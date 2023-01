Nuovo appuntamento con l'oroscopo, dedicato in questa sede al 24 gennaio 2023 e mirato per i single.

Secondo gli astri, i cuori solitari dell’Ariete fantasticheranno su una persona che ha fatto breccia nel loro cuore. Per i nativi del Toro si prospetta una giornata decisamente positiva, invece, per i nati in Leone saranno delle ore all’insegna della confusione.

Per saperne di più, approfondiamo le previsioni astrologiche dedicate alla giornata di martedì 24 gennaio per tutti i simboli dello zodiaco.

L'oroscopo dell'amore per i cuori solitari, martedì 24 gennaio: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Poserete gli occhi su qualcuno di speciale e fantasticherete su questa persona per alcune ore. I nati nella seconda decade vedranno nuvole all’orizzonte e prevedranno molte difficoltà, ma la situazione non è così negativa. Tenete i piedi per terra.

Toro – Una giornata positiva in cui riuscirete a trasformare un incontro fugace in qualcosa di più serio. Attenzione agli amori a prima vista. Se siete nati nella seconda decade, avrete iniziativa e sarete molto romantici. L’amore tornerà protagonista nella vostra vita.

Gemelli – Di solito conquistate una persona usando la vostra proverbiale tenacia, ma negli ultimi tempo non sta funzionando bene.

I nati nella seconda decade possono aspettarsi una chiamata anonima che accederà la passione. Alcuni problemi potrebbero scombussolare la vostra vita da single e questo potrebbe sconvolgervi.

Cancro – Siete sempre stati ottimisti e coraggiosi, ma dovreste essere meno imprudenti. Non è vantandovi di tutte le vostre conquiste che ne farete di nuove.

I nati nella seconda decade sono sempre alla ricerca di nuove emozioni. Abbandonate l’egoismo e gettatevi nella vita.

Previsioni degli astri per il giorno 24 gennaio: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – Siete confusi: è meglio rimanere single oppure trovare l’anima gemella? Le stelle di questa giornata vi aiuteranno a risolvere questo dilemma.

Per i nati nella seconda decade, questa potrebbe essere l’occasione giusta per mostrare degli impulsi che erano rimasti nascosti per molto tempo. Le stelle sono molto propizie.

Vergine – Sono possibili incontri e conoscenze entusiasmanti. Se sapete come godervi ciò che le stelle hanno in serbo per voi, questa sarà una delle giornate più belle dell’anno. Voi della terza decade probabilmente state avendo alcuni disaccordi con la persona che vi interessa. In ogni caso, dedicate più tempo a voi stessi e ai vostri interessi.

Bilancia – Siate coraggiosi e chiedete alla vostra vita ciò che desiderate. Molti ora hanno voglia di romanticismo. Nel corso della serata, i nati nella seconda decade potrebbero scoprire che un Sagittario è segretamente innamorato di loro.

Ciliegina sulla torta: qualcuno vi potrebbe fare una dichiarazione d’amore.

Scorpione – Il vostro carattere estroverso sarà stimolato dalle stelle che vi inviteranno a elettrizzare gli incontri. I nati nella prima decade sognano una relazione sana e amorevole, ma si trovano single. Forse è il momento di smettere di fare le cose a modo vostro.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 24 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Le cose stanno andando piuttosto bene, quindi divertitevi. I nati nella prima decade stanno pensando di fare dei cambiamenti nella propria vita, rendendola meno noiosa e più elettrizzante. Dedicate la vostra serata ai sogni, immaginate tutto ciò che potrebbe rendervi felici.

Capricorno – In questo periodo cercherete di dare l’impressione di essere l’amante perfetto, ma non ci riuscirete. L'Oroscopo consiglia di essere sempre sé stessi. I nati nella terza decade avranno qualche problema ma non devono arrendersi. Momenti di grande felicità sono in arrivo.

Acquario – Se una relazione occasionale sta diventando troppo seria e l trovate noiosa, interrompetela. Voi della seconda decade sembrate nati per soffrire. Quando siete single, vi manca l’affetto di un partner, ma nel momento in cui trovate qualcuno, rischiate di sentirvi "intrappolati".

Pesci – Avete scelto di essere single, visto che nessuno vi ha obbligato, quindi adesso non vi resta che godervi questo status. Quelli che appartengono alla prima decade devono aspettarsi problemi causati dall’insicurezza e dalla riluttanza ad accettare l’intensità dei sentimenti.