Il week-end di Natale è ormai alle porte e l'oroscopo annuncia piacevoli sorprese per quasi tutti i segni zodiacali. In particolar modo, il segno più fortunato da questo punto di vista sarà la Vergine. Il meno fortunato, invece, sarà il Sagittario.

Oroscopo per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: il week-end dell'Ariete sarà caratterizzato da una valanga di emozioni che riguarderanno l'ambito sentimentale. In linea di massima, viste le festività incombenti, non avrete molto da fare, grazie alla vostra lungimiranza che ha caratterizzato i giorni precedenti.

Toro: l'Oroscopo per il Toro prevede per questo week-end di festa un banco di prova per quella che sarà la vita successiva. Avrete modo di confrontarvi con persone importanti della vostra vita ma che non vedevate da tempo. In ambito sentimentale i regali ricevuti saranno la dimostrazione di chi tiene effettivamente a voi.

Gemelli: per i nati sotto il segno dei Gemelli l'oroscopo prevede una novità importante dal punto di vista lavorativo, nonostante ci si trovi in un momento di festa. Godetevi il meritato riposo; nuove emozionanti sfide vi attenderanno al vostro rientro.

Previsioni astrali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: per quanto riguarda il Cancro, queste due giornate saranno caratterizzate da alti e bassi emotivi che vi faranno sorgere degli interrogativi importanti riguardo le persone che avrete intorno.

Non lasciatevi tormentare, da lunedì tornerà tutto come prima.

Leone: per il Leone andrà tutto a gonfie vele come previsto nei vostri sogni sin da tempo. Non pensate al lavoro e agli impegni futuri ma godetevi tutto quello che di buono vi sarà riservato in queste due giornate da partner e familiari.

Vergine: come preannunciato, l'oroscopo per la Vergine prevede che voi sarete senza dubbio i più fortunati per quanto riguarda le novità e le sorprese in arrivo.

Anche dal punto di vista dei regali che riceverete non potete di certo lamentarvi. In ambito sentimentale nuove occasioni per i single e nuove opportunità di risanare vecchie ferite per tutti gli altri.

L'oroscopo relativo a Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: per quanto riguarda l'oroscopo relativo alla Bilancia, ci saranno dei momenti in cui vi sentirete messi alle strette dalla presenza di persone poco desiderate.

Cercate di sorvolare e di non rimuginare troppo o rischiate di rovinarvi il Natale; piuttosto concentratevi maggiormente sulle persone a cui tenete di più.

Scorpione: per i nati sotto il segno dello Scorpione è giunto il momento di ricucire delle vecchie ferite che vi portate ormai da tempo; quale miglior periodo se non quello delle festività natalizie. Riscoprite il piacere di stare con le persone care e col vostro partner.

Sagittario: come preannunciato, sarete i meno fortunati di tutti i 12 segni zodiacali nel corso del week-end di Natale. Il vostro oroscopo non prevede grandi cambiamenti in arrivo e qualcuno potrebbe prenderlo, in realtà, anche come un segnale positivo, vista l'ondata di fortuna che ha caratterizzato il periodo precedente.

Previsioni oroscopo per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: per quanto riguarda i nati sotto il segno del Capricorno, vi sentirete trascurati e la cosa vi disturberà molto, soprattutto nella giornata della vigilia di Natale. Grazie al transito della Luna, però, le cose cambieranno radicalmente durante il giorno di Natale e, anche in ambito sentimentale, delle grosse novità potrebbero stravolgervi il Natale e la vita.

Acquario: l'oroscopo per l'Acquario annuncia che sarete travolti da una montagna russa di emozioni. Godetevi i nuovi arrivati in famiglia e sarete messi in condizione di trascorrere un sereno Natale sotto diversi punti di vista.

Pesci: per i Pesci, nessuna grande novità in arrivo. La Luna, però, potrebbe farvi riscoprire la passione col partner che mancava ormai da un lungo periodo: cercate di approfittarne e non ve ne pentirete.