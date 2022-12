L'oroscopo del 25 dicembre ha tante sorprese in serbo per il giorno più magico dell'anno. Le previsioni astrologiche sono pronte a svelare i dettagli della vita sentimentale, affettiva e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro vivranno questi momenti con gioia, mentre altri non riusciranno a scendere a patti con gli eventi dell'ultimo periodo.

Leone, Scorpione e Capricorno non ameranno festeggiare, mentre Cancro, Bilancia e Pesci si faranno travolgere dall'atmosfera festiva. Ariete, Vergine e Sagittario accetteranno di perdonare qualcuno di speciale, e Toro, Gemelli e Acquario saranno già proiettati verso il futuro.

Scopri tutte le sorprese dell'oroscopo del 25 dicembre.

Previsioni astrologiche del giorno 25 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la vita vi metterà di fronte a una situazione inaspettata. Non sarà facile tornare a guardare negli occhi una persona che, per molto tempo, avete cercato di evitare. Fortunatamente, però, saprete tornare sui vostri passi. Non avrete paura di perdonare e di porgere l'altra guancia.

Toro: sarete molto attenti ai particolari. Curerete le vostre azioni da ogni punto di vista. Non lascerete niente al caso perché saprete che, per avere il futuro desiderato, dovrete combattere molto. Le previsioni astrologiche di Natale vi consigliano di non chiudere le porte in faccia all'amore.

Gemelli: tenderete a non concentrarvi molto su questa giornata. Il clima di festa, infatti, non vi entusiasmerà. Preferirete pensare a quello che farete una volta tornati alla routine di sempre. Sicuramente, il lavoro avrà un ruolo di massima priorità, ma ci sarà spazio anche per gli amici e gli affetti più cari.

Cancro: sarete davvero contenti di poter trascorrere dei momenti spensierati insieme alla vostra famiglia.

L'assetto astrale favorirà le relazioni sociali e anche quelle sentimentali. In alcuni momenti, potreste sentirvi un po' a disagio, ma riuscirete subito a recuperare il controllo di voi stessi.

Oroscopo e previsioni dalle stelle del 25 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: non vi farete travolgere dalla magia del Natale.

Dimostrerete di non essere amanti delle decorazioni e di voler trascorrere una giornata come tutte le altre. Il vostro affetto, però, non passerà inosservato. Gli amici di sempre, infatti, sapranno comprendere perfettamente anche le parole inespresse.

Vergine: non apparirete molto rigidi. Al contrario, deciderete di compiere il primo passo verso una persona che vi sta molto a cuore. Ultimamente, le cose non sono andate bene tra voi, ma avrete le risorse necessarie per migliorarle. Basterà davvero poco per rappacificarli e riaccendere la fiamma dell'amicizia.

Bilancia: incarnerete l'anima della festa. Parenti e amici saranno davvero contenti di avervi al loro tavolo. Riderete alle battute altrui e farete di tutto per alleggerire l'atmosfera.

Non vorrete pensare a nulla, ma solo dare a spazio a quello che vi farà stare bene. L'apertura dei regali sarà un momento di gioia.

Scorpione: prenderete le distanze da questo giorno di festa. Non avrete voglia di trascorrere il tempo in famiglia. Preferirete vivere una giornata serena, all'insegna della riflessione e degli interessi personali. Una piccola sorpresa, però, potrebbe rallegrare questo momento un po' difficile.

Previsioni zodiacali del 25 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete piuttosto flessibili. Non vi piegherete all'influenza altrui, ma saprete dove abbassare la guardia. Finalmente, deciderete di mettere fine a vecchi rancori. La giornata rappresenterà un momento di rinascita e di nuovi incontri.

Anche in amore potrebbero esserci delle sorprese.

Capricorno: sarà una giornata piuttosto particolare. Le decorazioni e lo spirito festivo non avranno un forte impatto su di voi. Vi recherete dalla famiglia solo per non deludere gli affetti più cari, però, dentro di voi, avvertirete una forte nostalgia. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non chiudervi a riccio.

Acquario: i regali ricevuti vi faranno sentire subito meglio. Proverete un profondo moto di affetto verso gli amici e la famiglia. Questo, però, non riuscirà ad allontanare la preoccupazione per il futuro. Ci saranno delle cose, infatti, che dovrete ancora risolvere. Il tempo non sarà un grande alleato.

Pesci: non riuscirete a nascondere, in alcun modo, l'amore per il partner e per questa giornata di festa.

Sarete così entusiasti da contagiare anche le persone che vi staranno accanto. Cercherete di compiere dei gesti gentili nei confronti del prossimo perché, per voi, Natale significherà soprattutto altruismo.