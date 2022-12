Venerdì 6 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel domicilio del Cancro, mentre Plutone, Sole e Mercurio stazioneranno nell'orbita del Capricorno. Saturno e Venere protrarranno il moto in Acquario, così come Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Urano e il Nodo Nord resteranno stabili in Toro, come Nettuno rimarrà nel segno dei Pesci. Giove, in ultimo, permarrà sui gradi dell'Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Toro, meno roseo per Bilancia e Ariete.

Sul podio

1° posto Scorpione: trasgressivi. Mentre gli altri segni zodiacali si prodigheranno nel festeggiare l'Epifania, i nati Scorpione potrebbero invece essere più propensi a portare un pizzico di trasgressione in più nell'alcova, specialmente la prima decade che parrà essere particolarmente ispirata in tal senso.

2° posto Toro: entrate extra. La calza della Befana per il primo segno Fisso potrebbe nascondere al proprio interno delle nuove e rinfrancanti entrate monetarie, ad esempio coi nati del segno che potrebbero scoprire un nuovo modo di allargare il loro target clientelare e, di conseguenza, gli introiti.

3° posto Cancro: briosi. Più che per carezze astrali, i nati Cancro sembreranno auto imporsi di trascorrere un venerdì all'insegna del divertimento e della spensieratezza, mood brioso che non potrà che farli apprezzare dalle persone che gli vogliono bene.

I mezzani

4° posto Leone: sostegni morali. Sia che si tratti di un complimento di un'amica che di una rassicurazione di un fratello o un genitore, i felini avranno buone chance di ricevere dei sostegni morali questo venerdì, grazie ai quali comprenderanno di essere apprezzati anche da chi spesso ha difficoltà nell'esternarlo.

5° posto Capricorno: doni graditi. Un regalo scelto ad hoc dai nati Capricorno per un piccolo erede, in occasione della festa della Befana, sarà oltremodo gradito dallo stesso, così il segno Cardinale potrà dimostrarsi soddisfatto di aver realizzato il piccolo sogno materialistico della prole.

6° posto Vergine: disponibili.

Venerdì durante il quale i nati Vergine, ancor più il terzo decano, parranno dimostrarsi disponibili a mettere la loro abitazione a disposizione per organizzare una magica Epifania con una ristretta cerchia di amici e parenti.

7° posto Sagittario: spiazzati. Una persona cara, probabilmente facente parte la sfera familiare, potrebbe fare una battuta sul conto degli arcieri che, sulle prime, li spiazzerà.

Riflettendo a fondo, però, il segno di Fuoco non potrà non rendersi conto che si trattava di una leggera presa in giro e nulla più.

8° posto Acquario: titubanti. Un'annosa faccenda sentimentale sembrerà, nel corso del 6 gennaio, divenire il focus principale delle menti dei nati Acquario, con quest'ultimi che sembreranno non riuscire a capire come agire nel moro più opportuno.

9° posto Gemelli: scontrosi. Avere a che fare con i nati Gemelli in questo giorno d'inizio anno non sarà, c'è da scommetterci, una passeggiata di salute, in quanto il segno Mobile sarà incline a rapportarsi con gli altri mettendo in campo un atteggiamento scontroso.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: consigli non richiesti.

Il rischio relazionale col quale potrebbero dover fare i conti i nati Ariete questo venerdì sarà di dover fare i conti con una persona che conoscono appena, la quale si prodigherà nel fornirgli un suggerimento inopportuno, invadente ma soprattutto non richiesto.

11° posto Bilancia: sfiduciati. Immaginando il prossimo futuro, i nati Bilancia in questo giorno di gennaio avranno buone chance di scorgere un panorama non troppo rassicurante che irrimediabilmente li renderà sfiduciati riguardo a ciò che li attenderà.

12° posto Pesci: in disparte. Se ai nati Pesci questo venerdì dovesse essere fatta la domanda: "Quale super potere desidereresti?", è probabile che il segno d'Acqua risponderebbe l'invisibilità, in quanto la loro voglia di stare in mezzo agli altri latiterà e preferiranno starsene in disparte.