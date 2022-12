Domenica 18 dicembre secondo le previsioni astrali sarà una splendida giornata per i nati sotto il segno della Vergine e del Leone. Per il Capricorno l'Oroscopo prevede invece delle attese all'apparenza interminabili. Approfondiamo di seguito le predizioni astrologiche per tutti i segni.

Oroscopo per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: quella di domenica sarà tutto sommato una buona giornata. Vi godrete il meritato riposo dopo una settimana lavorativa che vi è sembrata interminabile. In amore vi toglierete qualche sassolino dalle scarpe.

Toro: l'oroscopo preannuncia notizie poco piacevoli.

Verrete rimpiazzati da qualcuno in quello che sembrava essere un compito adatto alla vostra personalità. Sentirete anche dei rimpianti per occasioni lasciatevi sfuggire nel recente passato.

Gemelli: cercate di ricucire alcune ferite del vostro passato per evitare di esserne travolti. Buone notizie in ambito sentimentale soprattutto per i single e per le coppie appena nate.

Previsioni astrali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: l'oroscopo per il Cancro prevede delle montagne russe in arrivo per le vostre emozioni. Alcuni dubbi vi tormenteranno ma, se sarete in grado di riconoscere quello che conta davvero nella vita, farete le scelte adeguate e vi sentirete meglio.

Leone: l'oroscopo prevede che sarete voi i veri protagonisti di questa giornata.

Avrete finalmente del tempo da dedicare a voi stessi e alle persone più care che avete intorno a voi. In amore procederà tutto a gonfie vele, soprattutto grazie alla Luna in Venere.

Vergine: sarà una domenica positiva. Cercate di godervi questi momenti in quanto li attendevate da tempo e, se non ne approfittate subito, rischiate di lasciarveli sfuggire in un baleno.

Migliorerete l'affinità col vostro partner grazie al tempo che potete dedicare alla coppia.

L'oroscopo relativo a Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: per i nati sotto il segno della Bilancia, nessuna grossa novità in arrivo nell'arco di questa giornata. Non prendetela necessariamente come una notizia negativa, provare a forzare troppo le cose potrebbe portarvi in un mare di guai.

Scorpione: vi troverete incastrati spesso in dei paradossi da cui spesso sarà difficile uscire. Tuttavia, a ben vedere, potrete accontentarvi di rimanere nel vostro ed evitare le incomprensioni che nell'arco di questa settimana hanno caratterizzato le vostre giornate e vi hanno spesso messo in difficoltà.

Sagittario: l'oroscopo per i nati sotto il segno del Sagittario prevede grandi novità in ambito sentimentale che vi faranno sentire le farfalle nello stomaco. Per le coppie già consolidate è tempo di fare programmi futuri di una certa importanza; per le coppie nuove o che devono ancora nascere meglio darsi una mossa.

Previsioni oroscopo per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: l'oroscopo per il Capricorno prevede delle attese snervanti che sembreranno interminabili nell'arco della giornata di domenica 18 dicembre.

Iniziate a guardarvi intorno per non rimanere indietro quando sarà momento di fare scelte.

Acquario: una bella gita con amici e/o parenti sarebbe proprio quello di cui avete bisogno per terminare in bellezza una settimana non molto semplice sotto diversi punti di vista. Abbiate fede in chi vi vuole bene e non rimarrete delusi neanche questa volta.

Pesci: l'oroscopo per i nati sotto il segno dei Pesci prevede una pianificazione scrupolosa che li porterà a combattere la noia in maniera dignitosa ma gli farà perdere del tempo prezioso nell'arco di questa giornata.