione. Tenersi tutto dentro, come presumibilmente farà la Bilancia nelle giornata in questione, avrà un effetto "pentola a pressione" che potrebbe esplodere quando meno ci si aspetta. A fronte di ciò, i nati del segno farebbero meglio a sfogare la propria frustrazione facendo esercizi di respirazione e/o praticando arti meditative.