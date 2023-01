L'Oroscopo del weekend che va dal 7 all'8 gennaio vedrà la Luna splendere per i nativi Leone, che però dovranno fare i conti con il pianeta Venere in opposizione, mentre Giove permetterà ai nativi Sagittario di gestire più efficacemente le proprie mansioni. Una discreta armonia permetterà ai nativi Bilancia di concentrarsi sulla propria vita sentimentale, mentre Capricorno sarà più parsimonioso al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del fine settimana, dal 7 all'8 gennaio.

Previsioni oroscopo weekend 7-8 gennaio 2023 segno per segno

Ariete: il primo weekend dell'anno si rivelerà più che soddisfacente per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte, e vi permetteranno di godere di ottime emozioni con la persona che amate. In ambito lavorativo potrebbe essere necessario recuperare gli arretrati. Per fortuna avrete Giove nel segno per fare bene il vostro lavoro. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali non molto convincenti secondo l'oroscopo del fine settimana. Sul fronte amoroso dovrete fare i conti con la Luna e Venere in cattivo aspetto, che potrebbero causare qualche malinteso che non farà bene al vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro buon senso e organizzazione non mancheranno grazie a Mercurio in trigono.

Voto - 6️⃣

Gemelli: riprenderete il lavoro con un discreto ottimismo ed entusiasmo dopo una buona Epifania. Il sostegno di stelle come Giove, Saturno e Marte si rivelerà prezioso per mettere insieme ottimi risultati. In amore godrete della buona posizione della Luna e di Venere, e che vi metteranno spesso a vostro agio con la vostra fiamma.

Voto - 9️⃣

Cancro: previsioni astrali nel complesso valide per voi nativi del segno. Le stelle non saranno particolarmente influenti nei vostri confronti, il che significa che potrete vivere un rapporto nel complesso tranquillo. In ambito lavorativo dovrete darvi da fare in questo periodo, in modo tale da raccogliere i frutti del vostro duro lavoro più in là.

Voto - 8️⃣

Leone: l'astro argenteo sarà dalla vostra parte durante questo fine settimana, ciò nonostante mettete in conto che dovrete fare i conti con il pianeta Venere in opposizione. Single oppure no, oltre al puro romanticismo, dovrete avere rispetto e comprensione verso la persona che amate. In ambito lavorativo affinché possano arrivare delle soddisfazioni, dovrete darvi da fare, e se necessario, fare qualche sacrificio. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo soddisfacente in amore secondo l'oroscopo del fine settimana. Vi sentirete spesso a vostro agio con il partner, senza avere troppe effusioni. Se siete single prima di buttarvi a capofitto in una nuova relazione, preferirete approfondire il legame che state formando.

In ambito lavorativo sarete abbastanza precisi e puntuali grazie a Mercurio in buon aspetto. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vi permetterà di vivere una storia d'amore armoniosa secondo l'oroscopo, merito della Luna in sestile e di Venere in trigono. Se siete single ci saranno buone occasioni per provare a fare interessanti conquiste. Sul fronte professionale non sarà il periodo migliore per fare progetti, ma ci state mettendo tutto il vostro impegno per ottenere qualcosa di buono. Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà un weekend sottotono secondo l'oroscopo, soprattutto dal punto di vista sentimentale. La Luna e Venere potrebbero mettervi a disagio, causando anche qualche piccola discussione tra voi e la vostra anima gemella.

Un po’ meglio nel lavoro grazie a Mercurio, anche se non sempre potreste portare a casa i risultati sperati. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale intensa in questo weekend per voi nativi del segno. Le stelle vi permetteranno di vivere momenti davvero affiatati e di passione, ma anche voi cuori solitari potreste godere di bei momenti. Sul fronte professionale sarete abbastanza fiduciosi e potrete contare su Giove in trigono. Ciò nonostante non dovrete essere neanche avventati nelle vostre decisioni. Voto - 8️⃣

Capricorno: con Mercurio in congiunzione e Giove in quadratura sarete più parsimoniosi sul posto di lavoro. Rientrerete dalle feste con la voglia di recuperare terreno, ma senza strafare e prendendo le giuste decisioni.

Per quanto riguarda i sentimenti, vivrete ancora buone emozioni con il partner, ma meno intense rispetto a prima. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo pieno di cose da fare sul posto di lavoro secondo l'oroscopo. Le feste sono ormai giunte al termine, ma per fortuna voi avrete quella voglia di ripartire e dimostrare tutto il vostro valore, anche grazie a stelle come Marte e Giove. In amore ci penserà il pianeta Venere a darvi quella spinta in più per godere di un rapporto sereno. Voto - 9️⃣

Pesci: fine settimana nel complesso soddisfacente sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Tra voi e il partner ci sarà una discreta armonia, che vi permetterà di vivere splendidi momenti insieme, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in sestile vi permetterà di avere le idee chiare sui vostri progetti. Voto - 8️⃣