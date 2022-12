Nell'oroscopo di venerdì 23 dicembre troviamo sul piano astrale la Luna, il Sole, Plutone, Venere e Mercurio transitare nel segno del Capricorno, mentre Giove staziona nel domicilio dell'Ariete. Nettuno continua la sosta in Pesci, così come Urano insieme al Nodo Nord permangono in Toro. Saturno, infine, prosegue l'orbita in Acquario, come Marte protrarrà in moto retrogrado in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Toro, meno roseo per Bilancia e Cancro.

Sul podio

1° posto Capricorno: inarrestabili. Grazie al tripudio astrale sui loro gradi, che troverà anche il sostegno uraniano, i nati Capricorno parranno godere di una metaforica aura protettiva che renderà ai nemici quasi impossibile danneggiarli o soltanto metterli in difficoltà.

2° posto Toro: conoscenze proficue. Saranno presumibilmente alte le probabilità che, nel corso del 23 dicembre, il segno Fisso riesca a stringere la mano di una persona di spicco della società, conoscenza che potrebbe rivelarsi oltremodo proficua dal 19 gennaio 2023 in poi.

3° posto Leone: scelte. Lo Stellium in Capricorno sommato al rinnovato flirt tra Giove e il loro Sole di nascita indurranno, c'è da scommetterci, i felini a operare delle scelte, legate perlopiù al mondo finanziario, che gli consentiranno di affrontare eventuali futuri periodi di magra con maggiore spensieratezza.

I mezzani

4° posto Vergine: investimenti. La prima decade di casa Vergine, nel corso di questo giorno invernale, avrà buone chance di essere spinta dal parterre astrale a lanciarsi in qualche ponderato investimento, ad esempio acquistando un bene immobile in prospettiva di affittarlo.

5° posto Ariete: traguardi a un passo. Sebbene bisogni attendere il termine del prossimo mese per beneficiare di un alleggerimento astrale, il Grande Benefico sembrerà voler suggerire ai nati Ariete di tener duro perché, malgrado le brutture del momento, i loro traguardi sono a un passo.

6° posto Scorpione: equilibrio relazionale.

I nati Scorpione, nel giorno che precede il weekend, potrebbero ritrovarsi nel mezzo di una diatriba familiare dove saranno chiamati a fare da pacieri cercando, inoltre, di far sì che il motivo dei dissidi non si ripresenti più in futuro.

7° posto Pesci: compromessi. Pur di mantenere armoniosa l'atmosfera nel ménage sentimentale, i nati Pesci dovranno presumibilmente cedere a qualche compromesso ma, nonostante ciò, tale cedimento non sarà poi così privativo come pensavano inizialmente.

8° posto Acquario: sfuggenti. Al fine di evitare argomenti scottanti, il quarto segno Fisso parrà trascorrere un venerdì dove amerà dribblare qualsiasi dialogo che potrebbe spingerlo a mettersi dialetticamente a nudo, eventualità che lo farebbe sentire troppo vulnerabile per i suoi gusti.

9° posto Gemelli: strappi alla regola. Marinare l'attività sportiva o concedersi un pasto non troppo salutare potrebbero essere alcuni strappi alla regola che i nati Gemelli desidereranno concedersi nelle ventiquattro ore in questione, specialmente la terza decade che sembrerà la più insofferente.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: focus familiare. Un segreto non troppo entusiasmante legato alla famiglia d'origine potrebbe essere scoperto questo venerdì dai nati Bilancia, col segno Cardinale che comprenderà come lo stesso sia meglio, almeno per il momento, che non venga udito da orecchie indiscrete.

11° posto Cancro: insoddisfatti. Facendo un recap della loro situazione esistenziale attuale, punto della situazione che esigerà lo Stellium opposto, i nati Cancro avranno buone possibilità di non esserne affatto contenti, in particolar modo i primi due decani che parranno spiccatamente insoddisfatti.

12° posto Sagittario: distratti. Sovente immersi nei loro pensieri, i nati Sagittario potrebbero pensare più a come agire per risollevare le loro sorti professionale piuttosto che essere concentrati nelle azioni svolte durante il momento presente.