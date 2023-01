L'Oroscopo di mercoledì 4 gennaio vedrà i nativi Gemelli più teneri dal punto di vista sentimentale, mentre il Sole illuminerà i nativi Capricorno. Il segno del Leone potrebbe avere bisogno di tempo in amore e adeguarsi alla situazione che sta vivendo, mentre Pesci potrebbe essere un po’ remissivo per via della Luna. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 4 gennaio.

Previsioni oroscopo mercoledì 4 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: questo nuovo assetto astrale vi sarà solo del bene secondo l'oroscopo. Sul fronte sentimentale recupererete intesa e stabilità con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single troverete un valido motivo per mettervi in gioco e stare in compagnia. Per quanto riguarda il lavoro godrete della buona posizione di Giove e Marte, ma con Mercurio in quadratura meglio non essere troppo avventati. Voto - 8️⃣

Toro: peccato per questa Venere in quadratura dal segno dell'Acquario. Dopo alcune settimane convincenti, il pianeta dell'amore potrebbe rovinarvi i piani, e rendere più complicata del previsto la vostra storia d'amore. In ambito professionale Mercurio in trigono vi aiuterà a svolgere bene il vostro lavoro, ma non potrete definirvi il migliore del settore. Voto - 7️⃣

Gemelli: con la Luna e Venere in buon aspetto sarete particolarmente teneri dal punto di vista sentimentale.

Godrete infatti di un'ottima intesa con il partner, che sarà il solo unico pensiero per voi. Per quanto riguarda il lavoro l momento coprite una buona posizione, per cui non ci sarà bisogno di avere fretta con i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Cancro: previsioni astrali convincenti in questa giornata di mercoledì. Questo cielo non sarà del tutto sereno, ciò nonostante ha smesso di piovere per voi, e potrete concentrarvi di più su come rendere migliore la vostra vita sentimentale.

In ambito lavorativo dovrete fare i conti con Mercurio e Giove, ma vi sentirete abbastanza preparati da saper gestire la situazione. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che da qualche giorno vede il pianeta Venere contro di voi secondo l'oroscopo. La Luna invece sarà in buon aspetto, ma in amore potreste avere bisogno di un po’ di tempo per adeguarvi alla situazione che state vivendo.

Nel lavoro continuerete a mettere in gioco tutte le vostre abilità, cercando di fare bene i vostri progetti, anche se ultimamente i buoni risultati faticano ad arrivare. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata di mercoledì altalenante dal punto di vista amoroso per voi nativi del segno. La Luna non sarà benefica nei vostri confronti, e tra voi e il partner potrebbe esserci qualche incomprensione. Un po’ meglio nel lavoro grazie a Mercurio, anche se farete un po’ fatica a distinguervi. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che finalmente prenderà la giusta direzione per voi nativi del segno. La Luna e Venere illumineranno questa giornata di gennaio, e non vi farete mancare nulla per cercare di essere felici con la persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro dovrete ancora sistemare molte cose prima di poter raggiungere la cima del successo. Voto - 7️⃣

Scorpione: cielo non del tutto favorevole secondo l'oroscopo nella giornata di mercoledì. Il clima di feste si è ormai esaurito, e potreste non essere così in vena di altre emozioni. In ambito lavorativo sarete ben concentrati sui vostri progetti grazie a Mercurio, ciò nonostante non ci sarà alcun motivo di avere fretta. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in Gemelli potrebbe rendere il rapporto con il partner più complicato del previsto secondo l'oroscopo del giorno. Se siete single meglio non essere troppo diretti con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro i tempi non sono dalla vostra parte al momento, per cui sarà necessario darsi da fare e recuperare terreno.

Voto - 6️⃣

Capricorno: settore professionale che vedrà qualche imprevisto di troppo a causa di Giove in quadratura. Anche se Mercurio vi aiuterà con i vostri progetti, meglio non peccare di presunzione in questo periodo. In amore il Sole illuminerà la vostra giornata, e vi permetterà di godere ancora una volta di un bel rapporto con la vostra anima gemella. Voto - 8️⃣

Acquario: ottima giornata per far valere i vostri sentimenti secondo l'oroscopo. Venere in congiunzione e la Luna in trigono vi renderanno più passionali che mai, anche voi cuori solitari. Sarà un ottimo mercoledì per fare breccia nel cuore della persona che amate. Molto bene anche il lavoro grazie alla buona posizione di Giove e Marte, che vi metterà nelle giuste condizioni per gestire al meglio i vostri progetti.

Voto - 9️⃣

Pesci: la Luna in quadratura potrebbe rendervi un po’ troppo remissivi in amore in questa giornata di mercoledì. Cuori solitari o meno, prima di pensare al benessere della persona che amate, potreste sentire la necessità di prendervi qualche momento per voi stessi. In ambito lavorativo sarete ben organizzati grazie a Mercurio, e non vi farete mancare nulla per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