L'oroscopo di sabato 3 dicembre è colmo di novità. Le previsioni astrologiche descrivono una giornata intensa dal punto di vista lavorativo, sentimentale e sociale. Inoltre la classifica permette di dare un'occhiata all'andamento generale.

In particolare Toro, Scorpione e Capricorno saranno abbastanza impulsivi, mentre Cancro, Bilancia e Pesci vorranno collaborare. Ariete, Leone e Sagittario dovranno fare i conti con il fuoco della passione, e Gemelli, Vergine e Acquario appariranno riflessivi.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 3 dicembre.

Previsioni astrologiche di sabato 3 dicembre: i segni più fortunati

Gemelli (1° posto): non avrete paura di esprimere il vostro punto di vista. Sarete spigliati e sinceri, senza cadere mai nel ridondante o nel banale. Nonostante questo eviterete le liti con tutti voi stessi. Non sarete disposti a dare corda a discussioni inutili o a persone che non si meritano la vostra attenzione. Il partner vi riempirà di complimenti.

Leone (2° posto): vivrete la relazione di coppia in modo molto intenso. Non riuscirete a sottrarvi alle potenti frecce di Cupido. Rimarrete accanto al partner, sia dal punto di vista emotivo che fisico. Sarà una giornata importante per la relazione di coppia. Avrete modo di crescere entrambi e di scoprire aspetti inediti dei reciproci caratteri.

Vergine (3° posto): avrete bisogno di ponderare tutte le vostre decisioni. Saprete di non potervi buttare a capofitto nelle situazioni. Forse, rispetto agli altri, procederete un po' più lentamente, ma non vi importerà. Sarete concentrati sui successi personali e proverete a lavorare sulla vostra produttività. Ci saranno numerosi miglioramenti.

Bilancia (4° posto): non sarete delle anime solitarie. Vi piacerà confrontarvi con gli altri ed essere partecipi all'interno del vostro gruppo di amici. Deciderete insieme le attività da svolgere. Inoltre, sarete sempre pronti a coinvolgere le persone più timide. Potrete contare sulla presenza di una famiglia affiatata e su quella di un partner amorevole.

Oroscopo del 3 dicembre: i segni al centro della classifica

Ariete (5° posto): sarete completamente presi dal partner. Vorrete vivere il rapporto di coppia in modo del tutto nuovo. Prenderete le distanze dalla classifica routine per provare a organizzare una sorpresa indimenticabile. Anche se non tutto potrebbe andare secondo i piani, la persona amata ne rimarrà davvero felice. L'assetto astrale sarà positivo.

Scorpione (6° posto): tenderete a riflettere poco sulle situazioni. Non vorrete turbarvi eccessivamente e, per questo motivo, non farete appello alla prudenza. Questo atteggiamento avrà dei lati positivi, ma ci saranno anche degli aspetti su cui ragionare. In alcuni momenti, il consiglio di un amico o del partner potrà fare davvero la differenza.

Pesci (7° posto): sarete pronti ad ascoltare le parole dei vostri colleghi di lavoro. Avrete intenzione di far funzionare le cose e di non dare ascolto ai pettegolezzi. Le previsioni astrologiche del giorno, però, vi consigliano di fare attenzione alle parole che pronuncerete. Alcune frasi potrebbero essere travisate e altre riferite alla persona sbagliata.

Sagittario (8° posto): l'intesa fisica e psicologica con il partner sarà incredibile. Riuscirete a unire le vostre forze, però, almeno per il momento, dovrete trovare il giusto equilibrio. Infatti, alcune situazioni creeranno degli interrogativi di difficile risoluzione. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di ascoltare attentamente le parole dell'altro.

Previsioni zodiacali del 3 dicembre: i segni più sfortunati

Capricorno (9° posto): non riuscirete a farvi un'idea precisa di alcune situazioni, però, allo stesso tempo, non vorrete rimanere fermi. Questo vi porterà ad assumere degli atteggiamenti controversi che potrebbero compromettere le relazioni con diverse persone. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non bruciare tutte le tappe.

Toro (10° posto): tenderete a farvi trascinare dalle situazioni. Parteciperete alle discussioni con irruenza, desiderando avere sempre l'ultima parola. Gli amici non vedranno di buon occhio questo atteggiamento e anche il partner apparirà abbastanza sorpreso. Per fortuna, si tratterà solo di una giornata.

Al più presto, le cose torneranno alla normalità.

Acquario (11° posto): la paura di compiere degli errori vi spingerà a non agire. Rifletterete così tanto sulle situazioni da non riuscirete a cogliere il fulcro più importante. Le persone attorno a voi proveranno a spronarvi, ma non sarà il momento giusto. Preferirete prendere l'iniziativa solo successivamente e per questioni particolarmente importanti.

Cancro (12° posto): le delusioni saranno pressanti. Deciderete di non perdonare coloro che vi hanno fatto del male. Per ora, avrete bisogno di cambiare gruppo di amici e di relazionarvi con persone completamente diverse. Cercherete delle caratteristiche particolari anche in ambito sentimentali. Potrebbe essere l'inizio della vostra rinascita.