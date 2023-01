Secondo l'oroscopo dal 30 gennaio al 5 febbraio troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio del Toro (dove risiedono Urano e il Nodo Nord) al segno del Leone, nel frattempo il Sole insieme a Saturno stazioneranno sui gradi dell'Acquario. Marte, invece, continuerà l'anello di sosta in Gemelli, così come Venere assieme a Nettuno resteranno stabili nell'orbita dei Pesci. Giove, in ultimo, protrarrà il moto in Ariete come Plutone insieme a Mercurio proseguiranno il transito in Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Pesci e Ariete, meno roseo per Scorpione e Vergine.

Sul podio

1° posto Pesci: amore top. La giornata inaugurale della settimana parrà regalare ai nati Pesci un clima pregno di romanticherie nel ménage amoroso, mentre martedì e mercoledì ci sarà il rischio di perdere la pazienza nel luogo professionale a causa di qualche equivoco con dei nuovi colleghi. Dal 2 febbraio in poi, invece, le effemeridi sembreranno garantire al dodicesimo segno zodiacale degli ottimi influssi nel settore sentimentale, grazie ai quali i nativi potranno iniziare a meditare degli upgrade di coppia di una certa rilevanza, ad esempio mettere in cantiere un erede o cominciare una convivenza.

2° posto Ariete: entusiasti. Una sensazione di euforia costante, eccezion fatta per il controverso 30 gennaio, potrebbe pervadere i nati Ariete nella settimana in questione, rendendo gli stessi più vogliosi che mai di cimentarsi con entusiasmo sia in vecchie che fresche attività in programma.

Tale ventata di freschezza umorale andrà a impreziosire soprattutto il settore finanziario, ambito dove la dedizione del segno di Fuoco si trasformerà ben presto in lauti guadagni.

3° posto Gemelli: novità in vista. Dopo un lunedì dai toni routinari, la settimana di casa Gemelli avrà buone chance di avanzare sui binari delle buone nuove, specialmente per ciò che riguarderà la sfera famigliare e quella affettiva.

Un fratello che scoprirà di diventare padre oppure un genitore che si riprenderà da un problema di salute saranno alcune delle eventuali novità che costelleranno le giornate da martedì a domenica, col segno Mobile che si metterà a disposizione in tutto e per tutto della persona alla quale vuol bene.

I mezzani

4° posto Acquario: lavoro a gonfie vele.

Il clima nel luogo professionale, da martedì a sabato, potrebbe risultare più armonioso del solito agli occhi dei nati Acquario, in quanto quest'ultimi noteranno quanto sarà più vivido lo spirito di complementarietà e collaborazione in colleghi e subalterni. Lunedì e domenica, invece, a far difetto per il quarto segno Fisso sarà presumibilmente la comunicazione, coi nativi che sembreranno riscontrare qualche inceppo dialettico nell'esprimere le loro opinioni o contrastare quelle altrui.

5° posto Sagittario: focus sull'organizzazione. Lunedì partirà, c'è da scommetterci, un po' a rilento per i nati Sagittario che avvertiranno una certa fiacchezza energetica che si tradurrà in poca voglia di rimboccarsi le maniche.

Dopo un inizio thrilling, gli arcieri dovranno anche sorbirsi due giornate di Luna opposta, la quale però verrà stimolata dal duetto Sole-Saturno d'Aria, che li spingerà a riorganizzare la loro vita quotidianità, cercando di trasformare eventuali momenti improduttivi in fruttiferi. I risultati di questo esercizio di riorganizzazione inizieranno a vedersi da giovedì a sabato, con un possibile exploit nella sfavillante giornata del 5 febbraio.

6° posto Cancro: affabili. Nonostante durante le prime tre giornate i nati Cancro dovranno presumibilmente fare i conti con qualche maldicenza sul loro conto, perlopiù improntata su alcune presunte azioni scorrette commesse in precedenza, il segno d'Acqua parrà non dare adito a tali calunnie, preferendo proseguire dritto per la sua strada.

