L'Oroscopo della giornata di venerdì 6 gennaio vedrà un'ottima armonia in amore per i nativi Cancro, forti della Luna in congiunzione, mentre Vergine sarà piuttosto organizzata per trascorrere al meglio la giornata. Mercurio porterà situazioni positive per i nativi Capricorno, mentre Pesci godrà di un forte romanticismo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di venerdì 6 gennaio.

Previsioni oroscopo venerdì 6 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: la befana non sarà così clemente con voi quest'anno. La Luna e Venere saranno in contrasto tra loro, e in amore il vostro spirito romanticone non sarà sempre ai vertici.

Per trascorrere una buona giornata con il partner dunque non dovrete eccedere in certi atteggiamenti. Voto - 7️⃣

Toro: giornata di venerdì che vedrà la Luna venire in vostro soccorso secondo l'oroscopo. Single oppure no, mostrerete maggior comprensione nei confronti della vostra fiamma, ma la scintilla l'amore non esploderà così facilmente. Voto - 7️⃣

Gemelli: ottima giornata per far valere le vostre emozioni secondo l'oroscopo. Cuori solitari o meno, grandi occasioni potrebbero maturare e permettervi di dare una svolta alla vostra vita sentimentale, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Cancro: godrete di un'ottima armonia sul fronte amoroso grazie alla Luna nel segno. I problemi tra voi e il partner lentamente stanno andando via, e potrete concentrarvi di più cosa può rendere felice la persona che amate e vivere un rapporto sereno.

Voto - 8️⃣

Leone: Venere in opposizione sarà un pessimo cliente per voi lato sentimentale. Continuerete a essere ottimisti, anche perché non può piovere per sempre. In ogni caso, meglio non pretendere troppo al momento dalla vostra anima gemella. Voto - 7️⃣

Vergine: il pianeta Mercurio, in trigono dal segno del Capricorno, vi permetterà di organizzare al meglio questa Epifania.

Con la Luna in sestile inoltre, avrete abbastanza buon senso e romanticismo da sentirvi in armonia con la persona che amate. Voto - 9️⃣

Bilancia: previsioni astrali tutto sommato discrete in questa giornata di venerdì. Godrete della buona posizione di Venere, ma con la Luna in quadratura meglio non pretendere troppo dal vostro rapporto.

Un passo alla volta, e potrete vivere una storia d'amore unica. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale altalenante a causa di Venere in quadratura. Per fortuna, questa Epifania vedrà la Luna in buon aspetto, dunque non ci sarà motivo di essere troppo pessimisti, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di venerdì valida per trascorrere un po’ di tempo in più con la persona che amate. Venere in sestile porterà romanticismo, e saprete dare vita a bei momenti con la persona che vi piace, anche voi cuori solitari. Voto - 8️⃣

Capricorno: i buoni sentimenti non mancheranno in questa giornata, anche se la Luna si troverà in opposizione. Mercurio porterà situazioni positive in voi, soprattutto se nell’ultimo periodo siete stati in grado di costruire un buon rapporto.

Voto - 7️⃣

Acquario: una splendida Venere porterà intense emozioni tra voi e la vostra anima gemella secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Anche voi cuori solitari sarete in vena di nuove emozioni, e con un po’ di fortuna, potreste ottenere ciò che desiderate. Voto - 8️⃣

Pesci: godrete di un forte romanticismo in questa giornata grazie alla Luna in trigono, che renderà più armonici i rapporti con i familiari e con il partner. Se siete single non vi dispiacerà per una volta essere corteggiati e vivere belle emozioni. Voto - 8️⃣