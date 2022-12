Tutti prima o poi incontrano l’anima gemella, ma prima di questo momento è necessario un po’ di tempo da soli per conoscere se stessi, anche capire meglio cosa volere dalla vita. Superata questa situazione, i cuori sono pronti per intraprendere un nuovo viaggio, questa volta in coppia. Le stelle sono pronte non solo a darvi dei consigli interessanti per fare breccia nel cuore della persona interessata, ma anche per delineare l'oroscopo dedicato ai single che riguarda la giornata di venerdì 9 dicembre.

L'oroscopo dei single, venerdì 9 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete – Non arrabbiatevi con le stelle perché potrebbero regalarvi una giornata difficile, piena di incontri inutili. Quelli della seconda decade dovrebbero cercare di smorzare i toni e non sollevare questioni controverse. Il silenzio è d’oro. Le stelle vi consigliano di non ignorare la voce del vostro cuore.

Toro – Se avete offeso una persona cara, potete solo incolpare voi stessi, provate a rimettere le cose a posto con una sorpresa, rivelando finalmente il vostro lato romantico. Per i nati della prima decade, certe delusioni amorose non sono più tollerabili. È giunto il momento di voltare pagine e dimenticare chi vi ha fatto soffrire.

Qualche consiglio? Non buttatevi a capofitto in una relazione senza sapere bene con chi avete a che fare.

Gemelli – Anche questa giornata regalerà incontri veloci, in alcuni sarete aggressivi, in altri invece dolcissimi. Chi di voi è nato nella prima decade pensa solo a regalare emozioni. Non sarà difficile trovare una persona che risponderà ai vostri sguardi seducenti.

Consiglio del giorno: state iniziando a provare qualcosa per qualcuno, la prova del budino sta nel mangiarlo.

Cancro – L’amore sarà l’unico sentimento che può resuscitarvi questo periodo, dandovi la spinta a vivere la vita al meglio delle vostre potenzialità. I nati della seconda decade potrebbero discutere di qualcosa che sta molto a cuore.

Fate attenzione a quello che dite e usate un tono di voce conciliante. L'Oroscopo consiglia di non esagerare con i litigi.

Previsioni delle stelle del 9 dicembre per i single: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone – Emotivamente, le cose stanno peggiorando ma non è colpa delle stelle. Un periodo impegnativo per quelli della terza decade. È giunto il momento di prendere decisioni importanti che rimandavate da tempo. Sfruttate la sera per restare soli e riflettere. I sentimenti contrastanti sono futili e non porteranno alla felicità emotiva. Le stelle vi consigliano di usare un po’ di tenerezza con la persona che vi piace.

Vergine – Rassegnatevi a passare una giornata da soli perché, nonostante tutti i vostri sforzi, c’è un solo risultato: niente incontri, niente flirt e niente opportunità.

Voi della seconda decade, potreste avere un disaccordo piuttosto forte con la persona che vi interessa tanto. Entrambi dovete rilassarvi e la tensione svanirà. Gli astri vi consigliano di mettere da parte tutto ciò che può farvi soffrire.

Bilancia – Tutto dipenderà da voi: le stelle vogliono aiutarvi a non essere più single, quindi, vi serve solo il coraggio di agire. I nati nella terza decade vivranno momenti di intensa emozione con la persona interessata e questo li soddisferà. Qualche consiglio? Non prendetevela con il mondo intero quando finisce una storia d’amore: la vita continua.

Scorpione – Quante volte vi siete innamorati? Quante volte avete rinunciato a una possibile storia d’amore?

Questi rimpianti saranno presenti nei prossimi giorni. Voi della terza decade, probabilmente state avendo dei disaccordi con una persona che vi piace tanto. In ogni caso, prendetevi più tempo da dedicare a voi stessi e ai vostri interessi. Pianificate una serata danzate in un posto consigliato da un amico: sarà fantastico. Se volete un consiglio, cercate di essere più tolleranti: nessuno è perfetto.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 9 dicembre: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario – Vi aspetta una triste giornata perché le uniche persone che sono interessate a voi non sono il vostro tipo. Se appartenete alla terza decade, potreste essere piuttosto nervosi, ma cercate di calmarvi il prima possibile.

Vi aspetta una serata in cui incontrerete persone entusiasmanti, quindi, non andate in giro con il musone. Se volete un consiglio, esprimetevi liberamente. L’armonia è davvero speciale.

Capricorno – Vi sentite così soli, deboli e indifesi che iniziate a implorare le stelle per aiutarvi a trovare l’anima gemella. Non preoccupatevi, presto avrete una buona giornata. Tempo favorevole per coloro che appartengono alla seconda decade. Che voi stiate cercando un’avventura di una notte o il vero amore, otterrete ciò che desiderate. Se volete un consiglio, la sincerità è una componente essenziale in amore: usatela.

Acquario – Guardatevi allo specchio e chiedetevi cosa state cercando realmente. Solo voi potete dare la risposta a questa domanda.

Se siete nati nella seconda decade, dovreste fare attenzione al vostro tono di voce e moderare il vostro comportamento anche se state attraversando un periodo particolarmente emotivo. L'oroscopo consiglia di cercare il partner dei vostri sogni senza fretta. Bruciare le tappe non sempre porta a qualcosa di buono.

Pesci – Se la solitudine inizia a pesarvi, cercate di mantenere la calma e bloccate per un po’ la ricerca della vostra anima gemella. Se siete nella seconda decade, la persona che vi piace tanto inizierà a vedere con occhi nuovi. Spegnere il cellulare, rifiutare gli inviti delle persone care e spegnere il sorriso è un comportamento malsano. Gli astri consigliano di non concentrarvi solo sull’aspetto fisico.