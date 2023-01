L'oroscopo della giornata di lunedì 30 gennaio vede i nati in Scorpione più ottimisti dal punto di vista sentimentale grazie a Venere in trigono, mentre Marte in sestile per l'Ariete garantirà energie e voglia di fare. Leone dovrà saper fare i conti e gestire bene le proprie finanze, mentre Bilancia sarà serena e dinamica con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 30 gennaio.

Previsioni oroscopo lunedì 30 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: la nuova settimana inizierà con una certa voglia di fare.

Soprattutto in ambito lavorativo, Marte in sestile porterà energie e grinta da sfruttare al massimo per i vostri progetti. Per quanto riguarda i sentimenti ci sarà una discreta stabilità con il partner grazie alla Luna in sestile. Anche voi single sarete più aperti a incontri ed emozioni. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna lascerà il vostro cielo in questo inizio di settimana, ciò nonostante ci penserà a Venere a portare un po’ di romanticismo e regalarvi buone emozioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro cercherete di gestire le vostre mansioni nel modo migliore con l'aiuto di Mercurio. Urano favorirà i progetti a lungo termine, proprio per questo, per i buoni risultati dovrete attendere.

Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vedrà la Luna sostare nel vostro segno zodiacale. Con il partner l'intesa è in calo, ciò nonostante in questa giornata di lunedì saprete evitare spiacevoli momenti. Nel lavoro energie e buone idee non mancheranno, utili per portare avanti le vostre mansioni. Attenzione però, perché la mole di lavoro è in aumento.

Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale gradevole secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Cuori solitari o meno, con l'aiuto di Venere in trigono, il rapporto con la vostra fiamma si farà davvero piacevole, con momenti davvero teneri. Nel lavoro vorreste emergere. I buoni propositi non vi mancheranno, ma dovrete saper essere concreti, saper fare la differenza.

Voto - 7️⃣

Leone: gestire le finanze non sarà semplice, soprattutto se avete davanti progetti che prevedono buoni guadagni, ma anche importanti spese. Sul fronte amoroso la Luna tornerà ad agire a vostro favore. Il parere del partner sarà prezioso in questo periodo per cercare di portare avanti la vostra vita nel migliore dei modi. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo in calo sul fronte amoroso per i nati del segno. Con il partner non ci sarà la stessa sintonia di prima, faticando a comunicare ed entrare in empatia con la persona che amate. Nel lavoro Mercurio e Urano saranno vostri alleati. Trovate le energie giuste per portare al successo i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata di lunedì che vi vedrà più sereni e dinamici nei confronti del partner, merito della Luna in trigono dal segno dei Gemelli che darà una scossa alla vostra vita sentimentale.

Per quanto riguarda il lavoro non si potrà dire la stessa cosa in quanto queste stelle non vi metteranno spesso a vostro agio. Portare avanti i vostri progetti non sarà così semplice. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale che finalmente vi permetterà di esprimere al meglio i vostri sentimenti. Venere in trigono vi renderà romantici, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo avrete buone idee grazie a Mercurio, ma non dovrete farvi prendere dalla pigrizia. Voto - 8️⃣

Sagittario: la settimana non inizierà al meglio secondo l'oroscopo. Oltre a Venere, anche la Luna sarà in cattivo aspetto, rendendo il rapporto con il partner più complicato del previsto. Reazioni impulsive e atteggiamenti fuori luogo non saranno tollerati.

Anche in ambito lavorativo vi sentirete in difficoltà. Raggruppate le vostre buone idee e cercate di svilupparle, senza distrazioni. Voto - 5️⃣

Capricorno: i buoni sentimenti non mancheranno con Venere in sestile dal segno dei Pesci. Cuori solitari o meno, godrete di romanticismo e spensieratezza, utili per rafforzare il legame che unisce alla vostra fiamma. Dovrete però essere in grado di dimostrarvi un partner ideale anche nei momenti di difficoltà. Per quanto riguarda il lavoro avrete idee e buona volontà, che vi permetteranno di portare a casa risultati interessanti dai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: il cielo sarà sereno secondo l'oroscopo del giorno. In ambito sentimentale la Luna accenderà l'entusiasmo con il partner, con momenti davvero dolci.

Per quanto riguarda il lavoro sarete rigidi, ma decisi nel raggiungere i vostri obiettivi, sfruttando tutte le vostre buone qualità. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli vi rallenterà non poco dal punto di vista sentimentale in questa giornata di lunedì. Secondo l'oroscopo dovrete mettere momentaneamente da parte il vostro atteggiamento romantico e dimostrare di essere presenti nella vita del partner. In ambito lavorativo sarete ben organizzati, anche un po’ troppo puntigliosi con i vostri progetti. In ogni caso, sarete in grado di mettere insieme risultati interessanti. Voto - 7️⃣