Aver fatto orecchie da mercante, scongiurando più che probabili scontri a muso duro, si rivelerà una mossa oltremodo saggia dalla mattina di giovedì sino alla tarda serata di sabato, quando i nativi potranno godersi un po' di sano relax cerebrale, divenendo decisamente più concilianti con le persone alle quali si rapporteranno. Domenica splendida per coloro che vorranno e potranno concedersi una breve gita fuori porta, magari con la dolce metà al fianco.

7° posto Leone: individualisti. Il trambusto astrale che sta coinvolgendo i nativi da una decina di giorni sembrerà acquietarsi lievemente a partire da martedì, col segno di Fuoco che comprenderà come stringere alleanze o siglare accordi non sarà preferibile al momento.

A fronte di ciò, i felini preferiranno di gran lunga assumere un mood individualista, puntando esclusivamente sulle loro forze fisiche e risorse monetarie, guardandosene bene dal chiedere l'aiuto altrui. Nel weekend, inoltre, le effemeridi suggeriranno al segno Fisso di contattare quella persona che gli fa battere il cuore, provando a mettersi d'accordo per un appuntamento con la stessa.

8° posto Capricorno: far quadrare i conti. Dal 30 gennaio al 1° febbraio e ancora nella giornata di domenica, i nati Capricorno avranno buone chance di essere chiamati a serrare i cordoni della borsa per cercare di far quadrare i conti. Il 2, 3 e 4 febbraio, difatti, una causa di forza maggiore, come una spesa indispensabile inerente un figlio, gli farà capire di aver fatto bene a cercare di ottimizzare le uscite finanziarie.

Lunedì, inoltre, si rivelerà una giornata meravigliosa per i single del segno, ancor più per il terzo decano, che vorranno farsi vedere di più in giro per mettersi alla ricerca dell'anima gemella.

9° posto Bilancia: pensierosi. La Bianca Signora in sesta casa da un lato e il transito del pianeta rosso nel loro elemento dall'altro parranno catapultare i nati Bilancia in questa settimana, soprattutto martedì e mercoledì, in un mondo parallelo. Il segno Cardinale, difatti, si ritroverà presumibilmente alle prese con una miriade di pensieri inerenti la sfera relazionale che si affastelleranno nelle loro menti, rendendo gli stessi oltremodo pensierosi e mai concentrati nel momento presente. Reiterate distrazioni che non saranno un buon biglietto da visita al lavoro.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: esausti. Frasi come il partner che dice "C'è da chiamare il tecnico per la lavastoviglie" oppure un collega che domanda "Ci pensi tu a sbrigare quella pratica?" potrebbero essere alcuni esempi di come i sette giorni in questione, ancor più nelle giornate centrali, si riveleranno piene di impegni da portare a compimenti per i nati Vergine. Mercoledì e giovedì, inoltre, saranno le quarantottore ore dove tali incombenze diverranno quasi asfissianti, col segno Mutevole che farebbe bene a procrastinarne alcune e delegarne altre.

11° posto Scorpione: malinconici. L'alea di casa Scorpione in questa settimana a cavallo tra gennaio e febbraio, specialmente nelle giornate iniziali e finali della stessa, sarà di diventare improvvisamente nostalgici in materia di sentimenti.

Sarà probabile, infatti, che il segno d'Acqua ripercorra con la mente vecchie relazioni amorose concluse da tempo, rendendo questi ricordi edulcorati, quindi scevri da tutte quelle incongruenze che rendevano la storia infattibile.

12° posto Toro: indecisi. A parte la giornata di lunedì, dove i nati Toro potranno togliersi qualche piccola soddisfazione nell'ambito domestico, la restante settimana avrà i probabili contorni della titubanza, col segno Fisso che non riuscirà proprio a capire quali mosse compiere nel settore professionale in prospettiva futura. Questa indecisione taurina sarà figlia delle numerose turbolenze astrali e i nativi, anziché spazientirsi, dovrebbero prenderla come un segno, scegliendo di rinviare qualsiasi scelta a momenti di maggiore lucidità.