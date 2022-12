Sabato 24 e domenica 25 dicembre troveremo sul piano astrale il Sole, Plutone, Venere e Mercurio transitare nel segno del Capricorno, nel frattempo la Luna insieme a Saturno risiederanno nell'orbita dell'Acquario. Marte, intanto, continuerà l'anello di sosta in Gemelli, così come Giove resterà stabile nel segno dell'Ariete. Urano insieme al Nodo Nord, in ultimo, protrarranno il moto in Toro come Nettuno permarrà nel domicilio dei Pesci.

Oroscopo del weekend favorevole per Toro e Capricorno, meno benevolo per Cancro e Ariete.

Sul podio

1° posto Toro: giocherelloni.

Complice l'atmosfera natalizia condita dall'affetto dei parenti, i nati Toro questo fine settimana potrebbero accantonare la rigidità legata agli ultimi accadimenti professionali per mettere in campo un atteggiamento più giocherellone, soprattutto con figli e nipoti.

2° posto Capricorno: Natale top. Vogliosi di trascorrere le festività assieme alle persone che amano, i nati sotto il segno del Capricorno avranno buone chance di essere dei veri e propri punti di riferimento durante l'organizzazione del Natale, con gli affetti cari che busseranno alla loro spalla per qualsiasi eventualità.

3° posto Vergine: flirt. Ottime le effemeridi per chi tra i nati Vergine è in cerca dell'anima gemella in queste due giornate, in quanto sarà probabile che un flirt che nascerà da una conoscenza affettiva possa presto trasformarsi in una storia d'amore da mille e una notte.

I mezzani

4° posto Scorpione: fortunati. I raggi benevoli della stella a otto punte assieme al favorevole transito gioviale nel sesto campo faranno presumibilmente sì che il segno Fisso godrà, nel corso del 24 e 25 dicembre, di una dose più ampia di fortuna durante la tombolata coi parenti o il Mercante in Fiera con gli amici.

5° posto Acquario: lasciarsi coinvolgere. Se da un lato i nati Acquario potrebbero inizialmente presenziare malvolentieri alle cene di rito, dall'altro lato non faticheranno a lasciarsi coinvolgere dal clima festivo, rendendosi conto che tutto sommato non era poi così male festeggiare il Natale in quel modo.

6° posto Leone: pochi ma buoni.

Sebbene gli affetti cari, i doni e la tavola imbandita non dovrebbero mancare, i felini preferiranno probabilmente organizzare una festa natalizia più ristretta del consueto, al grido di pochi ma buoni.

7° posto Sagittario: a spada tratta. Cosa fare in queste due giornate di festa sarà, c'è da scommetterci, motivo di discussione con la dolce metà per i nati Sagittario, i quali difenderanno a spada tratta la loro proposta e avranno buone possibilità anche di averla vinta.

8° posto Pesci: titubanti. Il dodicesimo segno zodiacale che sta vivendo una conoscenza affettiva in fase embrionale, in questo weekend dicembrino, potrebbe non essere così sicuro che invitare la controparte a festeggiare assieme sia davvero una buona idea.

9° posto Gemelli: circostanze avverse. Il segno d'Aria vivrà, con buona probabilità, due giornate festive nelle quali, a causa di alcune circostanze avverse, si ritroverà in cene con persone che non gli stanno poi così a genio.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: il rubinetto dei pensieri. Se il fronte cerebrale dei nati Cancro questo fine settimana fosse dotato di un rubinetto, quest'ultimo avrebbe buone chance di non essere avvitato a dovere, lasciando fuoriuscire pensieri malmostosi anche nei giorni festivi.

11° posto Ariete: lati ombra. Semaforo acceso sul rosso per il weekend di casa Ariete, soprattutto per ciò che concernerà alcuni lati ombra nativo che potrebbero emergere d'improvviso, creando un certo disappunto tra chi non conosce appieno il segno Cardinale.

12° posto Bilancia: stress. Pulire casa, cucinare ogni manicaretto richiesto e mettersi di buzzo buono per essere dei padroni di casa impeccabili potrebbero risultare delle attività che, nel corso di queste due giornate invernali, stresseranno non poco i nati Bilancia.