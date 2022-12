L'oroscopo di venerdì 2 dicembre è caratterizzato da tante emozioni. Le previsioni astrologiche del giorno mostrano gli aspetti principali della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi farà un passo indietro e chi preferirà affrontare le situazioni a testa alta. È presente anche una classifica per mettere in evidenza il quadro generale.

In particolare Vergine, Scorpione e Pesci si dedicheranno al lavoro, mentre Ariete, Leone e Acquario saranno premurosi con gli amici. Toro, Bilancia e Capricorno appariranno sinceri, e Gemelli, Cancro e Sagittario si occuperanno della famiglia.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 2 dicembre.

Previsioni astrologiche di venerdì 2 dicembre: i segni più fortunati

Leone (1° posto): gli amici avranno un valore importantissimo per voi. Li ascolterete con molta attenzione e non lascerete nulla di intentato. Le loro parole saranno un vero toccasana perché vi faranno riflettere e sorridere. Vi sentirete liberi di agire nel modo desiderato. Non alzerete alcuna barriera tra voi e il mondo circostante perché saprete affrontare ogni esperienza.

Gemelli (2° posto): questa giornata si rivelerà molto emozionante dal punto di vista emotivo. Apparirete flessibili e privi di pregiudizio. La vita in famiglia sarà serena e ricca di interessi. Lotterete per difendere le persone care perché non sopporterete l'idea di un'eventuale mancanza di rispetto nei loro confronti.

Dovrete ancora trovare il partner adatto a voi.

Acquario (3° posto): odierete la solitudine. Per fortuna, avrete modo di stare sempre al centro della scena. Sarete spensierati e vivaci. Gli amici apprezzeranno la vostra compagnia, anche nei contesti più difficili da affrontare. Le stelle vi porteranno fortuna sul posto di lavoro e in ambito sentimentale.

Bruciare le tappe, però, non sarà consigliabile.

Scorpione (4° posto): il lavoro vi renderà soddisfatti e fieri. Dovrete rinunciare a parte del vostro tempo libero, però, in questo momento, avrete altre priorità. Metterete in primo piano i progetti da realizzare e i risultati da raggiungere. Avrete molte idee interessanti da esprimere: sarà importante solo attendere l'occasione giusta per farlo.

Oroscopo del 2 dicembre: i segni al centro della classifica

Pesci (5° posto): le dinamiche amorose non vi interesseranno molto. Sarete più propensi a concentrarvi su altri aspetti della vostra vita. Sarà una giornata favorevole per il lavoro perché farete emergere tutte le vostre qualità. In passato avete avuto modo di acquisire abilità che si riveleranno davvero utili. Non avrà alcun senso mascherarle.

Toro (6° posto): non sopporterete le bugie da parte degli amici. Troverete molto gravi anche quelle del partner. Vorrete costruire rapporti sinceri, basati sulla complicità e sulla trasparenza. Per farlo, sarà importante trovare persone affini a voi. Le previsioni astrologiche vi consigliano di adottare una selezione accurata e ben ragionata.

Capricorno (7° posto): non sarà facile portare avanti i vostri rapporti interpersonali. Ci saranno delle situazioni che vi faranno storcere il naso. Non potrete contrastare ogni evento, ma dovrete imparare ad accettare anche le questioni meno gestibili. Per fortuna, potrete contare sulla presenza di una famiglia amorevole e di un partner innamorato.

Sagittario (8° posto): tenderete a preoccuparvi molto facilmente. La paura che possa succedere qualcosa ai vostri cari condizionerà tutta la vostra giornata. Sarete distratti sul lavoro e poco inclini ad affrontare determinati discorsi. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a controllare questi sentimenti. L'ansia sarà una nemica da sconfiggere.

Previsioni zodiacali del 2 dicembre: i segni meno fortunati

Cancro (9° posto): la vostra generosità sarà da ammirare. Nessuno potrà ignorare questo aspetto del vostro carattere. Purtroppo, però, qualcuno potrebbe provare a sfruttarlo a suo vantaggio. Si tratterà di mosse subdole e ingannevoli. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non dare subito confidenza. Aspettare il momento opportuno potrà svelarvi tante cose.

Vergine (10° posto): cercherete un modo per combattere la stanchezza. Non vi risparmierete sul posto di lavoro, però, una volta a casa, farete fatica a concentrarvi sulle faccende domestiche e sugli altri compiti da svolgere. Delle piccole modifiche alla routine quotidiana potrebbero fare davvero la differenza: sarà sufficiente cambiare ritmo.

Ariete (11° posto): la famiglia potrebbe accusarvi di essere troppo invadenti nei vostri comportamenti. Purtroppo, non riuscirete a seguire i suoi consigli. Tenderete a intromettervi nelle questioni delle persone care per paura che prendano la decisione sbagliata. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a gestire questo atteggiamento.

Bilancia (12° posto): avrete un carattere dolce, ma gli atteggiamenti del partner vi deluderanno. Sentirete il bisogno di stare un po' da soli per lasciarvi alle spalle ciò che è accaduto. I consigli degli amici vi saranno d'aiuto, ma l'ultima parola spetterà solo a voi. Sarà importante non farvi influenzare dalle persone che vi staranno attorno.