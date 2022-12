È pronto l'oroscopo di mercoledì 7 dicembre 2022 per l'amore e il campo emozionale. Secondo le stelle, i nativi dell'Ariete potrebbero litigare con il partner, mentre alcuni dei Gemelli inizieranno a capire che c'è qualcosa che non va nel rapporto di coppia. I Pesci potrebbero sentirsi soddisfatti di passare la giornata con la famiglia.

L'oroscopo dell'amore e delle emozioni per il giorno 7 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Le coppie sposate potrebbero avere un piccolo litigio alla fine della giornata. Le coppie nate da poco si sentiranno bene e si lasceranno abbandonare alla passione.

Molti nativi dell’Ariete si divertiranno a stare con le persone più anziane della famiglia. Con la Luna che vi invia una forte energia, sarete in contatto con i vostri sentimenti.

Toro – Venere vi sta inviando una potente energia. In altre parole, questa è la giornata ideale per il romanticismo: sorprendete il vostro partner dei sogni. È difficile per voi stare con la famiglia, per qualche strana ragione, vi stanno causando molto stress.

Gemelli – Iniziate a notare che ci sono grossi problemi nella vostra relazione d’amore. Cercate di parlarne in maniera chiara con il vostro partner. Ogni tanto fa bene riflettere sulle scelte che avete fatto. Questa è una giornata così così. Godetevi la pace e la calma che questo mercoledì vi porterà.

Previsioni dell'amore e delle emozioni, mercoledì 7 dicembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – La passione è decisamente nell’aria. Fate un viaggio a sorpresa in cui siete solo voi e il vostro partner. Assicuratevi che sia romantico e che entrambi vi sentiate al settimo cielo. Nettuno governa ciò che vi ispira e vi protegge dagli ingannatori.

Tenete gli occhi ben aperti.

Leone – Siete stati così amorevoli e comprensivi nei confronti del vostro partner perché stava attraversando un periodo difficile. Ora è il vostro momento di essere viziati con attenzione e amore. Sia la conoscenza che le informazioni sono fondamentali per nutrire la vostra mente e per mantenervi curiosi e motivati.

E con informazioni facilmente accessibili, avete l’opportunità di imparare tanto.

Vergine – Se la vostra relazione d’amore dura da tanti anni, in questa giornata parlerete di argomenti più seri come il matrimonio e i figli. Avete alcune cose poco chiare nella vostra testa sul piano emozionale, ma nel complesso vi sentite positivi. Se possibile chiamate un familiare anziano che amate.

Astrologia del 7 dicembre per l'amore e le emozioni: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Non siete felici della vostra relazione amorosa, parlatene apertamente con il vostro partner e scegliete la strada che faccia bene a entrambi. A volte le cose non funzionano e non è la fine del mondo. Un membro della vostra famiglia avrà bisogno del vostro consiglio perché si fida di voi.

Non siate troppo brutali con questa persona.

Scorpione – Potreste pensare che il vostro partner non vi includa nei suoi progetti. Cercate di parlarne con il vostro partner in maniera civile. Alcune coppie fresche si scopriranno non più innamorati. Emotivamente, questa è una buona giornata per concentrarvi sul vostro lato spirituale e sulla vostra salute mentale. Fate le cose che vi fanno sentire più calmi.

Sagittario – Con Venere che invia una potente energia, dovreste fare qualcosa che non avete mai fatto con la vostra dolce metà. Emotivamente, tutto sta andando alla grande. Vi farebbe bene se trascorresse un po’ di tempo con la famiglia. Soprattutto se non vivete con loro e se avete una famiglia numerosa.

La giornata del 7 dicembre secondo l'oroscopo amoroso ed emotivo: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Chi è sposato sentirà molto romantico e seducente nei confronti della persona amata. In generale potreste essere insoddisfatti di qualcosa. Questo è qualcosa su cui dovete lavorare. Siate orgogliosi delle cose buone che avete fatto.

Acquario – Ora non è il momento di ripensare alle vecchie storie d’amore. Andate avanti per la vostra strada e occupatevi amorevolmente della vostra attuale relazione. Non attizzate il fuoco, se non è necessario.

Pesci – In questo periodo siete più possessivi del solito. L'Oroscopo consiglia di dare un po' di spazio al vostro partner e imparate a fidarvi di lui o lei. Emotivamente, è molto probabile che vi sentirete profondamente soddisfatti se trascorrete del tempo con alcuni membri della famiglia.