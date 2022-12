L'oroscopo di sabato 17 dicembre è portatore di molte novità. I segni zodiacali, protagonisti assoluti della giornata, sono influenzati dai transiti dei pianeti. Alcune circostanze astrali saranno positive, mentre altre estremizzeranno alcune reazioni. Lavoro, amore e vita sociale sono al centro della scena.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 17 dicembre.

Previsioni astrologiche di sabato 17 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la vostra determinazione subirà un picco negativo. Purtroppo, almeno per ora, non riuscirete a concentrarvi sulle cose davvero importanti.

Tenderete a riposare e a delegare gli impegni. Si tratterà di una battuta d'arresto sgradita, ma abbastanza costruttiva. Allontanarvi da alcune situazioni tossiche, infatti, non potrà che farvi bene.

Toro: sarete molto vivaci nelle relazioni interpersonali. Non rimarrete in silenzio, ma passerete subito all'azione. Sarete protettivi con le persone care, gentili con gli amici e romantici con il partner. Vi piacerà entrare a far parte di nuovi contesti perché le dinamiche della routine quotidiana inizieranno da annoiarvi.

Gemelli: perderete la pazienza con facilità. Alcune persone, non sapendo ascoltare il vostro punto di vista, vi innervosiranno. I litigi, sempre più frequenti, saranno un modo per mettere fine ad alcune situazioni.

Il partner potrebbe trovarsi in una situazione di difficoltà, soprattutto dal punto di vista emotivo.

Cancro: non saprete affrontare in modo giusto i sentimenti provati. Vi farete trascinare in un vortice sconvolgente, che non vi consentirà di ragionare con lucidità. Ascolterete i consigli degli amici, del partner e della famiglia, però, i continui fraintendimenti non vi consentiranno di metterli davvero a frutto.

Oroscopo del giorno 17 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: dovrete trovare un nuovo equilibrio. Saprete di poter superare le attuali incertezza, ma non sarà così facile riuscirci. La forza interiore e la compagnia degli amici vi saranno di grande aiuto. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di fare affidamento sulle persone davvero importanti.

Vergine: avrete un approccio costruttivo e sofisticato al lavoro. Non vi tirerete indietro davanti alle mansioni. Sarete pronti a farvi carico anche dei lavori più scomodi. Ovviamente, dietro a tutto questo, ci sarà il desiderio di mettervi alla prova e di guadagnare maggiori consensi. La strategia sembrerà funzionare.

Bilancia: sarete piuttosto malinconici e nostalgici. Ripenserete al passato, focalizzandovi sugli aspetti che vi hanno fatto soffrire maggiormente. Desidererete avere accanto qualcuno nella vostra vita, ma non sarà il momento giusto per pensare all'amore: dovrete aspettare un po' per l'anima gemella.

Scorpione: non vi lascerete influenzare dai vostri sogni. Preferirete agire concretamente piuttosto che viaggiare con la fantasia.

Questo approccio vi farà onore, ma rischierà di compromettere parte della vostra sensibilità, almeno in apparenza. Le previsioni astrologiche vi consigliano di trovare una via di mezzo.

Previsioni zodiacali del 17 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la paura di commettere degli errori con il partner inciderà sul vostro umore. Parlerete con timidezza, facendo attenzione alle parole da pronunciare. Non riuscirete a essere completamente spontanei perché non saprete che reazione aspettarvi. Attenderete un segno dalle stelle.

Capricorno: il rapporto di coppia subirà una breve battuta d'arresto. Avrete posizioni così diverse da non riuscire a comunicare tra voi. Vi concentrerete sul lavoro e sui regali da fare in vista di Natale.

Questi impegni riusciranno a distrarvi solo per un breve periodo di tempo. Dovrete risolvere a monte la situazione.

Acquario: cercherete di ricostruire una situazione positiva con la vostra famiglia. I recenti contrasti, purtroppo, hanno creato una frattura profonda. Non agirete in modo spontaneo perché temerete di peggiorare ancora di più le cose. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di affidarvi ai sentimenti.

Pesci: sarete molto fantasiosi nel rapporto di coppia. Nutrirete il romanticismo con gesti affettuosi e piccole sorprese. Non avrete molte pretese per la serata, vorrete solo stare accanto al partner e trascorrere qualche ora in compagnia. Una cenetta deliziosa e un film divertente potrebbero dare un grande contributo.