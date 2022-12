Secondo l'oroscopo del 15 dicembre 2022 sarà una giornata piena di promesse per le persone nate sotto il segno del Sagittario e impegnativa per i Pesci. Chi appartiene al segno dell’Ariete si occuperà del proprio partner d’amore, mentre per i Bilancia è arrivato il momento di frequentare qualche corso extra. Se volete sapere come sarà la vostra giornata, di seguito trovate le previsioni delle stelle di giovedì 15 dicembre.

Oroscopo di giovedì 15 dicembre: da Ariete a Gemelli

Ariete – Concentrerete la vostra attenzione sul vostro partner. Vi sentirete molto energici, ma il vostro impegno nel lavoro vacillerà, quindi, non sorprendetevi se i vostri superiori saranno infastiditi.

Tuttavia, questa è la giornata dedicata alle attività romantiche.

Toro – I professionisti in tutti i settori lavorativi vivranno una giornata eccezionale, potrebbero ricevere una valanga di soldi entro la fine della giornata. Anche se siete impegnati in qualche altro lavoro, vi distinguerete e vi farete notare per la vostra bravura.

Gemelli – Vi aspetta una giornata frenetica e impegnativa, che probabilmente vi lascerà annoiati e svogliati. Trovate modi creativi per sconfiggere la noia o prendetevi una pausa e fate cose che vi piacciono tanto.

Previsioni dell'oroscopo del giorno 15 dicembre: da Cancro a Vergine

Cancro – Sarete coinvolti in un lavoro di squadra e vi affideranno ruoli come l’ispezione e l’esame.

Baserete le vostre opinioni sulle scelte dei vostri colleghi, quindi, selezionate buone idee e iniziative. Trascorrerete del tempo di qualità con i vostri cari.

Leone – Il vostro orgoglio e la vostra fiducia in voi stessi vi aiuteranno a eccellere in qualunque compito. Anche altre persone vi loderanno. Comprerete nuovi vestiti e altri beni che desiderate da molto tempo.

Vergine – Un’insolita dose di creatività vi motiverà a fare un viaggio in qualche luogo esotico e socializzare con nuove persone. Queste esperienze vi arricchiranno mentalmente ed emotivamente. Tuttavia, non disimballate ancora, potrebbe esserci un’altra avventura sulle carte.

Astrologia per la giornata di giovedì 15 dicembre: da Bilancia a Sagittario

Bilancia – È tempo di prendere le cose buone e trasformarle in qualcosa di meglio. Sfruttate questa giornata per apportare miglioramenti nella vostra vita e in voi stessi. Potreste anche prendere in considerazione l’idea di frequentare alcuni corsi extra.

Scorpione – Siete come un pallone che può scoppiare da un momento all’altro. Sfogate tutte le vostre esperienze dolci e amare e vi sentirete molto più leggeri. Se invece preferite tenere tutto dentro, potreste accusare qualche fastidio fisico. Preferite stare nel vostro bozzolo, nel calore dei vostri cari.

Sagittario – Si prospetta una giornata piena di promesse. Le persone che lavorano nel campo creativo, in particolare gli artisti, ne trarranno maggiori benefici.

Per i conduttori radiofonici e televisivi sarà una giornata memorabile.

La giornata di giovedì 15 dicembre secondo l'oroscopo: da Capricorno a Pesci

Capricorno – Potreste essere attenti, tanto quanto lo è un’aquila mentre insegue la sua preda, ma dovete comunque fare attenzione quando firmate documenti importanti. Gli operatori rischiano di subire pesanti perdite ameno che non prendano le precauzioni necessarie per evitare la sfortuna.

Acquario – Il gioco si fa duro: siete messi contro coloro che nutrono rancore nei vostri confronti e stanno aspettando un’opportunità per abbattervi. Tuttavia, siete fiduciosi, abili e conoscete molto bene i vostri punti di forza. Non importa quanto ci provino gli avversari, non saranno all’altezza di voi.

Durante tutto questo, il vostro partner vi sosterrà silenziosamente ma con forza.

Pesci – State cercando di influenzare il vostro destino. Non vi inginocchierete senza combattere contro le avversità pesanti. Con sforzi persistenti, riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Mentre la vittoria è un dato di fatto, sarà necessario dare il meglio di voi stessi. In breve, l'Oroscopo afferma che questa sarà una giornata impegnativa per voi.