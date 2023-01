L'oroscopo di martedì 3 gennaio 2023 l'Oroscopo si presenta simile alle giornate precedenti, con Ariete e Toro sempre in testa e Sagittario ancora in calo. Il rialzo interesserà il segno del Cancro.

A seguire le previsioni dell'oroscopo di martedì, segno per segno.

L'oroscopo di martedì: occasioni per Ariete

1° Ariete: le tante occasioni di lavoro e di affari in questo momento potrebbero spingervi molto in alto, favorendo sia l'interazione con i colleghi che qualche questione burocratica che durante le festività è rimasta irrisolta. Secondo l'oroscopo anche in amore ci saranno delle bellissime sorprese.

2° Toro: i successi saranno a portata di mano con quelle situazioni che per lungo tempo vi hanno messi a dura prova. Secondo l'oroscopo, sarete all'altezza di qualsiasi sfida, nonostante ora si prospetta un periodo realmente roseo. Farete di tutto per ridare alla vostra relazione amorosa una marcia in più.

3° Leone: ora in quanto segno di Fuoco sarete davvero al centro dell'attenzione e colmi di tante occasioni fortunate imperdibili. Potreste avere delle belle esperienze sul posto di lavoro e ridare alla vostra situazione personale un nuovo slancio che possa fare realmente la differenza.

4° Vergine: questo Venere vi porterà in rialzo nella classifica e anche con l'umore. L'amore in questo momento potrebbe essere davvero molto romantico e passionale, nonostante ci siano alcune situazioni che dovrebbero essere risolte quanto prima per evitare futuri conflitti.

Cancro in rialzo

5° Cancro: il vostro umore sta attraversando una fase di forte recupero che al momento potrebbe tentennare. Però avrete una concentrazione di ferro sul lavoro e nelle relazioni di stampo professionale. Evitate di stancarvi troppo, perché le energie saranno molte, ma il troppo sforzo potrebbe prendervi alla sprovvista.

6° Pesci: ce la state mettendo tutta, e probabilmente avrete dei piccoli traguardi superati a fine giornata. Con le esperienze di questa giornata potreste fare molto nel corso di tutta la settimana, e anche di più. Fate attenzione alla salute, che in questo momento potrebbe essere abbastanza cagionevole.

7° Gemelli: avrete una giornata abbastanza leggera, ma che potrebbe presentare qualche piccolo ostacolo in serata.

Fare qualcosa per poter ridare alla vostra serata dei momenti tranquilli potrà essere una soluzione da prendere in considerazione.

8° Capricorno: subentreranno delle forti responsabilità, ma saprete come agire con slancio senza essere troppo precipitosi. Sarà la prudenza ora la vostra migliore compagna nell'affrontare le sfide che avete davanti. In serata potreste avere delle situazioni complicate in famiglia.

Acquario impegnato

9° Bilancia: dovrete pensare molto di più a voi stessi e a ciò che desiderate per voi, prima che di altri. Secondo l'oroscopo adesso non sarà il momento di distrazioni amorose, invece concentrarvi sul lavoro potrebbe darvi quella marcia in più di cui avete bisogno.

10° Sagittario: avrete qualche ostacolo sul lavoro ma con la giusta determinazione potrete arrivare a fare molto.

I frutti al momento potrebbero tardare un po' ma quanto basta per far fronte a qualche spesa che si presenterà in serata.

11° Acquario: gli impegni potrebbero costituire delle sfide molto serie da affrontare e non sempre riuscirete a mantenere i nervi saldi. Nonostante tutto avrete dalla vostra parte degli aiuti fondamentali che potrebbero essere determinanti per le decisioni future.

12° Scorpione: ci sarà pochissimo tempo per voi, anzi, si direbbe che gli impegni potrebbero assorbire ogni tentativo di svago e di situazione conviviale. Dovrete semplicemente rimboccarvi le maniche e non essere troppo precipitosi sul lavoro e negli affari.