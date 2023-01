L'oroscopo del 14 gennaio 2023 preannuncia che il Toro deve essere più prudente e i Gemelli devono evitare le polemiche. Di seguito approfondiamo i dettagli per i dodici segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single possono rimanere delusi da una persona conosciuta di recente. Il pomeriggio può essere molto più spensierato del mattino. Nell'alimentazione è sempre meglio non esagerare.

Toro: i cuori solitari devono avere molta prudenza, per iniziare una nuova strada. In serata può comparire un po' di agitazione interiore. Per la coppia è una giornata molto confusa.

Gemelli: le entrate e le uscite si compensano, ma qualcuno vuole guadagnare molto di più. La coppia deve cercare di non alimentare le polemiche. Un po' di attività fisica può aiutare a scaricare la tensione.

Cancro: un problema va risolto il prima possibile. Per i lupi solitari ci sono dei cambiamenti in vista. A breve nella sfera lavorativa possono arrivare delle novità.

Leone: nel lavoro si possono ottenere molte più soddisfazioni. Può comparire improvvisamente una lieve stanchezza. Per la coppia è una giornata positiva, ideale per chiarire alcuni argomenti.

Vergine: per la coppia è un momento molto sereno e soprattutto passionale. Un accordo di lavoro va rivisto entro sera. La salute va molto bene e invece l'umore può avere degli alti e bassi.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: una questione di soldi può portare dei conflitti in famiglia. Per i cuori solitari è una giornata interessante soprattutto al mattino. Chi ha un'attività in proprio può realizzare vari progetti.

Scorpione: le preoccupazioni presenti nella mente vanno eliminate il prima possibile. Questo è il momento perfetto per rinnovare un accordo.

La mattinata può essere un po' sottotono, ma nel pomeriggio si può recuperare.

Sagittario: per questa giornata, le polemiche vanno assolutamente evitate. Per i single un'amicizia può trasformarsi in qualcosa di più. Chi aspetta delle notizie di lavoro non deve attendere a lungo.

Capricorno: questo è il momento giusto per risolvere delle questioni in famiglia.

Può finalmente iniziare la fase di preparazione, per un lavoro molto importante. Per la coppia è importante mantenere sempre la calma.

Acquario: nel campo lavorativo è meglio fare delle scelte nuove. I single non devono pensare al passato, ma guardare solamente il presente. La giornata può partire nervosa, ma nel nel pomeriggio tutto si risolve.

Pesci: è in corso un netto recupero psicofisico. Per i lupi solitari le amicizie nate in questo periodo possono trasformarsi in amore. Un discorso molto spinoso va affrontato nel primo pomeriggio.