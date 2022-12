L'oroscopo del 15 dicembre appare piuttosto soddisfacente per alcuni segni zodiacali. Il lavoro e la vita amorosa, infatti, presenteranno delle grandi sorprese. I transiti planetari, però, non saranno benevoli con tutti. Ci sarà chi, in preda ai capricci degli astri, dovrà scontrarsi con situazioni impreviste e svantaggiose.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di giovedì 15 dicembre.

Previsioni astrologiche di giovedì 15 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non disdegnerete un po' di solitudine. Al contrario, sarà un'occasione per riflettere e per iniziare ad affrontare nuovi progetti.

Sarete carichi di energia e non vedrete l'ora di tornare a mettervi alla prova. Non vi concentrerete sulla relazione di coppia, ma principalmente su quelle di amicizia.

Toro: la tentazione di lasciare il posto di lavoro sarà molto forte. Apparirete stufi delle discussioni con i colleghi e dei continui rimproveri. Agirete in modo impulsivo, però, non vi consentirà di prendere la decisione giusta. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare ad analizzare la situazione da più punti di vista.

Gemelli: la famiglia apparirà molto premurosa nei vostri confronti. Cercherà di comprendervi e di darvi tutto il supporto possibile. Le parole delle persone care vi scalderanno il cuore perché saprete di poter sempre contare su di loro.

Avrete solo bisogno di aumentare un po' la fiducia in voi stessi, soprattutto sul lavoro.

Cancro: deciderete di togliervi qualche piccolo sfizio. Dopo i dispiaceri dell'ultimo periodo, non sarete più disposti a rinunciare ai vostri sogni. Sarete spontanei e premurosi. Non darete troppo peso alle parole altrui, ma vi concentrerete solo sulle persone che vi stanno davvero a cuore.

Il partner sarà orgoglioso.

Oroscopo del 15 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: non darete niente per scontato. Saprete di dover lottare per realizzare i vostri sogni. Per fortuna, però, non andrete incontro a particolari problemi. Al contrario, vivrete una giornata serena e ricca di interessi. Vi piacerà scherzare con gli amici, senza mai superare il limite.

La vostra simpatia sarà ricambiata.

Vergine: il rapporto con il partner non andrà molto bene. Vi renderete conto di dover mettere le cose in chiaro. Potrete ancora recuperare la situazione, ma solo se gli darete modo di parlare e di incidere nel processo decisionale. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di essere meno intransigenti.

Bilancia: il lavoro vi stresserà molto. Per il momento, non riuscirete a pensare ad altro. Sarete concentrati sulle vostre mansioni e sui passi da compiere per non commettere errori. Non sarà facile, soprattutto durante gli orari di punta. Il vostro grande impegno, però, non passerà inosservato.

Scorpione: sarete passionali con il partner. Vivrete una giornata intensa e ricca di sorprese romantiche.

Apprezzerete i suoi gesti e ricambierete con altrettanto ardore. Gli amici saranno dalla vostra parte, però, non mancherà un pizzico di gelosia da parte di qualcuno di loro. Sarà importante non farvi influenzare.

Previsioni zodiacali del 15 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: gli amici apprezzeranno la vostra determinazione. Apparirete motivati in ogni ambito della vita. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di non mettere troppa carne al fuoco. Uno stress eccessivo, infatti, potrebbe causare una momentanea battuta d'arresto. Sarete felici della vostra famiglia

Capricorno: vivrete una giornata caratterizzata da alti e bassi. Il vostro umore cambierà molto. La mattina non inizierà nel modo giusto, però, con il passare delle ore, acquisirete una maggiore sicurezza.

Il lavoro vi renderà soddisfatti e anche il rapporto con la persona amata vi stupirà piacevolmente.

Acquario: sarete molto socievoli. Vi piacerà partecipare alle feste, uscire con gli amici e corteggiare la persona amata. Le stelle saranno dalla vostra parte, ma per l'amore dovrete aspettare ancora un po' di tempo. Per il momento, sarà importante mostrarvi spontanei e disposti al confronto: non rimarrete delusi.

Pesci: sentirete il bisogno di chiudervi in un mondo tutto vostro. Userete la fantasia per sfuggire alla dura realtà. In parte vi sarà di aiuto, però, non potrete adottare sempre questo atteggiamento. Le previsioni astrologiche vi consigliano di analizzare i vostri lati più nascosti e di prendere una decisione definitiva.